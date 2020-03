23. runde i Superligaen: Smal sejr sender Brøndby tættere på mesterskabsspillet

Automatisk oplæsning

Superligaen 23. runde Fredag AGF - Hobro 0-0 Lørdag Esbjerg - FC Nordsjælland 1-2 Søndag Horsens - Randers 1-2 OB - Silkeborg 1-1 Brøndby-Lyngby 1-0 18.00 FC København-AaB (TV3+) Mandag 19.00 FCM-SønderjyskE (TV3 Sport)

Brøndby - Lyngby 1-0

1-0 Simon Hedlund (53)

Brøndby løb med det hele, da klubben søndag eftermiddag tog imod Lyngby Boldklub i 3F Superligaen.

De blå-gule fra den københavnske vestegn spillede ikke noget brag af en kamp, men hev en 1-0-sejr i land på mål af Simon Hedlund.

De tre point er vigtige i Brøndbys bestræbelser på at nå med i top-6, som giver adgang til mesterskabsspillet. Klubben indtager aktuelt fjerdepladsen.

Lyngby er på8. pladsen og mistede altså et skridt i jagten på top-6.

Opgøret blev aldrig nogen synderlig festlig affære. De to mandskaber kom sjældent frem til store chancer.

Rezan Corlu, som er ejet af Brøndby og spiller i Lyngby på en lejeaftale, flækkede bolden langt over rammen, da han efter 12 minutter fik chancen fra kanten af feltet.

Før pausen var Kevin Mensah, som spiller wingback, Brøndbys farligste mand med sine gennembrud op langs flanken, og efter en halv time kom han hele vejen igennem, men Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet kom godt ud.

Efter pausen skulle Brøndby kun bruge én chance til at bringe sig i front. Simon Hedlund fik bolden i venstre side og sendte den frem til Samuel Mraz, som lagde den af til selv samme Hedlund, der med et brag hamrede den i nettet.

Selv om Brøndby var i front, virkede det ikke til, at Lyngby havde intentioner om at satse synderligt.

En af holdets ellers kreative kræfter Rezan Corlu var totalt uden indflydelse og lignede en mand, der allerede nu tænker på, at han til sommer skal hjem til Brøndby.

Lyngby forsøgte sig i slutfasen med et lidt hårdere pres, og efter 72 minutter lykkedes det faktisk Mathias Hebo at få bolden i nettet, men han var offside, og målet blev underkendt - uden protester.

Samme Hebo stod bag en stor Lyngby-mulighed efter 82 minutter, da han fra distancen smadrede bolden lige på Marvin Schwäbe, som med sin redning sikrede Brøndby sejren.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Utilfredsheden var stor blandt Silkeborgs spillere, da Sandi Putros dømte straffespark mod målmanden Rafael Romo.

OB - Silkeborg 1-1

1-0 Sandor Svendsen (35) 1-1 Jeppe Okkels (72)

OB’s chance for at kapre plads i medaljeslutspillet er efterhånden kun teoretisk.

Søndag eftermiddag fortsatte fynboerne en skuffende forårsstart med kun at få 1-1 på hjemmebane mod bundproppen Silkeborg.

Netop indskiftede Jeppe Okkels ødelagde søndagshyggen for hjemmepublikummet med sin udligning til 1-1 17 minutter før tid.

På det tidspunkt så OB ellers ud til at være på vej til tre point på trods af en lettere rodet præstation på en vanskelig bane præget af den megen regn, der er faldet hen over vinteren.

Fynboerne var fysisk stærkere og tilkæmpede sig på den måde et vis overtag uden at vise den store effektivitet i frontlinjen.

Derfor var det ikke ulogisk, at der skulle et omdiskuteret straffespark til at hjælpe OB i gang ti minutter før pausen.

Gæsternes keeper, Rafael Romo, boksede en høj bold væk fra farezonen, men traf samtidig OB’s Jeppe Tverskov i ansigtet med knytnæven.

Det takserede dommer Sandi Putros til et straffespark, hvilket Silkeborg-spillerne mildt sagt ikke var enige i. Men Putros var ikke til at rokke, og mens gæsterne rasede, sendte Sander Svendsen sikkert bolden i nettet fra 11 meter.

Da så det svært ud for Silkeborg, der spillede uden den karantæneramte nyerhvervelse Junior Brumado, og med Emil Holten alene i front blev offensiven for harmløs mod OB’s fysisk stærke forsvar.

