Vanvittigt: 20-årigt stangspringsfænomen overgår sig selv og sætter igen verdensrekord

Atletik. Lørdag eftermiddag skulle den unge verdensrekordholder i stangspring, den amerikanske svensker Armand Duplantis, for første gang siden sidste lørdags rekord på 6,17 meter i polske Torun i konkurrence. Det skete ved Indoor Meet i Glasgow, og topformen blev i den grad understreget, for Duplantis vandt konkurrencen med noteringen 6,18 meter og altså endnu en verdensrekord! Nr. 2 blev som ventet USA’s Sam Kendricks med 5,75 meter. 20-årige Duplantis kan yderligere løfte niveauet, når han i den kommende uge deltager i to franske stævner, for hans form er helt åbenlyst til det.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Alexander Loginov var slet ikke nævnt blandt favoritterne til lørdagens sprint ved VM i skiskydning, men han sluttede øverst på podiet.

VM-skiskydning. Lørdagens 10 km sprint for mænd endte lidt overraskende IKKE med norsk triumf, da favoritten Johannes Thingnes Bø lagde for hårdt ud og helt mistede pusten på de sidste kilometer. Vinder blev i stedet noget overraskende russiske Alexander Loginov, der var meget stabil gennem hele konkurrencen. Loginov er omstridt i skidskydningsmiljøet på grund af en dopingsag, men ser ud til at have fundet formen på det helt rigtige tidspunkt. Sølvet gik til den formstærke franskmand Quentin Fillon Maillet, mens sportens ’gamle mester’, landsmanden Martin Fourcade, sluttede med bronzen. Brødrene Bø, Tarjei og Johannes, blev hhv. nr. 4 og 5.

Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix Lørdag i slovenske Kranjska Gora satsede Alice Robinson alt i andet gennemløb, og det lykkedes, selv om der undervejs var et par kiksere.

Alpint. Mens den dominerende figur i kvindernes World Cup, USA’s Mikaela Shiffrin, holder pause i sorg over sin fars pludselige død, fortsatte konkurrencerne lørdag på europæisk sne i slovenske Kranjska Gora, hvor der blev afviklet storslalom. Vinder blev overraskende den 18-årige newzealænder Alice Robinson foran slovakiske Petra Vlhova, mens den lokale favorit, og store overraskelse, Meta Hrovat og schweiziske Wendy Holdener delte tredjepladsen. I den samlede World Cup fører Shiffrin fortsat.

Fodbold. Southampton med Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard på banen fra start tog lørdag hjemme på St. Mary’s imod Burnley i Premier Leagues 26. runde. The Saints skulle forsøge at rette op efter 0-4-nederlaget til Liverpool i forrige runde, men indledningen lignede mere et mareridt, da gæsternes Ashley Westwood fik bolden sendt over stregen i 3. minut. Udligningen til 1-1 kom ved Danny Ings, men efter pausen var det igen Burnley, der ved tjekkiske Matej Vydra kom foran. I slutfasen forsøgte Southampton at lægge et pres på modstanderne, men det endte 2-1 til Burnley.

Badminton. Det danske kvindelandshold kan søndag vinde europamesterskabet for hold. Lørdag spillede danskerne sig i finalen ved at slå de franske værter med 3-1 i kampe i semifinalen. Det skete på trods af, at danskerne stillede svækket op til kampen og samtidig mødte modvind fra hjemmepublikum i Liévin. Den sædvanlige førstesingle, Mia Blichfeldt, måtte melde fra til semifinalen med hælproblemer, mens doublespecialisten Sara Thygesen havde ankelproblemer. I tillæg har et andet stærkt singlekort, Line Kjærsfeldt, slet ikke været med i turneringen. Landstræner Jesper Hovgaard var formentlig også en kende nervøs, da 21-årige Julie Dawall Jakobsen lagde ud med at tabe til Qi Xuefei i tre sæt. Siden var der dog dansk oprejsning med tre sejre i rap. Det mandlige landshold er ligeledes finaleklar efter en 3-0-sejr over Rusland.

Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix 20-årige Elena Rybakina har fået en meget lovende sæsonstart.

