Atlet uden underben klager til domstol for at komme til OL

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.20 Banecykling: VM TV 2 Sport X 14.00 Tennis: ATP Dubai (m) 21.00 Fodbold: Sociedad-Valladolid TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Hobro 1.05 Ishockey: Philadelphia-NY Rangers TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Hertha Berlin Xee 21.00 Fodbold: Norwich-Leicester Eurosport 1 8.25 Freestyle: World Cup 9.45/13.25 Alpint: World Cup 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 17.55 Skihop: World Cup 20.15 Snooker: Players Championship 5.00 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 10.30 Cykling: UAE Tour 14.00 Snooker: Players Championship 20.00 Golf: The Honda Classic

Atletik. Den amerikanske løber Blake Leeper, der er født uden underben og benytter sig af to proteser, vil med til de olympiske lege i Tokyo, og han har derfor appelleret en afgørelse fra atletikkens verdensforbund til Den Internationale Sportsdomstol, Cas, skriver BBC. Leeper kvalificerede sig til VM i 2019, men blev forbudt at løbe, og det vil han nu have lov til. Hans bedste tid på 400 meter er 44,3 sekunder, hvilket under normale omstændigheder er nok til en olympisk kvalifikation. Før legene i London 2012 lykkedes det sydafrikaneren Oscar Pistorius, der også løber på to proteser, at få omgjort et forbud, så han kunne stille op. Siden Pistorius-sagen er bevisbyrden blevet lagt over på atleten, der nu skal kunne godtgøre, at han ikke får nogen fordel af at løbe med proteser.

Håndbold. Landsholdsspilleren Simone Böhme har forlænget sin kontrakt med den ungarske klub Siofok, så den nu løber til 2022. Den 28-årige højrefløj siger til TV 2, at hun havde tilbud fra blandt andet Danmark, men valgt at blive hos de regerende EHF Cup-mestre.

Sejlsport. Med en 38. plads i den eneste sejlads, der blev gennemført på sidstedagen af VM i Laser Radial, dumpede den forsvarende danske verdensmester Anne Marie Rindom ned på 4. pladsen. Der skulle være sejlet tre gange på vandet udfor Melbourne, men på grund af dårligt vejr måtte to af sejladserne aflyses. Hollandske Marit Bouwmeester blev for 4. gang i karrieren verdensmester.

Sejlsport. Den danske besætning med Nicolai Sehested som rorsmand fik som ventet at mærke, at de er oppe mod verdens allerbedste sejlere i debuten i det spektakulære SailGP udfor Sydney. England med Ben Ainslie som rorsmand vandt alle dagens tre sejladser, hvor danskerne hver gang på et tidspunkt var oppe og vende omkring en placering som nummer 3 blandt de 7 både, men det endte med placeringerne 7, 5 og 6. Dermed er Danmark på 6.-pladsen foran Frankrig, der efter en kollision med Japan i den første sejlads måtte opgive at deltage i dagens to andre sejladser. Der sejles yderligere to indledende sejladser lørdag, inden de to bedste både sejler om sejren. Stillingen efter første dagen: England 30 p., Australien 23 p., Japan 23 p., USA 19 p., Spanien 15 p., Danmark 13 p., Frankrig 5.

Atletik. Den tyske løber Konstanze Klosterhalfen har ved et stævne i Boston forbedret Europarekorden på 5.000 meter indendørs, så den nu lyder på 14.30,79 minutter. Rumæneren Gabriela Szabo havde indtil da haft rekorden med tiden in 14.47,35 minutter. Klosterhalfen er kontroversiel, fordi hun har været tilknyttet Nikes Oregon Project, der blev styret af den nu dopingdømte træner Alberto Salazar.

Basketball. Golden State Warrios har været i NBA-finalen de seneste fem år og vundet titlen tre af gangene, men i år er de blevet overhalet af rivalerne fra Los Angeles Lakers. I en direkte duel mellem de to storklubber ydmygede Lakers Warriors og vandt overbevisende 116-86. Lakers var endda uden superstjernen LeBron James, og bedste skytte blev Anthony Davies med 23 point.

Ishockey. Frederik Andersen bidrog med 24 redninger, da hans klub Toronti Maple Leafs besejrede Florida Panthers i den nordamerikanske NHL-liga. Der var også danskeropgør i ligaen, da Washington Capitals med Lars Eller tabte 3-0 til Winnipeg Jets og Nikolaj Ehlers.

Cykling. Organisationen bag World Tour-løbet UAE Tour bekræfter nu, at de to sidste etaper af løbet er aflyst efter at to italienske holdmedarbejdere er testet positiv for coronavirus. Britiske Adam Yates (Mitchelton-Scott) lå øverst i klassementet efter torsdagens 5. etape, der samtidig blev løbets sidste.