AaB vinder 2-0 over FCK, der får Ståle Solbakken smidt ud

Direkte sport i tv Onsdag 4. marts TV 2 Sport 18.30 Håndbold: København-Herning-Ik. (k) 20.30 Håndbold: Ribe-Esbj.-Aalborg (m) TV 2 Sport X 01.00 Basketball: Bucks-Pacers TV3+ 18.30 Fodbold: AaB-FC København TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Bayern -Din. Zagreb 16.00 Fodbold: U19, Juve.-Real Madrid 18.30 Fodbold: Leverkusen-Union Berlin 20.45 Fodbold: Frankfurt-Bremen 01.05 Ishockey: Washington-Philadelphia TV3 Max 16.00 Fodbold: U19, Røde Stjerne-FCM 19.00 Håndbold: Flensb.-Melsungen (m) 20.45 Fodbold: Sheffield W-Man. City 6’eren 20.45 Fodbold: Tottenham-Norwich Eurosport 1 15.20 Langrend: World Cup Eurosport 2 20.45 Fodbold: Leicester-Birmingham Vis mere

Fodbold. AaB er klar til semifinalen i pokalturneringen efter sejr på 2-0 hjemme over de regerende danske mestre fra FC København. Mathias Ross gjorde det til 1-0 i kampens 43. minut, mens Oliver Klitten fem minutter efter pausen øgede til slutresultatet. FCK’s træner Ståle Solbakken fik i forbindelse med føringsmålet en advarsel for at brokke sig til dommeren. Nordmanden mente, at AaB havde taget et indkast for langt fremme. Den advarsel blev skæbnesvanger, da AaB øgede til 2-0, for igen blev Solbakken voldsomt sur, og så blev han præsenteret for endnu et gult kort og derefter det røde kort.

Coronavirus. Ved skiskytternes World Cup-afdeling i tjekkiske Nove Mesto er det allerede besluttet, at konkurrencerne kommer til at foregå uden de sædvanligvis op mod 100.000 tilskuere, der tropper op henover en forlænget weekend. Nu har arrangørerne også strøget pressemøder og præmieceremonier i forbindelse med de kommende dagens udfoldelser. »Det er som sex uden orgasme«, skriver en skuffet tjekkisk topskiskytte Michal Krcmar på Instagram. »Så er det tilbage til rødderne. Det bliver som dengang ved skoleturneringerne uden tilskuere«, siger tyskeren Vanessa Hinz ifølge tv-stationen ARD.

Håndbold. De tidligere mangedobbelte danske mestre fra KIF Kolding kunne overraskende juble over den første sejr i ligaen siden 21. december, da de var på besøg hos Bjerringbro/Silkeborg. Gæsterne vandt nemlig 31-26 og lagde dermed lidt afstand til den direkte nedrykningsplads. Chris Holm Jørgensen var med 7 mål bedste skytte hos KIF.

Olympisk. Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach, åbner nu for, at antallet af kvotepladser til sommerens OL i Tokyo bliver øget. Det kan komme på tale i de sportsgrene, der i disse uger må aflyse kvalifikationsstævner på grund af coronavirussen, siger han til insidethegames.com. Han siger, at IOC er indstillet på at finde en fair løsning, så de atleter, der udenfor enhver tvivl ville have kvalificeret sig til legene, også kommer med.

Håndbold. Med en sejr på 26-22 ude over TTH Holstebro generobrede Odense 2. pladsen i ligaen, som holdet havde afgivet til Viborg. Hjemmeholdet var ellers foran 15-13 ved pausen, men kunne ikke holde kadencen i 2. halvleg. Landsholdsspiller Nadia Offendal blev med 6 mål topscorer for fynboerne. I København slog Herning-Ikast hjemmeholdet med 30-23.

Fodbold. Midt- og Vestsjællands Politi frafalder sagen om påstået matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde, skriver Ekstra Bladet ifølge Ritzau. Avisen fortæller onsdag, at politiet efter otte måneders efterforskning ikke har været i stand til at løfte bevisbyrden i den spektakulære sag. Den daværende cheftræner, Christian Lønstrup, anklagede ifølge B.T. i maj sidste år sine spillere for aftalt spil på et tidspunkt, hvor holdet kæmpede for at holde sig i 1. division. Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Matchfixingsekretariat gik ind i sagen, men kunne ikke bevise, at der var foregået noget ulovligt.

