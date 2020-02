FCK-stjerne skubbede til betjent under måljubel: Nu sigter skotsk politi ham for vold

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.20 Banecykling: VM TV 2 Sport X 14.00 Tennis: ATP Dubai (m) 21.00 Fodbold: Sociedad-Valladolid TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Hobro 1.05 Ishockey: Philadelphia-NY Rangers TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Hertha Berlin Xee 21.00 Fodbold: Norwich-Leicester Eurosport 1 8.25 Freestyle: World Cup 9.45/13.25 Alpint: World Cup 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 17.55 Skihop: World Cup 20.15 Snooker: Players Championship 5.00 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 10.30 Cykling: UAE Tour 14.00 Snooker: Players Championship 20.00 Golf: The Honda Classic

Vis mere

Fodbold. FC København-spilleren Michael Santos bliver sigtet for at overfalde en politimand i forbindelse med FCK’s scoring til 2-1 i Europa League-kampen på udebane mod Celtic torsdag aften. Det skriver BT, der har været i kontakt med skotsk politi. Episoden udspillede sig, da Santos’ holdkammerat Pep Biel blev stoppet af en gruppe betjente under sin jubel efter at have scoret. Efterfølgende kom den 26-årige uruguayer løbende til og skubbede så hårdt til politimanden, at han faldt til jorden. Santos var med københavnernes fly hjem efter kampen.

Cirka 14.45 inde i den her video ser man episoden med Michael Santos, der har ført til, at skotsk politi har åbnet en sag, fra en anden vinkel end på tv. https://t.co/euAzQBlyRy #fck #eldk — Søren Lissner (@Journalissner) February 28, 2020

Cykling. Michael Mørkøv er blevet isoleret på sit hotelværelse i Berlin fordi han skal testes for coronavirus, skriver TV 2. Michael Mørkøv ankom til den tyske hovedstad torsdag aften for at deltage i VM i banecykling, og han havde inden da deltaget UAE Tour i De Forenede Arabiske Emirater. Et løb, der torsdag blev aflyst netop på grund af coronavirussen.

»UCI (Den Internationale Cykelunion, red.) og de tyske sundhedsmyndigheder holder lige nu møde om situationen med ryttere, der kommer fra UAE. Vi er konstant i helt tæt dialog med UCI’s lægestab, og vi har som forbund selv truffet alle nødvendige forholdsregler – herunder blandt andet at Mørkøv opholder sig på sit værelse, hvor han i forvejen boede alene, og at han vil blive testet for virussen«, siger DCU til TV 2 Sport.

Håndbold. Danmark skal afholde VM i herrehåndbold i 2025 sammen med Norge og Kroatien. Det har bestyrelsen fra det internationale håndboldforbund, IHF, besluttet på et møde i den egyptiske hovedstad Cairo. Det fælles bud fra Danmark, Norge og Kroatien har været det eneste bud på værtskabet for VM 2025. Danmark var i 2019 vært for herrernes VM i samarbejde med Tyskland og tilbage i 1978 var Danmark ligeledes VM-arrangør.

Svømning. Den kinesiske svømmer Sun Yang er blevet idømt otte års karantæne for overtrædelse af dopingreglementet. Sun Yang, der blandt andet har vundet tre olympiske guldmedaljer og 11 verdensmesterskaber blev sidst år frikendt af Den Internationale Svømmeunion, Fina, men ved Den Internationale Sportsdomstol, Cas, der tog sagen op, var der ingen nåde.

Atletik. Den amerikanske løber Blake Leeper, der er født uden underben og benytter sig af to proteser, vil med til de olympiske lege i Tokyo, og han har derfor appelleret en afgørelse fra atletikkens verdensforbund til Den Internationale Sportsdomstol, Cas, skriver BBC. Leeper kvalificerede sig til VM i 2019, men blev forbudt at løbe, og det vil han nu have lov til. Hans bedste tid på 400 meter er 44,3 sekunder, hvilket under normale omstændigheder er nok til en olympisk kvalifikation. Før legene i London 2012 lykkedes det sydafrikaneren Oscar Pistorius, der også løber på to proteser, at få omgjort et forbud, så han kunne stille op. Siden Pistorius-sagen er bevisbyrden blevet lagt over på atleten, der nu skal kunne godtgøre, at han ikke får nogen fordel af at løbe med proteser.

Golf. Rasmus Højgaard ligger på en delt 1. plads i Europa Tour-turneringen i Oman. Den 18-årige dansker fik 2. runde i fire slag under banens par og er sammenlagt 9 slag under idealscoren. Højgaard deler 1. pladsen med Stephen Gallacher fra Skotland.

Håndbold. Landsholdsspilleren Simone Böhme har forlænget sin kontrakt med den ungarske klub Siofok, så den nu løber til 2022. Den 28-årige højrefløj siger til TV 2, at hun havde tilbud fra blandt andet Danmark, men valgt at blive hos de regerende EHF Cup-mestre.

Sejlsport. Med en 38.-plads i den eneste sejlads, der blev gennemført på sidstedagen af VM i Laser Radial, dumpede den forsvarende danske verdensmester Anne Marie Rindom ned på 4.-pladsen. Der skulle være sejlet tre gange på vandet udfor Melbourne, men på grund af dårligt vejr måtte to af sejladserne aflyses. Hollandske Marit Bouwmeester blev for 4. gang i karrieren verdensmester.

Sejlsport. Den danske besætning med Nicolai Sehested som rorsmand fik som ventet at mærke, at de er oppe mod verdens allerbedste sejlere i debuten i det spektakulære SailGP udfor Sydney. England med Ben Ainslie som rorsmand vandt alle dagens tre sejladser, hvor danskerne hver gang på et tidspunkt var oppe og vende omkring en placering som nummer 3 blandt de 7 både, men det endte med placeringerne 7, 5 og 6. »Jeg er lidt frustreret, vi lavede simpelthen for mange simple fejl«, sammenfattede Nicolai Sehested den danske debut. Sammenlagt er Danmark på 6.-pladsen foran Frankrig, der efter en kollision med Japan i den første sejlads måtte opgive at deltage i dagens to andre sejladser. Der sejles yderligere to indledende sejladser lørdag, inden de to bedste både sejler om sejren. Stillingen efter første dagen: England 30 p., Australien 23 p., Japan 23 p., USA 19 p., Spanien 15 p., Danmark 13 p., Frankrig 5.