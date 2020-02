Favoritterne skød forfærdeligt, men Norge tog alligevel VM-guld

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Fredag 14. februar TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 14.30 Cykling: Tour de La Pr., 2. etape 16.50 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 19.20 Ishockey: Herning-Frederikshavn 03.00 Basketball: NBA, Rising Stars TV3 Sport 19.00 Fodbold: Esbjerg-FCK 01.05 Ishockey: Winnipeg-San José TV3 Max 20.30 Fodbold: Dortmund-E. Frankfurt 21.00 Fodbold: Wolverhampton-Leicester Eurosport 1 10.50 Alpint: World Cup 12.55 Skihop: World Cup 14.15 Skiskydning: VM (k) 16.00 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 09.30 Cykling: Tour de Langkawi 11.00 Rally: Sveriges VM-afdeling 12.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Golf: The Genesis Invitational Vis mere

VM-skiskydning. Selv om Norges største navn hos kvinderne, Tirill Eckhoff, nærmest brød sammen under sine skydninger og havnede langt bagude i feltet, blev det fredag i italienske Antholz alligevel til guld for Norge, da der blev konkurreret på kvindernes 7,5 km sprint. Marte Olsbu Røiseland tog i stedet guldet på en dag, hvor en lang række af de store navne skød helt forfærdeligt og sluttede langt fra podiet. Sølvet gik meget overraskende til USA’s Susan Dunklee, mens bronzen også overraskende havnede hos tjekkiske Lucie Charvatova. De to italienske favoritter Dorothea Wierer og Lisa Vitozzi lå på et tidspunkt til podiepladserne, men blev i slutfasen flere gange overhalet i regnskabet af mindre kendte navne.

Håndbold. Den Franske Håndboldspillerforening (AJPH) skriver på sin hjemmeside, at den har fået oplysninger om, at der er foretaget graviditetstest på spillere i en fransk ligaklub uden spillernes samtykke. Foreningen skriver ikke, hvilken klub der er tale om, men France.tv Sport menes ifølge det franske medie L’Equipe at vide, at det drejer sig om Nantes, hvor danskerne Lotte Grigel og Stine Bodholdt spiller. Klubbens danske træner, Allan Heine, siger til TV2 Sport, at klubben har indkaldt til et møde på baggrund af rygterne. Spillerforeningen skriver på hjemmesiden, at den pågældende klubs læge har ordineret et medikament til spillerne, der kan afsløre niveauet af hormonet Choriogonadotropin (hCG), der kan påvise graviditet. »Denne type kontrol er fuldstændig ulovlig og krænker spillernes privatliv«, skriver AJPH. Spillerforeningen har ifølge L’Equipe kontaktet den franske håndboldliga, der har krævet en forklaring af den pågældende klub. (Ritzau)

Rugby. Den australske rugbyspiller Israel Folau får lørdag comeback, når han går på banen for sin nye franske klub, Catalans Dragons. Det er Folaus første officielle kamp, siden han i maj sidste år blev fyret af det australske rugbyforbund, Rugby Australia. Fyringen kom, efter at Folau, der er stærkt troende kristen, havde skrevet på Instagram, at »... helvedet venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder«. Folau sagsøgte efterfølgende forbundet for flere millioner kroner for at have ophævet hans kontrakt, og i december indgik parterne et forlig.

Alpint. Aleksander Aamodt Kilde vandt fredag Super-G-løbet i østrigske Saalbach-Hinterglemm. Med sejren overtager den 27-årige norske skiløber føringen i det samlede regnskab i mændenes alpine World Cup. Aleksander Aamodt Kilde var i fredagens løb 0,15 sekunder hurtigere end schweizeren Mauro Caviezel på andenpladsen. Thomas Dressen fra Tyskland blev nr. 3. World Cup-afdelingen skulle oprindeligt være afholdt i kinesiske Yanqing, men blev flyttet til Østrig på grund af frygten for coronavirusset.

Golf. Martin Ovesen er med runder i 67 og 68 slag bedste dansker i Challenge Tour-turneringen, der spilles på tre forskellige baner i Sydafrika, hvorfor der først er cut efter tredje runde. 18-årige Nicolai Højgaard fik med sin anden runde i 67 slag (7 birdies og en dobbeltbogey) rettet op på førstedagens tunge 77’er og avancerede 57 pladser til en placering som nummer 111.

