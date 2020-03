To danske kvinder er klar til start i et af verdens største racerløb

Automatisk oplæsning

Motorsport. To danske kvinder er blandt de startende, når 24 timersløbet Le Mans skydes i gang 13. juni. Det er Christina Nielsen og Michelle Gatting, der begge er til start i LMGTE Am-klassen, der tæller 2o deltagere. Michelle Gatting skal køre en Ferrari 488 GTE Evo for teamet Iron Lynx, og hendes medkørere bliver schweiziske Rahel Frey og Manuela Gostner fra Italien. Christina Nielsens medkørere hos danske Gear Racing er endnu ikke offentliggjort. Foreløbig er yderligere fem danske kørere på startlisten, men for første gang i over 20 år er Jan Magnussens navn ikke blandt dem.

Fodbold. RB Leipzig undskylder nu, at en gruppe på 20 japanske fans blev smidt ud fra stadion i forbindelse med lørdagens hjemmekamp mod Bayer Leverkusen. »Under den givne episode, som fandt sted under den forhøjede frygt for coronavirus, handlede vores sikkerhedspersonale forkert, hvilket vi åbent erkender«, skriver klubben ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Klubben er nu i dialog med de japanske fans, der alle er inviteret til at overvære Leipzigs næste hjemmekamp.

Atletik. I sit første maratonløb nogensinde lykkedes det Molly Seidel at kvalificere sig til sommerens olympiske lege i Tokyo. Den 25-årige kvinde, der til dagligt arbejder på en kaffebar og som babysitter i Boston, blev nr. to ved de amerikanske udtagelsesmesterskaber i tiden 2.27,31 timer og sikrede sig en af de tre OL_billetter. Hun var inviteret til mesterskabet på grund af en tid på 1.10,27 timer hun løb i en halvmaraton i efteråret.

Skiskydning. 22. februar midt under VM i italienske Antholz ransagede det lokale politi russeren Alexander Loginov og hans træner Alexander Kasperovich’ hotelværelser. Ifølge Loginov, der vandt guld i sprint, fik han beslaglagt mobiltelefon og computer og trak sig efterfølgende fra VM. Ifølge russiske medier vil Loginov og Kasperovich anlægge sag mod den internationale skiskydningunions antidopingchef Sarah Fussek-Hakkarainen, da det ifølge duoen var hende, der tilkaldte politiet. Det skulle, stadig ifølge russiske medier, være sket, da Fussek-Hakkarainen påstod, at Kasperovich brugte en anden persons akkreditering under VM.

Basketball. Spillerne i den amerikanske NBA-liga er på grund af coronavirussen blevet rådet til at undgå de såkaldte highfives, hvor håndfladerne klaskes sammen. I stedet kan de med fordel lade de knyttede næver støde sammen, lyder rådet fra NBA-organisationen.

Håndbold. Stregspilleren Josefine Dragenberg skifter efter denne sæson fra Randers til TTH Holstebro. Hun har fået en etårig kontrakt.

Fodbold. Arsenal er med en sejr på 2-0 over Portsmouth klar til kvartfinalen i FA Cuppen. Dermed fik London-mandskabet rejst sig efter det overraskende exit fra Europa League i sidste uge. Den græske forsvarsspiller Sokratis Papastathopoulos gjorde det til 1-0 før pausen, mens Edward Nketiah slog sejren fast i starten af 2. halvleg.

Håndbold. I de seneste år har den tidligere landsholdsspiller og olympiske mester Trine Nielsen været ekspert på TV 2, når det danske landshold spillede ved blandt andet slutrunder. Men nu hvor hendes storebror Jesper Jensen er udpeget til landstræner, er det på grund af habilitetsproblemer slut med at kommentere de danske kampe, skriver Ekstra Bladet. Det samme gjorde sig eksempelvis også gældende for Peter Bruun Jørgensen, da hans lillebror Klavs var dansk landstræner.

Motorsport. I 2018 kørte tyske Sophia Flörsch galt i formel 3-grandprixet i Macau og brækkede ryggen, men hun har fuldstændig overvundet skader og skal i denne sæson køre med i det internationale formel 3-mesterskab. Dermed bliver hun den første kvinde med et fast sæde i serien.