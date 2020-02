Gav racister fingeren: FC Porto-stjerne udvandrer som matchvinder fra kamp i protest

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Endnu en racismesag har ramt europæisk topfodbold. Denne gang er det i Portugal, at dele af publikum nedgjorde en spiller med racistiske ytringer. Det var i opgøret i Guimaraes mellem hjemmeholdet Vitoria og mægtige FC Porto, at den tidligere Vitoria-spiller Moussa Marega fik sine tidligere fans på nakken. Moussa Marega, der er født i Frankrig, men spiller landsholdsfodbold for Mali, havde fået nok af forholdene på stadion efter 69 spillede minutter. Her udvandrede den 28-årige - efter at have vendt tommelfingeren nedad til publikum, vist dem langemand og scoret 2-1-sejrsmålet for FC Porto. Træner Sérgio Conceição kalder publikums opførsel på stadion for »skamfuld« og FC Porto erklærer på klubbens hjemmeside, at det er en situation, der bør få Guimaraes og hele det portugisiske fodboldmiljø til at skamme sig.

Basketball. Den afdøde legende Kobe Bryant blev hyldet af publikum og spillere ved NBA All Star-kampen søndag. Otte sekunder før starten på kampen, som Team LeBron vandt over Team Giannis, blev et propfyldt United Center i Chicago med 21.000 fans helt stille. Herefter blev der råbt ’Kobe, Kobe, Kobe’ for den tidligere Los Angeles Lakers-stjerne. En hyldest- og mindeceremoni inden kampen blev ført an af Lakers-legenden Magic Johnson. »Vi kommer aldrig til at se en basketballspiller helt som Kobe igen«, sagde Johnson. Kobe Bryant døde i et helikopterstyrt 26. januar.

@IAMJHUD honors Kobe and Gianna Bryant with a moving performance before #NBAAllStar. pic.twitter.com/JX5orP4HaH — NBA (@NBA) February 17, 2020

Tennis. Mikael Torpegaard kunne søndag aften fejre en af karrierens største turneringssejre, da han gik hele vejen og vandt Cleveland Open på Challenger Tour. Mandag morgen kunne Torpegaard så notere sig noget af et spring frem på verdensranglisten efter 6-3, 1-6 og 6-1 over japanske Yosuke Watanuki. De 80 point, der var belønningen for turneringssejren, sendte ham 57 pladser frem, så han nummer ligger nummer 177 i verden.

Fodbold. Real Madrid blev udmanøvreret i slutfasen af søndagens hjemmebaneopgør, da Celta Vigos Santi Mina udlignede til 2-2. Pione Sisto spillede de sidste 35 minutter for Celta, der med et overraskende point krøb over nedrykningsstregen, mens Real Madrid fører rækken med 53 point foran Barcelona med 52.

Fodbold. Christian Eriksen spillede det sidste kvarter, men kunne ikke forhindre, at Inter tabte forfølgerduellen i Serie A på udebane til Lazio. Sergej Milinkovic-Savic blev 2-1-matchvinder kort før danskeren blev sendte på banen. Lazio passerede med sejren også Inter i tabellen. Juventus fører med 57 point, Lazio har 56 og Inter 54.