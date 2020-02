Slovensk fænomen tangerer klublegendens bedrift på rekordtid

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.20 Banecykling: VM 5.20 Sejlsport: Australiens Grand Prix TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Florida-Toronto TV3 Max 19.00 Håndbold: Melsungen-Bergisc. (m) 6’eren 21.00 Fodbold: Celtic-FC København Canal 9 21.00 Fodbold: Inter-Ludogorets Eurosport 1 11.45 Cykling: UAE Tour 13.55/22.55 Snooker: Players Ch.ship 19.00 Fodbold: Porto-Bayer Leverkusen 21.00 Fodbold: Arsenal-Olympiakos 22.55 Snooker: Players Ch.ship Eurosport 2 19.00 Fodbold: Malmö FF-Wolfsburg 21.00 Fodbold: Man. United-Club Brugge 22.55 Golf: The Honda Classic Vis mere

Basketball. Det slovenske fænomen Luka Doncic imponerede, da Dallas Mavericks vandt 109-103 over Texas-rivalerne San Antonio Spurs. Godt nok blev holdkammeraten Kristaps Porzingis topscorer med 28 point, men det var Doncic, der med 26 point, 14 assist og 10 rebounds stjal billedet. Det var Doncic’ 21. såkaldte triple-double for Dallas, og dermed tangerede han klublegenden Jason Kidds antal. Men hvor Kidd brugte 500 kampe til at nå de 21, har Doncic præsteret kunststykket i løbet af blot 119.

Håndbold. Den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson skal stå i spidsen for bundesligaklubben Melsungen resten af sæsonen, skriver TV 2. Efterfølgende vil samarbejdet blive evalueret med mulighed for forlængelse. Den 59-årige Gudmundsson fortsætter desuden som islandsk landstræner.

Skisport. World Cup-finalen i de alpine skidiscipliner 18.-22. marts i italienske Cortina d’Ampezzo bliver på grund af coronavirus-udbruddet gennemført uden tilskuere, oplyser Det Internationale Skiforbund til svensk tv.

Fodbold. Dortmunds 17-årige stortalent Giovanni Reyna er for første gang udtaget til det amerikanske landshold, og han kan få debut mod enten Holland eller Wales i marts. Dermed kommer det amerikanske fodboldforbund blandt andet Engelske FA i forkøbet. Reyna, der er søn af den tidligere amerikanske landsholdsspiller Claudio Reyna kunne på grund af sine rødder spiller for England, Portugal og Argentina.

Basketball. Malik Monk,der spiller som guard i NBA-klubben Charlotte Hornets, er idømt karantæne for at have overtrådt dopingreglementet, oplyser den nordamerikanske liga. Hvor lang tid karantænen løber, og hvori overtrædelsen består, bliver ikke meddelt. Joel Embiid fra Philadelphia 76ers slap for karantæne, og blev i stedet idømt en bøde på 25.000 dollars, da han efter en hidsig nærkamp med Kevin Huerter fra Atlanta Hawks viste sin modstander langemanden.

Håndbold. Olivera Kecman stopper som sportschef og træner for Sønderjyskes kvindehold til sommer, og posterne overtages til den tid af Peter Nielsen, oplyser klubben.