Hjælpen kom fra udskiftningsbænken i form af Jeppe Okkels, der 17 minutter før tid udlignede på et fint skud fra kanten af feltet, minuttet efter at han var blevet sat på banen.

Dermed stod man med et resultat, som i virkeligheden ikke rigtigt hjælper nogen af holdene.

Silkeborg skal hente fire point ind på Esbjerg i de næste tre kampe for at slippe væk fra sidstepladsen, inden ligaen bliver delt.

Ellers vil konstellationen i nedrykningspuljen gøre det noget nær umuligt for Kent Nielsens tropper at slippe fri af nedrykning.

OB havde inden denne spillerunde seks point op til medaljeslutspillet, så søndagens ene point er ikke til megen hjælp for et hold, der stadig leder efter forårsformen.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AC Horsens - Randers FC 1-2

1-0 Hallur Hansson (6) 1-1 Alhaji Kamara (45) 1-2 Marvin Egho (62)

På trods af en tidlig føring til hjemmeholdet fra AC Horsens, vandt Randers FC 2-1, og det var tilmed klubbens første sejr nogensinde i Horsens i Superligaen.

I hele 12 tidligere forsøg var det aldrig blevet til Randers-sejr, når holdet havde spillet i Horsens.

Det fik Thomas Thomasbergs tropper dog lavet om på, da hans hold vandt en fortjent sejr på Casa Arena søndag.

Randers var kampen igennem det bedste hold. Kronjyderne skabte mest og var generelt bedst på bolden.

Med sejren forbliver Randers på syvendepladsen med 34 point efter 22 kampe, mens Horsens stadig er at finde på 11.-pladsen med 25 point efter 23 kampe.

Horsens fik en drømmestart på kampen, da anfører Hallur Hansson efter et langt indkast modtog bolden tæt under mål og eksekverede til 1-0.

Randers satte herefter jagten ind på en udligning, og det kastede flere chancer af sig til udeholdet.

Kort før pausen kastede en af chancerne også en udligning af sig, da Randers-angriber Alhaji Kamara pandede et perfekt slået indlæg i kassen til 1-1.

Randers kom klart bedst ud til anden halvleg, og efter lidt over en time kom holdet så foran 2-1 på noget heldig vis.

Horsens-forsvarer Malte Kiilerich forsøgte tæt på eget mål at losse bolden væk, men hans spark ramte Randers’ Marvin Egho på benet og gik i mål til stor jubel i gæsternes lejr.

Horsens kom frem til at par fine chancer i slutfasen, men svenske Patrick Carlgren tog fra i Randers-målet og hjalp sit hold til sejr.

Til gengæld kunne Horsens notere sig en superligarekord. I 79. minut skiftede træner Bo Henriksen fødselsdagsbarnet Jeppe Kjær Jensen ind til debut i en alder af bare 16 år.

Dermed er han den yngste debutant i Superligaen nogensinde. Rekorden tilhørte tidligere Kenneth Zohore, der var 16 år og 35 dage gammel, da han i 2010 fik debut for FC København.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Esbjerganfører Rodolph Austin forsøger at opildne sit hold, efter FC Nordsjælland er kommet foran på Mikkel Rygaards straffespark.

Esbjerg - FC Nordsjælland 1-2

1-0 Kevin Conboy (9) 1-1 Mohammed Kudus (19) 1-2 Mikkel Rygaard (straffe 46)

FC Nordsjælland fortsatte lørdag holdets gode forår og tog endnu et skridt mod en plads i mesterskabsslutspillet.

Holdet fik nemlig sin tredje sejr i træk, da det på udebane slog Esbjerg 2-1 i 3F Superligaen.

FCN mangler tre kampe af grundspillet, og FCN er med sejren godt på vej til at ende blandt de bedste seks hold.

FCN dominerede store dele af opgøret, hvor Esbjerg-spillerne længe var presset langt tilbage på banen.

På trods af en tidlig Esbjerg-scoring vendte holdet kampen på en halv time i første halvleg, da først Mohammed Kudus udlignede, og Mikkel Rygaard derefter sikrede FCN sejren.

Esbjerg pressede mod slutningen på for en udligning, der kunne have givet et vigtigt point til holdets kamp for overlevelse, men trods mange indlæg kom holdet ikke frem til en scoring.

Efter sejren rykker FCN op på fjerdepladsen med 37 point, mens Esbjerg ligger næstsidst med 16 point.

Trods gæsternes dominans bragte Esbjerg sig foran efter omkring ti minutter, da Kevin Conboy headede et hjørnespark i nettet.