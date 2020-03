Dansker kører solo og vinder stort belgisk løb

Politiken giver dig et overblik over strømmen af sportsnyheder.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 1. marts DR1 15.00 Håndbold: Ferencvaros-Esbjerg (k) 16.50 Håndbold: Aalborg-Elverum (m) TV 2 Sport 10.50+13.50 Banecykling: VM 19.00 Basketball: Charlotte-Milwaukee 21.30 Basketball: LA Clippers-Philadelph. TV 2 Sport X 12.00 Sevilla - Osasuna 16.00 Espanyol - Atletico Madrid 18.00 Cagliari - Roma 21.00 Real Madrid - Barcelona TV3+ 18.00 Fodbold: F.C. København-AaB TV3 Sport 07.50 Langrend: Vasaløbet 15.00 Fodbold: Vejle-HB Køge 18.00 Fodbold: Werder Bremen-Frankfurt 20.00 Fodbold: Ajax-AZ Alkmaar 22.00 Motorsport: Nascar, Auto Club 400 01.05 Ishockey: Columbus-Vancouver TV3 Max 12.00 Fodbold: AC Horsens-Randers 14.30 Håndbold: Göppingen-Flensburg(m) 17.00 Håndbold: Paris SG-Zagreb (m) 21.00 Fodbold: Lyon-St. Etienne Xee 15.00 Fodbold: Everton-Manchester United 6’eren 17.30 Fodbold: Aston Villa-Manchester C CANAL 9 16.00 Fodbold: Brøndby-Lyngby Eurosport 1 09.35 Alpint: World Cup 10.25 Skiskydning: EM 10.45 Alpint: World Cup (k) 12.25 Skiskydning: EM (k) 13.55+19.00 Snooker: Players Champ. 15.15 Cykling: Kuurne-Bruxelles-Kuurne 04.30 Cykling: Tour de Taiwan Eurosport 2 08.50 Nordisk kombineret: World Cup 10.00 Langrend: World Cup 14.00 Fodbold: OB-Silkeborg 16.45 Skihop: World Cup 18.50 Snowboard: World Cup Vis mere





Cykling. Kasper Asgreen (Deceunick-Quick Step) vandt semiklassikeren Kuurne-Bruxelles-Kuurne efter lang solokørsel, hvor han på opløbsstrækningen holdt et jagtende felt væk. Det traditionsrige løb er en del af den belgiske åbningsweekend og køres dagen efter Omloop Het Nieuwsblad. Sejren er den hidtil største i 25-årige Asgreens karriere. Rolf Sørensen vandt løbet, der blev kørt første gang i 1946, i 1996. Den danske rytter satte sit angreb ind 30 kilometer fra mål, hvor han slog hul til feltet og kørte op til og forbi en udbrydergruppe foran. »Lige siden mit første cykelløb har jeg drømt om at vinde en klassiker. Det er fantastisk«, siger Kasper Asgreen ifølge Ritzau.

Håndbold. Med en sejr på 30-28 over norske Elverum slutter Aalborg på 4. pladsen i Champions League-gruppespillet. Det betyder, at de danske mestre nu skal spille mod FC Porto i ottendedelsfinalen.

Håndbold. Efter 5 år i København forlader den hollandske verdensmester Debbie Bont klubben efter denne sæson. Højrefløjen fortsætter karrieren i franske Metz.

Cykling. Med en overlegen magtdemonstration blev Lasse Norman/Michael Mørkøv i Berlin verdensmestre i parløb. Danskerne tog tidligt en omgang til 20 point og skabte et forspring, som undervejs på de 200 omgange bare blev øget, da de gang på gang blandede sig i spurterne og 5, 3, 2 og 1 point. Norman/Mørkøv vandt VM-guldet med 62 point foran New Zealand med 35 og Tyskland med 33. Dermed har Danmark ved stævnet vundet VM-guld i to olympiske discipliner efter sejren og de tre verdensrekorder i 4.000 meter holdforfølgelsesløb, hvor Lasse Normann Hansen også deltog. Desuden er Mads Pedersen regerende verdensmester i landevejsløb.

Fodbold. Lecce var ganske godt med i 1. halvleg af hjemmekampen mod Atalanta i den italienske Serie A. Godt nok kom gæsterne foran 2-0, men inden pausen havde Lecce fået udlignet. Det skulle dog vise sig ikke at være optakten til noget stort i fortsættelsen - tværtimod. For i 2. halvleg smeltede Lecce fuldstændig ned, og med fem scoringer i de sidste 45 minutter vandt Atalanta 7-2. Det er anden gang i år, Atalanta scorer 7 mål i en ligakamp. I januar blev Torino ude besejret 7-0.