Tennis. 8.-seedede Elena Rybakina fra Kasakhstan nåede lørdag frem til finalen ved WTA-turneringen i Skt. Petersborg, da hun besejrede græske Maria Sakkari i tre sæt, 3-6, 7-5, 6-1. I finalen venter hollandske Kiki Bertens. I Rybakinas øvre lodtrækningshalvdel har topseedede Belinda Bencic og britiske Johanna Konta skuffet, og nu kan 20-årige Rybakina score endnu en succes efter finalepladsen i Shenzhen og titelgevinsten i Hobart. En meget lovende sæsonstart.

Sejlsport. Det bliver Ida Marie Baad og Marie Thusgaard, der senere i år skal repræsentere Danmark ved OL i bådklassen 49erFX. Det står klart efter de afgørende sejladser ved VM i australske Geelong tidligt lørdag dansk tid. Sejlduoen sluttede godt nok på en beskeden 13.-plads ved VM, men det var en forbedring på seks placeringer i forhold til den 19.-plads, som duoen indledte VM’s sidste dag på. 13.-pladsen havde dog ikke været nok til at vinde det danske kapløb om en OL-billet, hvis ikke Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby havde haft en skidt dag på vandet.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Ida Marie Baad (tv.) og Marie Thusgaard fra 49erFX-klassen klarede igen OL-kravet, men duoen var under hårdt pres denne gang.

De lå til at tage bronzemedaljer inden de sidste tre sejladser, men endte med at dumpe ned på en samlet sjetteplads. Fra VM i New Zealand i december havde Baad og Thusgaard i OL-kvalifikationsduellen et forspring på otte placeringer efter at have hentet VM-bronze. Forspringet så ikke ud til at være stort nok, men da afstanden til sidst blev reduceret til syv placeringer ved VM i Geelong, var OL-billetten i hus.

Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen sluttede som de bedste danskere i 49er med en syvendeplads, og duoen skal til OL. I katamaranen Nacra 17 blev Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck nr. 8, mens Natacha Violet Saouma-Pedersen og Mathias Borreskov blev nr. 20. Resultatet betyder, at Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck som ventet skal repræsentere Danmark i Tokyo.

Gymnastik. Det kinesiske landshold kommer ikke til at deltage ved et World Cup-stævne i Melbourne i næste uge. Det skyldes indrejserestriktioner i Australien som følge af coronavirusset. Det oplyser arrangøren af World Cup-stævnet.

Foto: Jens Dresling Kristoffer Hari viser i USA fin form fra starten af 2020.

Atletik. Den danske sprinter Kristoffer Hari understregede natten til lørdag dansk tid, han har rigtig god fart i benene. Han satte dansk indendørsrekord ved at løbe 60 meter på 6,62 sekunder ved stævnet Tyson Invitational i amerikanske Fayetteville. Tiden er 0,03 sekunder hurtigere end den tidligere rekord på 6,65 sekunder. Den har stået, siden Benjamin Hecht løb den tilbage i 1999.

Doping. Den 46-årige skiskydningslegende Ole Einar Bjørndalen udvider måske sin OL-medaljesamling til 14 medaljer, selv om det er to år siden, at han stoppede sin aktive karriere. Sammen med resten af det norske stafethold står han nemlig til at få en OL-bronzemedalje fra vinterlegene i Sotji i 2014, efter at Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU) lørdag annullerede de russiske resultater i konkurrencen. Det gør forbundet, fordi en test fra 2014 har vist, at bl.a. Evgeny Ustyugov, der var en del af det russiske hold, var dopet. Testen viste spor af steroider, og derfor er alle hans resultater fra 2013 og 2014 annulleret.

Ishockey. Den nytilkomne dansker i NHL Alexander True vandt familieopgøret over Nikolaj Ehlers, da San Jose Sharks slog Winnipeg Jets 3-2 natten til lørdag dansk tid. De to fætre mødtes for første gang i den nordamerikanske ishockeyliga, efter at Alexander True fik debut for Sharks tidligere på måneden og blev den 14. dansker til at optræde i NHL. Både True og Ehlers leverede en assist i kampen. True har dog langt op til sin fætter på den konto, da Ehlers har lavet 45 point med 20 scoringer og 25 assister i sine 59 kampe i sæsonen. Andetsteds scorede Oliver Bjorkstrand sit 19. mål i sæsonen, da Columbus Blue Jackets tabte 1-3 til New York Rangers.