Clara Tauson vandt og Årets Fund tabte

Tennis. Clara Tauson (seedet 7) er videre til kvartfinalen ved den med 25.000 dollar doterede ITF-turnering i Sunderland. I 2. runde besejrede den 17-årige dansker på hardcourten briten Alicia Barnett sikkert med 6-1, 6-1. Næste modstander bliver enten briten Jodie Anna Burrage eller den 3. seedede tyrker Pemra Özgen, der er nr. 212 på WTA-ranglisten, hvor Tauson er nr. 266. Årets Fund i dansk idræt anno 2019, Hulger Rune, klarede sig derimod ikke videre ved en turnering i Antalya i Tyrkiet. Her måtte den 16-årige strække våben mod den tre år ældre kroat Dule Ajdukovic, der vandt 6-3, 6-3.

Golf. 1. runde af European Tour-turneringen Oman Open var en stor succes for Rasmus Højgaard. Den 18-årige leverede fem birdier og brugte 67 slag. Han dermed på en delt 2. plads et enkelt slag efter Guido Migliozzo fra Italien. Jeff Winther (69 slag) er nr. 13, Søren Kjeldsen og Benjamin Poke (71) er nr. 38 mens tvillingebror Nicolai Højgaard (73) er nr. 72. Joachim B. Hansen brugte 76 slag og ligger i dn helt tunge ende af feltet.

Basketball. Det slovenske fænomen Luka Doncic imponerede, da Dallas Mavericks vandt 109-103 over Texas-rivalerne San Antonio Spurs. Godt nok blev holdkammeraten Kristaps Porzingis topscorer med 28 point, men det var Doncic, der med 26 point, 14 assist og 10 rebounds stjal billedet. Det var Doncic’ 21. såkaldte triple-double for Dallas, og dermed tangerede han klublegenden Jason Kidds antal. Men hvor Kidd brugte 500 kampe til at nå de 21, har Doncic præsteret kunststykket i løbet af blot 119.

Fodbold. Europa League-kampen mellem RB Salzburg og Eintracht Frankfurt er udsat på grund af orkanvarsel i det østrigske. Frankfurt vandt den første kamp 4-1. Der er ikke fastsat nogen ny dato for opgøret.

Cykling. For fjerde gang i denne sæson kunne det 21-årige slovenske stortalent Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lade sig hylde som vinder, da han på den 162 km lange 5. etape i UAE Tour kæmpede sig først over stregen på Jebel Hafeet-stigningen, der ligesom i tirsdags udgjorde målområdet i WorldToutr-løbet. Pogacar blev fulgt til dørs af kasakheren Alexey Lutsenko (Astana) og englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott). Sidstnævnte bevarede førertrøjen 1.01 minut foran sloveneren. Niklas Eg (Trek-Segafredo) holder sig fortsat pænt til og er nr. 15 sammenlagt med et minus på 3.36 minutter. Den danske mester Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) stillede i øvrigt ikke til start, idet han har sat kursen mod Berlin, hvor han søndag kører parløb ved VM sammen med Lasse Norman.

Badminton. German Open, der skulle være afviklet 3.-8. marts, er blevet aflyst, mens Polish Open er blevet udskudt fra 26.-29. marts som følge af coronavirus-udbruddet, skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Jan Ø. Jørgensen, Hans-Kristian Vittinghus og herredoublen med Kim Astrup /Anders Skaarup samt yderligere fire doublekonstellationer skulle have deltaget i turneringen i Tyskland.

Håndbold. Emily Stang Sando skifter efter denne sæson fra Buducnost i Montenegro til den tyske klub Bietigheim. Dermed slutter den norske målvogter, der tidligere har spillet i Esbjerg, Odensen og København, sig til den danske landsholdstrio Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Fie Woller.

Fodbold. Leganes har fået afvist sin anmodning om at hente en erstatning for Martin Braithwaite. Det skriver den spanske klub torsdag på sin hjemmeside. Klubben fik afgørelsen fra Det Spanske Fodboldforbund. Forbundet begrunder beslutningen med, at der ikke findes regler for, at der skal gives tilladelse til erstatning i denne situation. Reglen for klubskifter uden for transfervinduets åbningstid, der muliggjorde Barithwaites skifte til Barcelona, siger, at en klub skal kunne godtgøre den er afgørende svækket på en position på grund af skader.

Fodbold. AaB har skrevet kontrakt med 21-årige Aramis Kouzine. Den unge canadier har den seneste tid været til prøvetræning i den nordjyske klub, som nu har belønnet ham med en kontrakt. Den løber frem til 30. juni i år, skriver AaB ifølge Ritzau på sin hjemmeside.

Badminton. Danmark har udtaget 22 spillere til EM i Kijev 21.-26. april. Truppen ser således ud:

Herresingle: Anders Antonsen, Jan Ø. Jørgensen, Rasmus Gemke og Viktor Axelsen. Damesingle: Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt, Julie Dawall og Line Christophersen. Herredouble: Anders Skaarup/Kim Astrup og Mads Conrad-Petersen/Mathias Boe. Damedouble: Alexandra Bøje/Mette Poulsen, Amalie Magelund/Freja Ravn og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen. Mixeddouble: Alexandra Bøje/Mathias Christiansen, Mathias Bay-Smidt/Rikke Søby og Niclas Nøhr/Sara Thygesen.

Atletik. Jakob Larsen er blevet udpeget som direktør for konkurrencer og begivenheder (Competitions & Events) i verdensforbundet World Athletics, og derfor stopper han som direktør i det danske atletikforbund. 50-årige Jakob Larsen udpeget til sin nye stilling blandt 74 ansøgere.

Sejlsport. Anne Marie Rindon havde en skidt dag på vandet ud for australske Melbourne ved VM i Laser Radial. Danskeren blev i dagens tre sejladser nr. 21, nr. 15 og nr. 4, og hun får dermed svært ved at genvinde verdensmesterskabet. Den danske sejler bevarede sin 3. plads i den samlede stilling, men hun presses nu bagfra af polakken Magdalena Kwasna. Samtidig er Rindom 34 point dårligere end den førende Marit Bouwmeester fra Holland.