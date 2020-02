Formel 1-løb i Shanghai er udskudt på grund af coronavirus

Automatisk oplæsning Beta

Motorsport. Det kinesiske formel 1-grandprix i Shanghai bliver ikke gennemført som planlagt i april. Den internationale motorunion har på grund af coronavirus-udbruddet i Kina udsat løbet. Organisationen vil kigge på alternative datoer, hvis situationen i landet forbedres, skriver unionen i en pressemeddelelse.

Fodbold. FC København må undvære Viktor Fischer, når Superligaen genoptages fredag aften med en udekamp mod Esbjerg. Viktor Fischer blev skadet under FCK’s træningslejr i Portugal og meldes ude i et par uger. Dermed er han heller ikke med, når FCK møder Celtic torsdag 20. februar i den første Europa League-1/16-finale i Parken, hvor samtlige 36.000 billetter er solgt. FCK er i forvejen uden de langtidsskadede Jonas Wind og Nicolai Boilesen.

2 af de 44 både i 49erFX-feltet i Australien er danske. Foto: Energy Sailing

Sejlsport. Det igangværende VM i Geelong i Australien skal afgøre fordelingen af tre danske OL-billetter, og det kan blive et tæt drama især for kvindernes 49erFX. Efter de første to dages indledende sejladser er Anne-Julie Schütt/Iben Nielsby på en samlet 3.-plads, mens sidste års VM-bronzevindere, Ida Marie Baad/Marie Thusgaard, er nummer 13 og dermed lige nu er overhalet i den interne danske OL-duel. I mændenes 49er var der to danske førstepladser i onsdagens sejladser, der efterlader Mads Emil Lübeck/Nikolaj Hoffmann Buhl som bedste danskere på 15.-plads, mens den tidligere OL-guldvinder Jonas Warrer sammen med Jakob Precht Jensen er nummer 19 og dermed fortsat fører den danske OL-kvalifikation. Sidste års VM-sølvvindere i nacra 17, Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck, har fået en skidt start og er sammenlagt nummer 16.

Fodbold. Efter fyringen af nordmanden Kåre Ingebrigtsen har APOEL Nicosia ansat den 51-årige græker Marinos Ouzounidis som ny cheftræner for bl.a. Mike Jensen. Ouzounidis afsluttede sin aktive karriere med to sæsoner i APOEL, hvor han også var cheftræner fra 2006 til 2008, inden han vendte hjem til Grækenland, hvor han har været i blandt andet Panionios, Panathinaiskos og senest AEK Athen.

Cykling. Adskillige professionelle cykelryttere er blevet ramt af skader i den indledende fase af landevejssæsonen, og senest er den tyske veteran André Greipel (Israel Start-Up Nation) sat ud af spillet i godt tre måneder, efter at han brækkede venstre skulder ved et styrt under træning. I forvejen er den 37-årige tyskers ny holdkammerater belgieren Ben Hermans og australieren Rory Sutherland ukampdygtige i længere tid. Heller ikke den hollandske etapeløbsstjerne Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) er tilsmilet af heldet. Han skulle have gjort comeback i det nyligt afviklede Volta a Valenciana efter cirka otte måneders pause på grund af en knæskade, men måtte melde fra i sidste øjeblik. I morgen skulle han så have indledt en højdetræningslejr med henblik på deltagelsen i næste måneds Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo, men nu er også disse opgaver strøget af programmet.

Ishockey. NHL-kampen mellem Anaheim Ducks og St. Louis Blues blev afbrudt i første periode, da den 36-årige Blues-spiller Jay Bouwmeester kollapsede lige efter at være blevet udskiftet. Ifølge en udtalelse fra Blues-holdets general manager, Doug Armstrong, var der tale om et problem med hjertet. »Han kunne bevæge alle dele af kroppen og blev transporteret til UC Irvine Medical Center. Jay er ved bevidsthed og opmærksom og bliver testet yderligere af Anaheims læger. Vi kommer med en opdatering om Jays helbred onsdag morgen«, skriver Doug Armstrong.