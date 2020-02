Begejstret Braithwaite til fans: Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at vinde trofæer

Automatisk oplæsning

Fodbold. Martin Braithwaite har sagt sine første ord som Barcelona-spiller. »Jeg er virkelig begejstret for at være i klubben. Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at vinde trofæer og alle de øjeblikke, vi skal dele sammen«, siger den nyslåede Barcelona-spiller Martin Braithwaite til klubbens fans i en video på Twitter.

A message from @MartinBraith for all the Barça Fans pic.twitter.com/cgltXXl0DB — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

I en anden video på Twitter siger Braithwaite, at det er en barndomsdrøm, der er gået i opfyldelse.

»Alle der spiller fodbold, har en drøm om at spille for Barcelona«.

»Jeg er her for at score mål«, siger Braithwaite, inden talen falder på, at han nu skal til at spille sammen med alle tiders måske bedste spiller, Lionel Messi.

Motorsport. Frederik Schandorff kan med nogle måneders forsinkelse kalde sig vinder af International GT Open 2019 i Pro-Am-klassen. Den internationale bilunion, FIA, har diskvalificeret det tyske Mercedes-AMG-team SPS Automotive Performance fra sæsonfinalen i International GT Open, som blev afviklet på Monza i oktober, fordi det tyske team – hvis to Pro-Am-kørere kæmpede mod danskeren om mesterskabstitlen – gav ordre til, at teamets anden bil, fra en anden klasse, skulle presse danskeren ud af kampen. Taktikken lykkedes i første omgang, men en protest har nu sendt titlen tilden danske Lamborghini-kører.

Motorsport. Tonen er hård på formel 1-holdet Haas. Men sådan foretrækker Kevin Magnussen det. Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev kaldt ’to idioter’ af teamchef Günther Steiner og beskyldt for at have svigtet hele holdet, efter at de sidste år udgik af løbet på Silverstone efter et sammenstød. »Det er voldsomt, men sådan har det altid været. Jeg tror, at der er mere af den slags her end andre steder. Til gengæld taler Günther ikke bag min ryg, han lyver ikke over for mig og jeg ved, hvor jeg har ham. Sådan en chef vil jeg meget hellere have end én, der aldrig siger noget til mig, og pludselig stikker mig i ryggen«, siger Kevin Magnussen til Ritzau i forbindelse med ugens testkørsler i Barcelona.

Fodbold. AGF har registreret et overskud i første halvdel af regnskabsåret 2019/2020. På sin hjemmeside oplyser superligaklubben, at man fra 1. juli til 31. december havde et overskud før skat på 14,4 millioner kroner.

Fodbold. Endnu en højtstående og særdeles magtfuld person i europæisk fodbold er røget i søgelyset i forbindelse med svindel. Det er præsidenten for storklubben Paris SG, Nasser al-Khelaifi, der tillige er medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) magtfulde eksekutivkomité, der er blevet sigtet i en korruptionssag. Det oplyser anklagemyndigheden i Schweiz. Al-Khelaifi er anklaget for at bestikke den tidligere generalsekretær i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Jerome Valcke for at få tv-rettigheder fra VM-turneringen til sin tv-station BeIN Sports i Qatar. Gaverne skulle omfatte 18 måneders gratis ophold i en luksusejendom, et ophold, der normalt ville koste mellem 900.000 og 1,8 millioner euro i leje. Nasser al-Khelaifi afviser overfor AFP alle sigtelser.

Fodbold. Formaliteterne omkring Pieros Sotirious skifte fra FC København til FC Astana i Kasakhstan er faldet på plads, meddeler FCK. Angriberen fra Cypern nåede 35 mål i 110 kampe for FCK.

Tennis. Superstjernen Roger Federer står foran en længere pause og går glip af French Open i maj. Det meddeler den 38-årige schweizer på Twitter. Federer er onsdag blevet opereret i sit højre knæ. Legenden forventer at være tilbage, når græssæsonen indledes i juni.

Ridesport. Danmark bliver repræsenteret i alle ridediscipliner ved sommerens OL i Tokyo. Det står klart, efter at 43-årige Peter Flarup har sikret en dansk kvoteplads i military på hesten Fascination. Tidligere har danske ryttere sikret sig OL-billet i de to øvrige discipliner, dressur og ridebanespringning. »At vi ender med at været repræsenteret i både dressur, springning og military ved OL, er et tydeligt bevis på, at vores øgede fokus på talentudvikling i dansk ridesport fungerer, og det kan vi kun være yderst tilfredse med«, siger Dansk Rideforbunds Elitechef, Kimi Nielsen, i en pressemeddelelse fra forbundet. Den endelige beslutning om, hvem der skal indstilles til OL-deltagelse bliver taget af Dansk Ride Forbund på baggrund af kandidaternes præstationer i de kommende måneder.