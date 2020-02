Højgaard holder føringen i Oman, fem Serie A-kampe udsat og verdens bedste sejler sejrer i Sydney

Automatisk oplæsning

Direkte sport itv Lørdag 29. februar TV 2 16.10 Håndbold: KIF Kolding-Skjern (m) TV 2 Sport 06.30 Sejlsport: SailGP, Sydney 12.25/16.20 Banecykling: VM 23.00 Basketball: NY Knicks-Chicago TV 2 Sport X 14.00 Tennis: ATP Dubai (m) 18.30 Fodbold: Leganés-Alavés 20.45 Fodbold: Napoli-Torino 23.30 Fodbold: San José-Toronto 02.00 Fodbold: Nashville-Atlanta TV3+ 18.30 Fodbold: Watford-Liverpool TV3 Sport 16.00 Fodbold: Esbjerg-FC Nordsjælland 19.00 Håndbold: Nimes-TTH (m) 20.45 Håndbold: Melsungen - BSV (m) 01.05 Fodbold: Ottawa-Detroit TV3 Max 13.30 Fodbold: Brighton-Crystal Palace 16.00 Fodbold: Bournemouth-Chelsea 18.00 Håndbold: Vive Kielce-Kiel (m) Xee 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Bayern 6’eren 12.55 Formel E: Marokkos VM-afd., kval. 14.30 Formel E: Marokkos VM-afd. Eurosport 1 10.20/12.00 Alpint: World Cup (k) 13.30 Skiskydning: EM (k) 16.00 Skihop: World Cup 19.55 Snooker: Players Championship 03.00 Cykling: Tour de Taiwan Eurosport 2 09.50 Nordisk kombineret: World Cup 14.00 Cykling: Omloop Het Nieuwsblad 19.45 Snowboard: World Cup 05.00 Superbike: VM-afdeling Vis mere

Fodbold. Frygten for coronovirus har medført at fem kampe i den italienske Serie A er blevet udsat, deriblandt topopgøret mellem Juventus og Inter med Christian Eriksen i truppen. Den kamp er sat til i stedet at bliver afviklet onsdag 13. maj. De øvrige udsatte kampe er danskeropgøret Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia og Udinese-Fiorentina. Kampene skulle i første omgang være afviklet uden tilskuere, men klubberne ønsker ikke at gå glip af indtægterne og har istedet får udsat kampene.

Golf. 18-årige Rasmus Højgaard holder fremdeles føringen i Oman Open, men deler den med fem andre inden søndagens finalerunde. Højgaard faldt ellers tilbage efter bogey og dobbeltbogey på 6. og 7. hul, men fem birdies og en bogey på de resterende efterlod ham med 11 slag under par sammen med finnerne Sami Valimaki og Mikko Korhonen, englænderen Callum Shinkwin, sydafrikaneren Brandon Stone og hollænderen Joost Luiten. Jeff Winther avancerede et par pladser og er nummer 16, 5 slag fra de førende, Søren Kjeldsen er nummer 44, Nicolai Højgaard nummer 52 og Benjamin Poke på 64.-pladsen.

Sejlsport. Som eneste danske deltager ved VM i RS:X er Lærke Buhl Hansen godt på vej til at sikre sig retten til den nationsplads til OL, hun selv sikrede ved at bliver nummer 14 ved VM i 2018. Sidste år blev Lærke Buhl Hansen nummer 24 ved VM og i år blev det en slutplacering som nummer 17, da der på sidstedagen i Sorrento i Australien kun blev gennemført en enkelt sejlads. Hollænderen Lilian de Geus blev verdensmester foran franskmanden Charline Picon og Noy Drihan på Israel.

Tennis. Rafael Nadal er klar til finalen i ATP-turneringen i Acapulco. Den 33-årige spanier vandt 6-3, 6-2 over bulgareren Grigor Dimitrov og skal nu møde den 22-årige amerikaner Taylor Fritz, der som nummer 35 i verden er useedet i turneringen. Fritz besejrede landsmanden John Isner og skal møde Rafael Nadal for første gang i en ATP-kamp.

Sejlsport. Verdens bedste sejler blev en suveræn vinder af SailGP’s første stævne udfor Sydney. England med den firdobbelte OL-guldvinder Ben Ainslie som rorsmand vandt fire af de første fem sejladser og besejrede i matchracefinalen den første sæsons vinder, Australien med Tom Slingsby ved roret. De danske debutanter lavede placeringerne 7 og 6 i lørdagens to sejladser og sluttede stævnet på 6.-pladsen blandt de 7 deltagende F50-katamaraner. Danskerne var for tidligt over mållinjen i den første sejlads og var i den anden involveret i en tæt situation med USA, der blev idømt en straf, men også fik bremset den danske båd. »Vi har ikke helt erfaringen, når det bliver så tæt i manøvrerne«, erkendte den danske rorsmand, Nicolai Sehested, i et telefoninteview med TV2 Sport. Næste stævne i serien foregår i San Francisco i starten af maj.

Golf. Både Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen var ét slag fra at klare cuttet på 3 slag over par i PGA-turneringen Honda Classic i Palm Beach, Florida, der føres af amerikaneren Brendan Steele i 5 slag under par.

Fodbold. Norwich vandt fredagens Premier League-kamp med 1-0 over Leicester, der efter et forrygende efterår ikke har vundet i over en måned. Jamal Lewis blev matchvinder for Norwich, der vandt for første gang siden 18. januar og fortsat er sidst i rækken.