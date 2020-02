Dartkvinde skriver historie, Woods jagter PGA-rekord og Cristiano Ronaldo scorer i overtiden

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Fredag 14. februar TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 14.30 Cykling: Tour de La Pr., 2. etape 16.50 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 19.20 Ishockey: Herning-Frederikshavn 03.00 Basketball: NBA, Rising Stars TV3 Sport 19.00 Fodbold: Esbjerg-FCK 01.05 Ishockey: Winnipeg-San José TV3 Max 20.30 Fodbold: Dortmund-E. Frankfurt 21.00 Fodbold: Wolverhampton-Leicester Eurosport 1 10.50 Alpint: World Cup 12.55 Skihop: World Cup 14.15 Skiskydning: VM (k) 16.00 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 09.30 Cykling: Tour de Langkawi 11.00 Rally: Sveriges VM-afdeling 12.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Golf: The Genesis Invitational Vis mere

Dart. Fallon Sharrock opnåede uafgjort mod Glen Durrant, da hun efter sine to sejre over mænd ved PDC World Darts Championship havde fået plads som challenger i en turnering i Nottingham og dermed blev den første kvindelige spiller i Premier League. »Jeg elskede hvert minut. Jeg er så glad for igen at have spillet på den store scene. Jeg er tom for ord, og jeg vil gerne takke alle, der har støttet mig«, sagde Fallon Sharrock til Sky Sports.

Tennis. Roger Federer kommer i denne sæson kun til at spille én turnering på grus, French Open i maj. Det oplyser hans agent, Tony Godsick, til Reuters. Schweizeren har vundet 20 grandslam-turneringer, men kun den ene i 2009 ved French Open.

Golf. Matt Kuchar indledte The Genesis Invitational med en runde i 64 slag, der giver amerikaneren en føring på 3 slag. Tiger Woods indledte turneringen med at hole et put fra 8 meter til en eagle og var 4 under par efter 8 huller, men han efter bogeys på 12. og 18. hul er Woods 5 slag efter Kuchar på en delt 17.-plads i turneringen, hvor han atter jagten sin sejr nummer 83, så han kan overhale Sam Snead som alle tiders mest vindende på PGA Tour.

Ishockey. Efter at have siddet uden for i fire NHL-kampe med en nakkeskade var Frederik Andersen tilbage i målet hos Toronto Maple Leafs, der imidlertid tabte 3-2 til Dallas Stars. Også Frans Nielsen tabte med Detroit Red Wings (4-1 mod New Jersey Devils), og efter Oliver Bjorkstrand havde assisteret, da Columbus Blue Jackets udlignede til 3-3, vandt Buffalo Sabres 4-3 på en scoring i ekstratiden.

Fodbold. Simon Kjær og AC Milan havde indtil overtiden kurs mod en sejr over Juventus, men den første pokalsemifinale i Milano 1-1. Ante Rebic havde bragt AC Milan foran, men da Ronaldo sparkede bolden op på armen af Davide Calabria udløste det efter et VAR-gennemsyn et straffespark, som portugiseren selv scorede på. AC Milan må i returkampen undvære svenske Zlatan Ibrahimovic, der med en advarsel i 1. halvleg står til karantæne.

Fodbold. Efter at have slået Celta Vigo, Sevilla og Villarreal fra den bedste række er Mirandes fra den næstbedste række i den spanske pokalsemifinale, hvor Real Sociedad på hjemmebane vandt 2-1 i den første af to kampe.

Håndbold. Efter 12 nederlag i træk er Simon Olsen degraderet fra cheftræner til assistenttræner i EH Aalborg, hvor Morten Holmen er ny cheftræner for kvindeholdet i den bedste liga. I mændenes liga vandt Ribe-Esbjerg 27-26 på udebane over Bjerringbro-Silkeborg.

Sejlsport. Med regn og voldsomt stormvejr var det ikke muligt at gennemføre sejladser ved VM i Geelong, Australien, hvor der således kun er én dags konkurrence tilbage, inden der kan sættes navn på de danske OL-deltagere i 49er, 49erFX og nacra 17, hvor det med de nuværende stillinger er Jonas Warrer/Jakob Precht Jensen, Anne-Julie Schütt/Iben Nielsby og Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck, der skal til Tokyo. Lørdag er der planlagt to sejladser i hvert guldfelt samt et afsluttende medalrace for de 10 bedste mandskaber.

Golf. Både Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen er videre til finalerunderne i Women’s Australian Open, der også tæller på den amerikanske LPGA. Med 4 slag under par er Nicole Broch Larsen på en delt 24.-plads, mens Nanna Koerstz Madsen i 1 under par klarede cuttet med en marginal på 2 slag. Førstepladsen deles i 10 under par af sydkoreaneren Inbee Park og englænderen Jodi Ewart Shadoff.