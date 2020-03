Coronavirus hærger i sportens verden: »Det er som sex uden orgasme«

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 4. marts TV 2 Sport 18.30 Håndbold: København-Herning-Ik. (k) 20.30 Håndbold: Ribe-Esbj.-Aalborg (m) TV 2 Sport X 01.00 Basketball: Bucks-Pacers TV3+ 18.30 Fodbold: AaB-FC København TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Bayern -Din. Zagreb 16.00 Fodbold: U19, Juve.-Real Madrid 18.30 Fodbold: Leverkusen-Union Berlin 20.45 Fodbold: Frankfurt-Bremen 01.05 Ishockey: Washington-Philadelphia TV3 Max 16.00 Fodbold: U19, Røde Stjerne-FCM 19.00 Håndbold: Flensb.-Melsungen (m) 20.45 Fodbold: Sheffield W-Man. City 6’eren 20.45 Fodbold: Tottenham-Norwich Eurosport 1 15.20 Langrend: World Cup Eurosport 2 20.45 Fodbold: Leicester-Birmingham Vis mere

Coronavirus. Ved skiskytternes World Cup-afdeling i tjekkiske Nove Mesto er det allerede besluttet, at konkurrencerne kommer til at foregå uden de sædvanligvis op mod 100.000 tilskuere, der tropper op henover en forlænget weekend. Nu har arrangørerne også strøget pressemøder og præmieceremonier i forbindelse med de kommende dagens udfoldelser. »Det er som sex uden orgasme«, skriver en skuffet tjekkisk topskiskytte Michal Krcmar på Instagram. »Så er det tilbage til rødderne. Det bliver som dengang ved skoleturneringerne uden tilskuere«, siger tyskeren Vanessa Hinz ifølge tv-stationen ARD.

Coronavirus. Danske Magnus Corts EF-cykelmandskab har bedt om lov til at trække sig fra de kommende italienske løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo. Det er frygten for at pådrage sig coronavirus, der har fået holdet til at tage skridtet. Sundhedsmyndighederne i USA, hvor EF-holdet er registreret, fraråder alle unødvendige rejser til Italien. »Vi mener, at det er bedst at følge dette råd og gøre alt, hvad vi kan for at holde vores stab og ryttere raske og hjælpe med at sikre, at de ikke risikerer at overføre virusset«, meddeler EF ifølge Ritzau til Wall Street Journal.

Flere ryttere fra det franske Cofidis-hold, herunder danske Jesper Hansen, er allerede afskåret fra deltagelse i både Strade Bianche og Tirreno-Adriatico. Jesper Hansen og co. har siddet i corona-karantæne på et hotel i Abu Dhabi siden UAE Tour blev stoppet i sidste uge og skal være der frem til 14. marts. »Det er meget frustrerende. Dagene er vildt lange, og vi kan ikke rigtig lave noget. Vi ligger på sengen, ser film på computeren og kigger lidt på telefonen«, siger Jesper Hansen til DR.

Coronavirus. Det Internationale Judoforbund (IJF) har aflyst OL-kvalifikationsstævnet Rabat Grand Prix 2020 i Marokkos hovedstad. Det skriver forbundet ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Aflysningen får betydning for de danske judokæmpere Lærke Olsen, Emilie Sook og Mathias Madsen, der skulle bruge stævnet til at samle point i OL-kvalifikationen. I Japan er kampene ved rugbyturneringen Asia Sevens Invitational 25. og 26. april sat i bero.

Coronavirus. Onsdagens retursemifinale i Coppa Italia mellem Juventus og AC Milan er udskudt. Ifølge nyhedsbureauet ANSA er det bystyret i Torino, der har truffet beslutningen om at udsætte kampen. ONsdag middag blev også den anden semifinale Napoli-Inter taget af programmet. Inter har dermed fået tre liga- og pokalkampe udsat.

Fodbold. Flere af de største klubber i Portugal samt en række prominente individer med markant tilknytning til nogle af spillets største stjerner er kommet i søgelyset hos de portugisiske skattemyndigheder. Det skriver Tribuna Expresso. Storklubberne FC Porto, Benfica og Sporting fik onsdag morgen besøg af efterforskere i klubkontorerne. Tillige rapporteres stjerneagenten Jorge Mendes og dennes Gestifute-selskab samt Cristiano Ronaldos advokat Carlos Osório i søgelyset i sagen, der omfatter mulig svindel med dokumenter i forbindelse med kontrakter, spillerhandler og skattebetaling. Abola skriver, at 200 skatteinspektører deltog i aktionen på et utal af adresser.

Fodbold. Kommende landstræner Kasper Hjulmand får debut som A-træner 5. september mod Belgien. Det står fast efter at kampprogrammet til Nations League 2020/2021 er forhandlet på plads.

Danmarks Nations League-program:

Lørdag 5. september klokken 20.45: Danmark-Belgien

Tirsdag 8. september klokken 20.45: Danmark-England

Fredag 9. oktober klokken 20.45: Island-Danmark

Mandag 12. oktober klokken 20.45: England-Danmark

Torsdag 12. november klokken 20.45: Danmark-Island

Søndag 15. november klokken 18: Belgien-Danmark

»Det bliver et rigtig stort efterår for alle fans af landsholdet, når vi skal prøve kræfter med det øverste lag i Nations League. Vi glæder os meget til at kunne byde Belgien, England og Island velkommen til Danmark, det bliver stort og givende for holdet og spillerne at møde de bedste hold i Europa, og vi håber, at fansene er klar til at støtte holdet, så vi kan få skabt nogle fantastiske kampe både på hjemmebane i Danmark og på udebane«, siger Peter Møller, fodbolddirektør i DBU.

Fodbold. Den kenyanske midtbanespiller Victor Wanyama forlader Tottenham og skifter på en fri transfer til Montreal Impact i Major League i USA. Han har fået en treårig kontrakt.

Olympisk. Den skandaliserede præsident for Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF), Támas Aján, er trådt tilbage som æresmedlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). En tysk tv-dokumenter rettede i januar alvorlige korruptionsanklager mod den 81-årige, og Aján og forbundet bliver i øjeblikket kulegravet af den canadiske advokat Richard McLaren, der også spillede en hovedrolle i optrævlingen af den store russiske dopingsag.

Olympisk. OL i Paris i 2024 tager en spektakulær afstikker. Det er surfkonkurrencerne, der skal afvikles 15.000 km fra det franske fastland ud for Tahiti i Fransk Polynesien. Den Internationale Olympiske Komité havde ytret forbehold overfor den franske plan, men gav tirsdag grønt lys, skriver insidethegames.biz. Den centrale Paris-plads Place de la Concorde er ligeledes blevet godkendt som mulig OL-venue.