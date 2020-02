Kevin Magnussen sætter pris på hård tone

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 20. februar TV 2 Sport 11.00 Tennis: Dubai Duty Free Ch.ship (k) 20.00 Håndbold: SønderjyskE-GOG (m) TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Columbus-Philadelphia TV3 Max 19.00 Håndbold: Balingen-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FC København-Celtic CANAL 9 21.00 Fodbold: Wolves-Espanyol Eurosport 1 10.30/13.20 Langrend: World Cup 15.15 Skiskydning: VM 16.00/21.55 Billard: Snooker – shoot out 18.00 Golf: Puerto Rico Open 18.55 Fodbold: Ludogorets-Inter 21.00 Fodbold: Wolfsburg-Malmö FF Eurosport 2 15.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 16.45 Cykling: Volta ao Algarve 18.55 Fodbold: Club Brugge-Man. Utd. 21.00 Fodbold: Oympiakos-Arsena Vis mere

Motorsport. Tonen er hård på formel 1-holdet Haas. Men sådan foretrækker Kevin Magnussen det. Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev kaldt ’to idioter’ af teamchef Günther Steiner og beskyldt for at have svigtet hele holdet, efter at de sidste år udgik af løbet på Silverstone efter et sammenstød. »Det er voldsomt, men sådan har det altid været. Jeg tror, at der er mere af den slags her end andre steder. Til gengæld taler Günther ikke bag min ryg, han lyver ikke over for mig og jeg ved, hvor jeg har ham. Sådan en chef vil jeg meget hellere have end én, der aldrig siger noget til mig, og pludselig stikker mig i ryggen«, siger Kevin Magnussen til Ritzau i forbindelse med ugens testkørsler i Barcelona.

Ridesport. Danmark bliver repræsenteret i alle ridediscipliner ved sommerens OL i Tokyo. Det står klart, efter at 43-årige Peter Flarup har sikret en dansk kvoteplads i military på hesten Fascination. Tidligere har danske ryttere sikret sig OL-billet i de to øvrige discipliner, dressur og ridebanespringning. »At vi ender med at været repræsenteret i både dressur, springning og military ved OL, er et tydeligt bevis på, at vores øgede fokus på talentudvikling i dansk ridesport fungerer, og det kan vi kun være yderst tilfredse med«, siger Dansk Rideforbunds Elitechef, Kimi Nielsen, i en pressemeddelelse fra forbundet. Den endelige beslutning om, hvem der skal indstilles til OL-deltagelse bliver taget af Dansk Ride Forbund på baggrund af kandidaternes præstationer i de kommende måneder.

Kano og kajak. Selv om den lovede stadionombygning ikke bliver gennemført til tiden, beholder Bagsværd Sø værtskabet for VM. Det skriver TV2 Lorry ifølge Ritzau. Det Internationale Kano- og Kajakforbund (ICF) var onsdag på besøg ved søen og har sagt god for, at Danmark kan beholde værtskabet for konkurrencerne, der skal afholdes i august næste år. Renoveringen af Bagsværd rostadion har trukket ud som følge af klagesager og forsinkelser.

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho mener, at manglende bredde var en væsentlig del af forklaringen på, at Tottenham onsdag tabte 0-1 på hjemmebane til RB Leipzig i Champions Leagues ottendedelsfinaler. »Se på de spillere vi har, og de har. Jeg vil have Yussuf Poulsen, jeg vil have Emil Forsberg. De sidder på deres bænk. Når Poulsen og Forsberg kommer ind, har vi ikke noget at skyde med«, forklarede Mourinho til TV3+. Tottenham er i øjeblikket ude de to skadede angribere Harry Kane og Son Heung-min.

Amerikansk fodbold. I en foreslået ændring vil slutspillet i NFL blive udvidet til 14 hold mod de nuværende 12. Det skriver ESPN. I den foreslåede ændring, som klubejerne støtter, vil slutspillet blive udvidet til syv hold fra hver af de to konferencer mod de nuværende seks. Derudover vil kun et hold fra hver konference sidde over i første runde af slutspillet - wild card-runden - mod to hold, som det er nu. Det vil betyde, at wild card-runden bliver udvidet til seks kampe med 12 hold mod de nuværende fire kampe med otte hold.

Fodbold. Trods en to år lang udelukkelse fra Champions League sværger manager Pep Guardiola troskab til Manchester City. »Hvis ikke de fyrer mig - hvilket godt kan ske - bliver jeg her med 100 procents sikkerhed«, siger Guardiola. Manchester City har appelleret sidste uges udelukkelse fra Champions League til sportsdomstolen CAS.

Fodbold. FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen ser sit hold, som et mandskab, der skal i slutspil i Superligaen, hvor der er plads til seks mandskaber i medaljestriden efter 26. runde. »Vores mål har, siden vi startede i sommer, været top-6, og det har vi ikke lagt skjul på. Så kan det godt være, at omverdenen har tvivlet, men vi er favoritter til at være et af de hold, der spiller i top-6. Skulle det ikke lykkes, påtager vi os den skuffelse og det ansvar, men forventningerne er helt klart top-6«, siger Flemming Pedersen ifølge Ritzau efter 6-0-sejren i aftes mod Horsens.