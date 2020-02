Chelsea skudt i sænk og dansk Champions League-rekord slettet

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 26. februar TV 2 Sport 12.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.20 Banecykling: VM TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Manch. City TV3 Sport 19.00 Håndbold: Flensburg-H. - Celje (m) 21.00 Fodbold: Lyon-Juventus 2.05 Ishockey: Colorado-Buffalo TV3 Max 19.30 Håndbold: R-N. Löwen - Cuenca (m) 6’eren 18.00 Fodbold: Braga-Rangers FC Eurosport 1 11.45 Cykling: UAE Tour 13.55+19.55 Snooker: Players Champ.

Fodbold. 0-3 og ikke så meget at rafle om. Chelsea fik et gedigent rap over fingrene, da holdet på hjemmebane i London blev udspillet af Bayern München i den første 1/8-finale i Champions League. »Det var en barsk lærestreg. Vi har ikke været på dette niveau i lang tid, og det må vi bare erkende. Vi må se det positive i denne kamp. Det kan godt være, at det er svært i aften, men spillerne må forstå, hvilket niveau man skal op på, når man når frem til knockoutkampene«, siger Chelsea-manager Frank Lampard ifølge uefa.com. Der er reurkamp om tre uger.

Fodbold. Trods 1-1 mod et middelmådigt Barcelona-mandskab har Napoli-træner Genaro Gattuso fuld tiltro til, at italienerne kan spille sig videre til Champions League-kvartfinalerne i returkampen. »De gjorde ikke ondt på os. De kildede os kun«, lød det efter kampen fra Gattuso ifølge AFP. »Men det gik galt for os i et enkelt øjeblik, og så straffede de os«. Til returkampen må Barcelona undvære midtbanefolkene Sergio Busquets og Arturo Vidal, som begge vil være i karantæne.

Fodbold. I Napolis 1-1-møde med Barcelona blev en dansk Champions League-rekord slettet. Den 44-årige tyske dommer Felix Brych dømte sin kamp nummer 57 i mesterligaen og kom dermed foran danske Kim Milton Nielsen på listen over flest indsatser.

Zumindest ein deutscher Vertreter in der Champions League konnte sich schon beim Anpfiff freuen... #NapoliBarca #Brych pic.twitter.com/sTEqxNzlwt — Sportschau (@sportschau) February 25, 2020

Fodbold. To landsholdsspillere fra Laos er blevet udelukket på livstid for matchfixing. Det oplyser Det Asiatiske Fodboldforbund ifølge Ritzau. Det er en venskabskamp mellem Laos og Hongkong, som vandt 4-0, i oktober 2017, der blev manipuleret.

Fodbold. Saudi-Arabien har planer om, at skabe en liga for kvinder. Det fortæller prins Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, præsidenten for landets idrætsforbund, ifølge Ritzau til CNN.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede og assisterede, men blev alligevel den lille i danskerduellen i NHL mellem ham og Lars Eller. Det var nemlig Ellers Washington-hold, der løb med en sejr på 4-3 efter straffeslag. Andetsteds i NHL var der succes for målmand Frederik Andersen og Toronto, der tog en 4-3-sejr mod Tampa Bay. Frans Nielsen og Detroit tabte 1-4 mod New Jersey, mens Alexander True og San Jose tabte -4 mod Philadelphia.