Laudrup til Barça-bejleren Braithwaite: Hjertelig tillykke. Nyd det

Direkte sport i tv Onsdag 19. februar TV 2 Sport 11.00 Tennis: Dubai Duty Free Champ. (k) 18.30 Håndbold: Team Esbjerg-Viborg (k) 20.30 Håndbold: Fredericia-Aalborg (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-RB Leipzig TV3 Sport 18.30 Fodbold: FC Nordsjælland-Horsens 21.00 Fodbold: Atalanta-Valencia 2.05 Ishockey: Chicago-NY Rangers TV3 Max 18.45 Håndbold: BSV-Melsungen (m) Xee 20.30 Fodbold: Manchester C-West Ham Eurosport 1 14.00 Skiskydning: VM 19.45 Atletik: World Indoor Tour Eurosport 2 15.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 16.45 Cykling: Volta ao Algarve

Fodbold. Martin Braithwaite er utrolig heldig, hvis han indgår kontrakt med FC Barcelona. Det siger det danske Barça-koryfæ Michael Laudrup. »Hvis han kommer til Barcelona, er det bare at sige ’Hjertelig tillykke. Nyd det’. Han har vundet i fodboldens lotteri ved at komme til så fantastisk en klub«, siger Laudrup til TV3+.

It looks like @FCBarcelona have their man



They've activated the Braithwaite option



And his agent is in Catalonia to talk



https://t.co/rPSQr9a7oy pic.twitter.com/mptpZjy262 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) February 17, 2020

Tirsdag bekræftede ejeren af Martin Braithwaites klub, Leganes, at der er kontakt til Barcelona vedrørende et ekstraordinært og øjeblikkeligt skifte udenfor transfervinduet åbning. Skiftet er gjort muligt, da Barcelona har Ousmane Dembele langtidsskadet, hvilket giver mulighed for at søge om dispensation til at foretage en nød-transfer.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp roser på Atlético Madrids stærke defensiv efter spaniernes 1-0-sejr i den første 1/8-finale i Champions League mod de regerende mestre. »Det var den kamp og fight, som vi havde forventet. Desværre gik det ikke, som vi havde håbet. De forsvarede med alt, de havde. Specielt i deres eget felt var de fantastiske. Når man kommer bagud mod et hold som det her, så bliver det svært, for så har de det resultat, som de gerne vil have. De havde også været tilfredse med 0-0«, siger Klopp ifølge Ritzau til britiske BT Sport. Der er returkamp i Liverpool 11. marts.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var NHL-nattens mest iøjnefaldende dansker, da han scorede et mål og lavede to assist i Winnipegs sejr på 6-3 over LA Kings. Andetsteds i NHL blev Frederik Andersen skudt i sænk i målet for Toronto, der tabte 2-5 til Pittsburgh. Oliver Bjorkstrand scorede for Columbus, der tabte 1-5 til Philadelphia Flyers, mens Frans Nielsen og Detroit sejrede 4-3 mod Montreal.

Fodbold. Tottenham-angriberen Son Heung-min risikerer at være færdig for denne sæson efter et brud i den højre arm. »Jeg regner ikke med ham mere i denne sæson«, siger Tottenham-manager José Mourinho, der i forvejen må undvære superangriberen Harry Kane. Tottenham møder Leipzig i aften i Champions League.

Fodbold. Har der været matchfixing i VM-kvalifikationen? Det undersøger Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) nu. Det er i forbindelse med en kamp mellem Myanmar og Kirgisistan, der er opstået mistanke om aftalt spil. Myanmar tabte 7-0.