David Beckhams Miami-investering taber i debut

Direkte sport i tv Mandag 2. marts TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Viborg-Randers (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Sønderjyske 1.35 Ishockey: Detroit-Colorado TV3 Max 20.45 Fodbold: Portsmouth-Arsenal Eurosport 1 5.10 Cykling: Tour de Taiwan



Fodbold. David Beckhams klub Inter Miami tabte i klubbens MLS-debut 1-0 på udebane til Los Angeles FC. David Beckham og partnere købte i 2014 rettighederne til at starte en klub i Miami, men trods 6 års forberedelse blev det ikke til sejr.

»Jeg har altid elsket udfordringer. Jeg vidste dog ikke, hvor stor denne udfordring ville blive, da selv valget af klinker til brusebadene var noget, jeg skulle tage stilling til«, forklarede Beckham ifølge BBC forud for Inter Miamis officielle debutkamp.

Ishockey. A-VM står til afvikling fra 8. maj i Schweiz, men kan blive truet af coronavirus. I Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) håber man at være nærmere en afklaring om to uger, oplyser forbundet. »Vi er i tæt dialog med arrangøren for at analysere situationen. Vi venter til den 15. marts, for at se hvordan pandemien udvikler sig. Derefter kan vi måske sige mere«, siger den IIHF-ordførende René Fasel ifølge Ritzau til den schweiziske avis Blick.

Motorsport. Sæsonens åbningsløb i MotoGP, der skulle have været afholdt i Qatar 8. marts, er blevet aflyst på grund af coronavirus. Det oplyser Den Internationale Motorunion, FIM. Moto2 og Moto3-løbene vil dog blive afviklet efter planen.

Fodbold. Efter storsejr i sin debut og målgivende afleveringer kom Martin Braithwaite ned på jorden igen i aftes, da Barcelona tabte klassikeren i Madrid mod Real med 0-2. »De vandt 2-0, og vi er skuffede, fordi vi er Barcelona og forventer at vinde, hver gang vi går på banen«, siger Braithwaite til FC Barcelonas hjemmeside. Danskeren blev skiftet ind med cirka 20 minutter tilbage, og kort tid efter var han tæt på at score. »Nogle gange i livet må man sige, at det er deres tur. Vi havde vores chancer i dag, og det havde de også. Selvfølgelig er vi ikke glade lige nu, men at være et stort hold drejer sig også om at kunne komme tilbage, og vi vil fortsætte med at arbejde hårdt«, siger Braithwaite.

Fodbold. Titelkampen i Holland fik tilføjet fornyet spænding, da AZ fra Alkmaar sejrede i den direkte duel mod nummer et fra Ajax. 2-0-sluttede det til provinsklubben, der nu er på 53 point og kun holdes bag Ajax på dårligere målscore.

Tennis. Clara Tauson har aldring været bedre – og det ses nu også på verdensranglisten. En turneringssejr og en semifinaleplads ved ITF-turneringen i Sunderland i sidste uge har sendt den 17-årige 49 pladser frem som nummer 217 i verden. Det er teenagerens højeste placering i karrieren.

Fodbold. Mandagens kamp i Serie A mellem Sampdoria og Verona er udsat til 13. maj på grund af udbruddet af coronavirus i Italien. Det skriver Reuters, meddeler Ritzau.

Golf. Sydkoreaneren Sungjae Im sejrede i Honda Classic-turneringen i Florida, hvor ingen danskere spillere var med i finalerunderne.