Verdens bedste sejler sejrede suverænt i sæsonstarten i Sydney

Direkte sport itv Lørdag 29. februar TV 2 16.10 Håndbold: KIF Kolding-Skjern (m) TV 2 Sport 06.30 Sejlsport: SailGP, Sydney 12.25/16.20 Banecykling: VM 23.00 Basketball: NY Knicks-Chicago TV 2 Sport X 14.00 Tennis: ATP Dubai (m) 18.30 Fodbold: Leganés-Alavés 20.45 Fodbold: Napoli-Torino 23.30 Fodbold: San José-Toronto 02.00 Fodbold: Nashville-Atlanta TV3+ 18.30 Fodbold: Watford-Liverpool TV3 Sport 16.00 Fodbold: Esbjerg-FC Nordsjælland 19.00 Håndbold: Nimes-TTH (m) 20.45 Håndbold: Melsungen - BSV (m) 01.05 Fodbold: Ottawa-Detroit TV3 Max 13.30 Fodbold: Brighton-Crystal Palace 16.00 Fodbold: Bournemouth-Chelsea 18.00 Håndbold: Vive Kielce-Kiel (m) Xee 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Bayern 6’eren 12.55 Formel E: Marokkos VM-afd., kval. 14.30 Formel E: Marokkos VM-afd. Eurosport 1 10.20/12.00 Alpint: World Cup (k) 13.30 Skiskydning: EM (k) 16.00 Skihop: World Cup 19.55 Snooker: Players Championship 03.00 Cykling: Tour de Taiwan Eurosport 2 09.50 Nordisk kombineret: World Cup 14.00 Cykling: Omloop Het Nieuwsblad 19.45 Snowboard: World Cup 05.00 Superbike: VM-afdeling Vis mere

Sejlsport. Verdens bedste sejler blev en suveræn vinder af SailGP’s første stævne udfor Sydney. England med den firdobbelte OL-guldvinder Ben Ainslie som rorsmand vandt fire af de første fem sejladser og besejrede i matchracefinalen den første sæsons vinder, Australien med Tom Slingsby ved roret. De danske debutanter lavede placeringerne 7 og 6 i lørdagens to sejladser og sluttede stævnet på 6.-pladsen blandt de 7 deltagende F50-katamaraner. Danskerne var for tidligt over mållinjen i den første sejlads og var i den anden involveret i en tæt situation med USA, der blev idømt en straf, men også fik bremset den danske båd. »Vi har ikke helt erfaringen, når det bliver så tæt i manøvrerne«, erkendte den danske rorsmand, Nicolai Sehested, i et telefoninteview med TV2 Sport. Næste stævne i serien foregår i San Francisco i starten af maj.

Golf. Både Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen var ét slag fra at klare cuttet på 3 slag over par i PGA-turneringen Honda Classic i Palm Beach, Florida, der føres af amerikaneren Brendan Steele i 5 slag under par.

Fodbold. Norwich vandt fredagens Premier League-kamp med 1-0 over Leicester, der efter et forrygende efterår ikke har vundet i over en måned. Jamal Lewis blev matchvinder for Norwich, der vandt for første gang siden 18. januar og fortsat er sidst i rækken.

Fodbold. Hertha Berlin leverede et forrygende comeback i Bundesligaen, da 0-3 mod Fortuna Düsseldorf blev vendt til 3-3. Hertha tabte i sidste weekend 5-0 til FC Köln og gik til pausen bagud med tre mål. Hertha-træneren Alexander Nouri, der har afløst den fyrede Jürgen Klinsmann, foretog to udskiftninger i pausen og fik udlignet efter pausen på et selvmål, et afrettet skud og et straffespark.

Ishockey. Det nordjyske opgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks gav en komfortabel hjemmesejr til topholdet Aalborg med 4-0. Aalborg scorede tre gange på 8 minutter i anden periode ved Mikkel Højbjerg, Pier-Olivier Morin og Sebastian Brinkman, inden Thomas Spelling scorede det sidste mål i tredje periode. Fredagens øvrige resultater: Herlev Eagles-Esbjerg Energy 4-1, Herning Blue Fox-Odense Bulldogs 4-1.