Leipzig smed 20 japanere ud på grund af virusfrygt. Nu undskylder klubben

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Mors-Thy – Århus (m) TV3+ 18.30 Fodbold: Esbjerg-AGF TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Inter-Rennes 16.00 Fodbold: U19, Benfica-Liverpool 18.30 Fodbold: Saarbrücken-F. Düsseldorf 20.45 Fodbold: Schalke 04-Bayern M. 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Ottawa TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Leipzig (m) 21.00 Fodbold: W. Bromwich-Newcastle 6’eren 20.45 Fodbold: Chelsea-Liverpool Kanal 5 18.00 Lodtrækning: Nations League Eurosport 1 06.00 Cykling: Tour de Taiwan 14.00 Cykling: Le Samyn (k) 05.30 Cykling: Tour de Taiwan Eurosport 2 21.00 Fodbold: Reading-Sheffield U.



Fodbold. RB Leipzig undskylder nu, at en gruppe på 20 japanske fans blev smidt ud fra stadion i forbindelse med lørdagens hjemmekamp mod Bayer Leverkusen. »Under den givne episode, som fandt sted under den forhøjede frygt for coronavirus, handlede vores sikkerhedspersonale forkert, hvilket vi åbent erkender«, skriver klubben ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Klubben er nu i dialog med de japanske fans, der alle er inviteret til at overvære Leipzigs næste hjemmekamp.

Fodbold. Arsenal er med en sejr på 2-0 over Portsmouth klar til kvartfinalen i FA Cuppen. Dermed fik London-mandskabet rejst sig efter det overraskende exit fra Europa League i sidste uge. Den græske forsvarsspiller Sokratis Papastathopoulos gjorde det til 1-0 før pausen, mens Edward Nketiah slog sejren fast i starten af 2. halvleg.

Håndbold. I de seneste år har den tidligere landsholdsspiller og olympiske mester Trine Nielsen været ekspert på TV 2, når det danske landshold spillede ved blandt andet slutrunder. Men nu hvor hendes storebror Jesper Jensen er udpeget til landstræner, er det på grund af habilitetsproblemer slut med at kommentere de danske kampe, skriver Ekstra Bladet. Det samme gjorde sig eksempelvis også gældende for Peter Bruun Jørgensen, da hans lillebror Klavs var dansk landstræner.

Motorsport. I 2018 kørte tyske Sophia Flörsch galt i formel 3-grandprixet i Macau og brækkede ryggen, men hun har fuldstændig overvundet skader og skal i denne sæson køre med i det internationale formel 3-mesterskab. Dermed bliver hun den første kvinde med et fast sæde i serien.

Tennis. WTA-turneringen i kinesiske Kunming til april er blevet aflyst på grund af udbruddet af coronavirus. Det meddeler WTA. Det er den anden turnering i Kina, som må aflyses grundet det globalt hærgende virus, som brød ud i Kina sidste år. Også Xi’an Open, der ligeledes skulle være spillet i april, blev aflyst.

Golf. Selv om der er fire måneder til de olympiske lege i Tokyo har amerikanske Dustin Johnson allerede nu meddelt, at han ikke agter at stille op i turneringen. 35-årige Johnson, der er nr. 5 på verdensranglisten, angiver et stramt program som årsagen til afbuddet.

Fodbold. FC Roskilde tager fredag imod Kolding IF i 1. division, men det bliver ikke i de hjemlige omgivelser i domkirkebyen. Roskildes bane er fortsat i dårlig stand, hvorfor man har lånt Fremad Amagers hjemmebane, Sundby Idrætspark, til opgøret. Det fremgår af kampprogrammet på dbu.dk, skriver Ritzau.

Håndbold. Viborgs tidligere mangedobbelte danske mestre er efter en række svære år i gang med en god sæson, og efter en sejr på 30-21 er holdet nu på 2. pladsen i ligaen. Laura Damgaard Lund blev med 6 mål topscorer for Viborg.