Badminton. Med den fjerde sejr i træk er Danmark klar til kvindernes semifinale ved EM for hold i Liévin i Frankrig. I kvartfinalen blev Tyrkiet besejret 3-0 med sejre til Mia Blichfeldt (21-12 i tredje sæt over Neslihan Yigit), Julie Dawall Jakobsen (2-0) og Line Christophersen (2-0). Modstanderen i semifinalen bliver Frankrig eller Sverige. Danmarks mænd, der har vundet alle syv foregående EM-turneringer, spiller kvartfinale senere i dag mod Tyskland.

Foto: Jens Dresling Veszprem bliver den tredje klub i udlandet for familiefar Nikolaj Markussen, der tidligere har spillet for Atlético Madrid i Spanien og El Jaish i Qatar.

Veszprem bliver den tredje klub i udlandet for familiefar Nikolaj Markussen, der tidligere har spillet for Atlético Madrid i Spanien og El Jaish i Qatar. Foto: Jens Dresling

Håndbold. En af Danmarks verdensmestre skifter næste sæson til Veszprem. Den ungarske klub har købt 31-årige Nikolaj Markussen fri af kontrakten med Bjerringbro-Silkeborg, som ellers blev forlænget i november, men med en klausul om, at bagspilleren med det rette tilbud og en passende kompensation til klubben kunne få opfyldt ønsket om endnu et udlandseventyr. Nikolaj Markussen har med det danske landshold vundet EM-guld i 2012, VM-sølv i 2013 og VM-guld i 2019, men han var ikke i den danske EM-trup i år.

Tennis. Som spillende Davis Cup-kaptajn har Frederik Løchte Nielsen udtaget den trup, der 6.-7. marts skal spille mod Puerto Rico. Udover den 36-årige Frederik Løchte Nielsen selv er 16-årige Holger Rune, 25-årige Mikael Torpegaard, 29-årige Søren Hess-Olsen og 18-årige Sebastian Grundtvig udtaget til kampen, der spilles i Holbæk.

Cykling. Med en sikker spurtgevinst på 8. og sidste etape i Tour de Langkawi bragte den 26-årige tysker Max Wahlscheid sejrstallet for Bjarne Riis’ NTT-mandskab i denne sæson op på fem, mens det hele sidste år kun lykkedes forgængeren Team Dimension Data at vinde otte gange. Wahlscheid, der også havde slået til på 3. etape, blev nr. 1 i pointkonkurrencen, mens den 30-årige italiener Danilo Celano, som kører for det malaysiske 3. divisionshold Team Sapura, sørgede for succes til værtsnationen ved løbet ud at forsvare den førertrøje, han havde erobret på kongeetapen til Genting Highlands i tirsdags.

Dart. Fallon Sharrock opnåede uafgjort mod Glen Durrant, da hun efter sine to sejre over mænd ved PDC World Darts Championship havde fået plads som challenger i en turnering i Nottingham og dermed blev den første kvindelige spiller i Premier League. »Jeg elskede hvert minut. Jeg er så glad for igen at have spillet på den store scene. Jeg er tom for ord, og jeg vil gerne takke alle, der har støttet mig«, sagde Fallon Sharrock til Sky Sports.

Tennis. Roger Federer kommer i denne sæson kun til at spille én turnering på grus, French Open i maj. Det oplyser hans agent, Tony Godsick, til Reuters. Schweizeren har vundet 20 grandslam-turneringer, men kun den ene i 2009 ved French Open.

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix Med 7 birdies og 11 huller i par har Matt Kuchar taget føringen i ugens PGA Tour-turnering i Californien.

Med 7 birdies og 11 huller i par har Matt Kuchar taget føringen i ugens PGA Tour-turnering i Californien. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Golf. Matt Kuchar indledte The Genesis Invitational med en runde i 64 slag, der giver amerikaneren en føring på 3 slag. Tiger Woods indledte turneringen med at hole et put fra 8 meter til en eagle og var 4 under par efter 8 huller, men efter bogeys på 12. og 18. hul er Woods 5 slag efter Kuchar på en delt 17.-plads i turneringen, hvor han atter jagter sin sejr nr. 83, så han kan overhale Sam Snead som alle tiders mest vindende på PGA Tour.

Ishockey. Efter at have siddet uden for i fire NHL-kampe med en nakkeskade var Frederik Andersen tilbage i målet hos Toronto Maple Leafs, der imidlertid tabte 2-3 til Dallas Stars. Også Frans Nielsen tabte med Detroit Red Wings (1-4 mod New Jersey Devils), og efter Oliver Bjorkstrand havde assisteret, da Columbus Blue Jackets udlignede til 3-3, vandt Buffalo Sabres 4-3 på en scoring i ekstratiden.