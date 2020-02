Andreas Christensen brækker næsen mod Manchester United

Automatisk oplæsning

Fodbold. Chelseas danske forsvarsspiller Andreas Christensen har brækket næsen. Det bekræfter klubbens manager, Frank Lampard, mandag aften til Sports Illustrated efter Chelseas nederlag på 0-2 til Manchester United i Premier League. Her måtte Andreas Christensen lade sig udskifte i pausen med en blodtud, efter at danskeren fik Anthony Martials albue i hovedet i en duel kort før pausen. Få minutter efter duellen kom Martial først på en bold foran Andreas Christensen. Men Frank Lampard forsvarer den 23-årige dansker ved Manchester Uniteds mål. »Jeg føler for Andreas Christensen. Jeg synes, at han – ligesom han har været den seneste tid – var rigtig god. Han var aggressiv mod Martial, stjal bolde og så rolig ud som altid, så jeg kan godt se igennem fingre med hans spil ved det første mål, fordi han havde en brækket næse«, siger Frank Lampard til Sports Illustrated.

Cykling. Tom Dumoulin har ikke fået den bedste start på sæsonen 2020 for sit nye hold, Jumbo-Visma, men det er der en god grund til, forklarer den hollandske cykelrytter. 29-årige Dumoulin skriver i et opslag på Instagram, at han har været syg. »Som I alle sammen ved, har jeg ikke haft det så godt på det seneste. I sidste uge fandt vi parasitter i min mave, og siden har jeg taget medicin. Jeg har det nu meget bedre og ser frem til at begynde planlægningen af min sæsonstart og mine mål meget snart. Jeg holder jer opdateret«, skriver han.

Fodbold. AC Milan rejste sig fra 2-4-nederlaget i lokalbraget mod Inter, da holdet mandag aften tilføjede Torino det femte nederlag på stribe i Serie A. Milan-fansene kunne glæde sig over en 1-0-sejr, men hvis den danske landstræner, Åge Hareide, fulgte kampen, vil hans humør nok være mere præget af bekymring. For efter 42 minutters spil var landsholdsanfører Simon Kjær ude i en løbeduel, hvorefter han satte sig i græsset. Den var gal med baglåret. En stor ispose blev bundet rundt om venstre baglår på danskeren, som selv kunne gå fra banen – men tydeligvis med en skade i låret. Ifølge det lokale medie Milan.news.it har Simon Kjær sagt til Milans træner, Stefano Pioli, at det ikke er alvorligt.

Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix Her er det gået helt galt for Ryan Newman under Daytona 500 natten til tirsdag dansk tid.

Motorsport. Racerkøreren Ryan Newman overlever en uhyggelig ulykke i det kendte amerikanske racerløb Daytona 500, der blev kørt natten til tirsdag dansk tid. I en pressemeddelelse fra løbsarrangøren Nascar natten til tirsdag står der, at Newman bliver behandlet på Halifax Medical Center og har pådraget sig meget alvorlige, men ikke livstruende skader. Det skriver det amerikanske medie NBC News. Ryan Newman var førende i løbet på sidste omgang, da bilen blev skubbet ind i racerbanens barriere og kom på tværs af banen. Bilen væltede rundt på taget og blev ramt af en anden bil, inden den kurede over målstregen på taget. Hele Mustang-bilens indre bur, der er designet til at beskytte kørernes hoved, var ødelagt. Denny Hamlin udnyttede ulykken og tog i stedet sejren i det ikoniske løb.

Fodbold. Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, hylder brugen af VAR, der var med til annullere to ’Chelsea-mål’ i 2-0-sejren mandag aften. Den første annullering skete efter 54 minutter, hvor Chelseas Kurt Zouma troede, at han havde scoret. Men efter VAR-gennemgang annullerede dommer Anthony Taylor målet for skub af Chelseas Cesar Azpilicueta mod Manchester Uniteds Brandon Williams. Det samme skete efter 77 minutter, hvor VAR-gennemgangen viste, at Oliver Girouds skospids var offside ved franskmandens mål. »Vi vil gerne have de rigtige kendelser, og vi er glade for, at de blev truffet. De beslutninger var ikke blevet truffet uden hjælp«, siger Ole Gunnar Solskjær.