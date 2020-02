Brok og vild tackling udløser rødt kort til Neymar

Automatisk oplæsning

Fodbold. Superstjernen Neymar fik en uværdig exit fra Paris SG’s dramatiske 4-3-sejr over Bordeaux i den franske Ligue 1. PSG var foran 4-3 hjemme mod Bordeaux og havde lige fået en scoring annulleret af VAR, da Neymar begik et frispark, som blev takseret til en advarsel. Kort forinden var der blevet begået et frispark mod Neymar, og i den ophedede stemning kastede brasilianeren sig ind i en tackling, som resulterede i det gule kort. Tidligere i kampen havde brasilianeren fået en advarsel for at brokke sig, og dermed var der rødt kort og karantæne til Neymar som udgang på opgøret, der ellers så ud til at skulle handle om en målfest. PSG fører Ligue 1 med 65 point efter 26 runder. Marseille har 52 point.

Olympisk. Danmarks olympiske Chef de mission Søren Simonsen og adskillige sportschefer fra specialforbundene rejser i denne uge til OL-byen Tokyo for at besigtige samtlige venues og arenaer. Det skal sikre en optimal forberedelse. »Det giver en kæmpe værdi, at vi kan forberede os geografisk og logistisk. Initiativet er skabt til at fjerne støj fra atleterne, så de kan koncentrere sig om at præstere. Vi ønsker at komme så langt ind som muligt på venues for at kunne forberede detaljer«, fortæller Søren Simonsen. OL afvikles fra 24. juli til 9. august.

Cykling. Den tidligere Tour de France-konge Chris Froome (Ineos) gjorde søndag comeback ved UAE Tour efter næsten trekvart år ude i kulden som følge af et voldsomt styrt. Briten er glad for at være tilbage i feltet. »Det er en stor sejr at være tilbage ved startlinjen og at være med i feltet. For to eller tre måneder siden kunne jeg knap nok gå, og jeg haltede. Så at være tilbage og cykle på World Tour-niveau er en stor sejr i sig selv«, siger Froome ifølge Ritzau.

Golf. Danske Sebastian Cappelen sluttede som delt nummer 58 i PGA Tour-turneringen i Puerto Rico. Cappelen gik sidste runde i banens par på 72 slag og endte samlet i fem slag under. 22-årige Viktor Hovland vandt turneringen, og han blev dermed første nordmand til at vinde en PGA Tour-turnering. Viktor Hovland sluttede med 20 slag under par, hvilket var et slag bedre end amerikanske Josh Teater. (Ritzau)

Fodbold. Træner Jess Thorup har stor succes i belgiske Gent, som søndag hentede den fjerde sejr i de seneste fem kampe i Jupiler League. Gent vandt hjemme med 4-1 over St. Truiden, hvilket placerer Gent på andenpladsen i rækken med ni point op til Club Brugge på førstepladsen. I de seneste ti ligakampe har Gent syv sejre, mens klubben har spillet to kampe uafgjort og tabt en enkelt kamp.(Ritzau)