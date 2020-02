Braithwaite er med i Barcelonas trup til lørdagens kamp

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Dagen efter at have underskrevet kontrakten med FC Barcelona er Martin Braithwaite udtaget til den 18-mandstrup, der skal møde Eibar lørdag kl. 16 i La Liga. Truppen blev offentliggjort efter fredagens træning og inden Quique Setiéns pressemøde, hvor cheftræneren også sagde, at det var lige tidligt nok at bruge en ny spiller i startopstillingen. »Han er i ideel form, men der er mange principper, han først skal lære«, sagde Setién blandt andet om den 28-årige danske debutant.

Atletik. To kvinder var under den bestående verdensrekord i halvmaraton ved et løb i Ras Al Khaimah i De Forenede Arabiske Emirater. Etiopieren Ababel Yeshaneh besejrede kenyaneren Brigid Kosgei og er med 1.04.31 time den nye indehaver af verdensrekorden, som hidtil tilhørte kenyaneren Joyciline Jepkosgei med 1.04.51 time fra 2017.

Fodbold. USA’s kvindelige landshold har lagt sagt an mod det amerikanske fodboldforbund. Spillerne føler sig kønsdiskriminerede og kræver ifølge New York Times 66 millioner dollar (ca. 450 mio. kr.) i erstatning fra US Soccer Federarion (USSF). Et konkulentfirma har på spillernes vegne regnet sig frem til beløbet. Forhandlinger om ligeløn for mandlige og kvindelige landsholdsspillere er endt uden et resultat, så nu skal stridigheden afgøres med en retssag, der starter i Los Angeles 5. maj. »Ved de sidste forhandlinger fastholdt forbundet, at ligeløn ikke var et alternativ, uanset hvilken struktur aftalen har. Kernen er, at kvinderne blev tilbudt mindre i løn end mændene. Dette definitionen på kønsdiskrimination, og selvfølgelig blev forslaget afvist«, siger Molly Levinsen, talskvinde for spillerne, der sidste år blev verdensmestre i Frankrig.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix Målet til 2-1 af Lars Eller i anden periode gav kun Washington Capitals et enkelt point mod Montreal Canadiens.

Målet til 2-1 af Lars Eller i anden periode gav kun Washington Capitals et enkelt point mod Montreal Canadiens. Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Ishockey. Nikolaj Ehlers, Lars Eller og Oliver Bjorkstrand scorede og Frederik Andersen holdt sit mål rent på en stor dansk aften i NHL. Ehlers scorede det fjerde mål, da Winnipeg Jets vandt 5-1 over Ottawa Senators, Lars Eller bragte Wahington Capitals foran 2-1, men Montreal Canadiens vandt 4-3 efter forlænget spilletid, og Oliver Bjorkstrand lavede både mål og assist, da Colombus Blue Jackets ligeledes efter ekstra spilletid tabte 4-3 til Philadelphia Flyers. Frederik Andersen vandt 4-0 med Toronto Maple Leafs over Pittsurgh Penguins, og så leverede 22-årige Alexander True assisten til målet, da San Jose Sharks tabte 2-1 til New Jersey Devils.

Direkte sport i tv Fredag 21. februar TV 2 Sport 14.00 Tennis: Dubai Duty Free Ch.ship (k) 19.30 Ishockey: Rungsted-SønderjyskE TV3 Sport 19.00 Fodbold: Hobro-FC Midtjylland 21.45 Fodbold: Derby-Fulham 2.05 Ishockey: NY Islanders-Detroit TV3 Max 20.30 Fodbold: Bayern M.-Paderborn Eurosport 1 13.45/19.45 Billard: Snooker - shoot out 18.00 Golf: Puerto Rico Open Eurosport 2 15.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 16.45 Cykling: Volta ao Algarve Vis mere

Cykling. Danmark stiller med talrige medaljemuligheder i næste uges VM på bane i Berlin. Landstrænerne Casper Jørgensen og Mathias Møller Nielsen har udtaget følgende trup: Lasse Norman Hansen skal køre omnium, parløb sammen med Michael Mørkøv og indgår i 4.000-meterholdet sammen med Rasmus Lund, Julius Johansen og Frederik Rodenberg. Amalie Dideriksen skal køre omnium og parløb sammen med Julie Leth, og Trine Schmidt skal køre pointløb.

Golf. Sebastian Cappelen indledte PGA-turneringen Puerto Rico Open med en runde i par, der placerer ham på en delt 67.-plads, 2 slag bedre end Lucas Bjerregaard. Amerikaneren Kyle Stanley fører i 8 under par.