Fodbold. RB Leipzig tabte et skridt i toppen af den tyske bundesliga, da holdet på hjemmebane spillede 1-1 mod Bayer Leverkusen. Dermed er Leipzig nu tre point efter førerholdet Bayern München. Leon Bailye bragte gæsterne foran 1-0, men Patrick Schick udlignede tre minutter efter for Leipzig. Yussuf Poulsen kom på banen for Leipzig i det 71. minut.

Fodbold. Tottenham Hotspur tabte hjemme 3-2 til Wolverhampton i den engelske Premier League. Med sejren rykkede Wolves forbi Tottenham i tabellen og er nu nr. 6 med samme pointtal som Manchester United på 5. pladsen. United var på besøg i Liverpool, og takket være en brøler af målmand David de Gea kunne Verton bringe sig foran 1-0 allerede i kampens 3. minut. Bruno Fernandes udlignede til slutresultatet efter godt en halv times spil.

Fodbold. På et mål af Ylber Ramadani vandt Vejle hjemmekampen mod HB Køge 1-0, og østjyderne bevarede dermed sit forspring i toppen af 1. division. I bunden blev Roskilde yderligere isoleret, da Vendsyssel hjemme vandt 2-0.

Håndbold. Nykøbing F, der netop nu kæmper hårdt for at komme med i denne sæsons slutspil, er samtidig i gang med at planlægge næste sæson. De tidligere danske mestre har således præsenteret højre backen Celine Lundby, der kommer fra Aarhus United, og det svenske stortalent Mia Solberg Svele. Sidstnævnte er playmaker.

Bordtennis. 21-årige Anders Lind blev tredobbelt dansk mester ved DM i Odense. Anders Lind vandt i single for tredje år i træk, da han med 4-2 (11-5, 11-8, 6-11, 10-12, 11-7, 11-6) besejrede den 51-årige Allan Bentsen. Også i double vandt Anders Lind sammen med Thor B. Christensen over Bentsen, der var forsvarende mester sammen med Finn Tugwell. Stefanie H. Christensen blev dansk mester for fjerde år i træk ved at vinde 4-0 (12-10, 14-12, 11-5, 15-13) over Pernille Refstrup Agerholm. I en alder af 52 år vandt Pia Tolhøj guld samme med Sophia Walløe, da de levede op til topseedningen i double, men i mixed double tabte Toelhøj/Peter Svenningsen til Walløe/Anders Lind, der vandt guldet for fjerde år i træk.

Golf. Rasmus Højgaard blev nummer 6 i Oman Open, der var hans blot 10. turnering på European Tour, men den 18-årige dansker var ikke desto mindre dybt skuffet, da han havde afsluttet sin finalerunde i 74 slag. Rasmus Højgaard delte føringen efter anden og tredje runde og var kortvarigt alene i spidsen under fjerde runde, da han efter dagens anden birdie var 13 slag under par. Efter et par lige-ved-og-næsten-putt gik det helt galt på 12. hul, hvor han slog en bold i vandet og helkiksede et bunkerslag for en dobbeltbogey. Efter et lille comeback med birdies på 16. og 17. hul kostede en tur i greenbunkeren en afsluttende bogey og en slutscore på 9 under par. Brandon Stone og Sami Välimäki sluttede i 13 slag under par efter begge holede lange putts for birdie på 18 hul, hvor 21-årge Välimäki vandt omspillet og blev den fjerde finske vinder på European Tour.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix En trøstende hånd på skulderen til Andrew Robertson fra Jürgen Klopp efter noget så usædvanligt som et nederlag i Premier League.

En trøstende hånd på skulderen til Andrew Robertson fra Jürgen Klopp efter noget så usædvanligt som et nederlag i Premier League. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Fodbold. Efter 44 kampe som ubesejret i Premier League led Liverpool sent lørdag aften det første nederlag siden 3. januar 2019, da Watford vandt 3-0. Liverpooltræner Jürgen Klopp benyttede lejligheden til at hylde sine spillere. »Det er exceptionelt, hvad spillerne har præsteret indtil nu. Men det er ikke slut endnu. Vi havde ikke forventet det antal sejre. Det var ikke nemt, og det vil det aldrig være, så nu handler det om at komme videre«, sagde tyskeren ifølge AFP. Med to mål af Ismaïla Sarr og et af Troy Deeney, alle oi anden halvleg, spillede Watford sig over nedrykningsstregen på en bedre målscore end Bournemouth.

Skiløb. En aflysning af weekendens kombinationskonkurrence på grund af tungt snefald i norditalienske La Thuile betyder, at italieneren Federica Brignone for tredje år i træk vinder den kombinerede World Cup. Italieneren vandt sæsonens første to kombinerede konkurrencer og fører også den samlede World Cup, hvor der mangler syv løb i Åre og Cortina d’Ampezzo efter næste weekends to konkurrencer i storslalom og slalom er aflyst på grund af vejrforholdene i tyske Offenschwang.