Atletik. Efter at have gentestet en dopingprøve fra de olympiske lege i Rio de Janeiro viser det sig, at guldvinderen på kvindernes 3.000 meter forhindringsløb, Ruth Jebet, var dopet med epo. Hun er derfor idømt fire års karantæne, skriver Ritzau.

Cykling. 14 læger fra i alt 11 professionelle cykelhold kræver nu de italienske løb Strade Bianchi, Tirreno-Adriatico og Milano-San Remo samt det franske etapeløb Paris-Nice aflyst som følge af corona-virus-udbruddet. Det skriver cyclingnews, der er i besiddelse af brevet, de bekymrede læger har sendt til italienske og franske løbsarrangører. Lægerne kritiserer i brevet løbsarrangørerne ASO og RCS for mangel på en plan for, hvordan man vil sikre løbene mod coronavirus.

Cykling. Det australske World Tour-hold Mitchelton-Scott dropper deltagelsen i Paris-Nice, der starter i weekenden, Tirreno-Adriatico , Strade Bianche og Milan-San Remo på grund af frygten for coronavirus. Strade Bianchi bliver også uden Jumbo-Visma

Håndbold. Rusland har ansat tyske Velimir Petkovic som ny landstræner efter Eduard Koksharov, der forlod posten ovenpå et skuffende EM i januar. Petkovic blev tidligere i år fyret i bundesligaklubben Füchse Berlin.

Triatlon. Tidligere sportschef i Triatlon Danmark, Michael Krüger, og den kun 18-årige atlet Sif Bendix Madsen er blevet idømt henholdsvis fire og et års udelukkelse på grund af anvendelse af en metode, som strider mod de nationale antidopingregler. Det meddeler Danmarks Idrætsforbunds Dopingnævn. Det er forbudt at få intravenøse infusioner eller indsprøjtninger af mere end 100 ml i løbet af 12 timer. Sif Bendix Madsen har erkendt at have fået en infusion på 500 ml saltvandsopløsning og fik væske og infusionsudstyr udleveret via nærmeste familie af daværende sportschef Michael Krüger. Karantænerne er med tilbagevirkende kraft, hvorfor Sif Bendix Madsen kan konkurrere igen 28. juni i år.

Fodbold. Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, er kommet ud af regnskabsåret 2019 med et plus på 75 millioner kroner før skat. »Vi glæder os særligt over, at vi har store sportslige resultater med solide finansielle resultater. Vi har vundet Superligaen, spillet os videre til 1/16-finalerne i Europa League samtidig med, at vi leverer et flot overskud«, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard. »En række betydelige spillersalg og en markant stigning i billet- og merhandisesalget påvirkede resultatet i positiv retning«, hedder det endvidere i en pressemeddelelse.

Fodbold. Så er hele testfasen frem mod EM-slutrunden planlagt for det danske landshold, som kommer til at møde samtlige nordiske nationer i løbet af foråret og sommeren. Sidste test forud for EM, hvor der indledes med en kamp mod Finland, er mødet med Sverige 7. juni i Brøndby. Samme sted spiller landsholdet 1. juni mod Norge. Landsholdssæsonen starter med kampen mod Færøerne i Herning 27. marts og efterfølges af en kamp i London mod England 31. marts.

»Vi er meget glade for nu at have to stærke hold i form af Norge og Sverige på plads som testmodstandere op til EM, og vi er også meget tilfredse med at spille begge kampe på Brøndby Stadion, som jo er tæt på vores EM-lejr i Helsingør. Det giver os rigtig gode betingelser i forberedelserne frem mod EM«, siger landstræner Åge Hareide.

Coronavirus. Danske Magnus Corts EF-cykelmandskab har bedt om lov til at trække sig fra de kommende italienske løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo. Det er frygten for at pådrage sig coronavirus, der har fået holdet til at tage skridtet. Sundhedsmyndighederne i USA, hvor EF-holdet er registreret, fraråder alle unødvendige rejser til Italien. »Vi mener, at det er bedst at følge dette råd og gøre alt, hvad vi kan for at holde vores stab og ryttere raske og hjælpe med at sikre, at de ikke risikerer at overføre virusset«, meddeler EF ifølge Ritzau til Wall Street Journal.

Flere ryttere fra det franske Cofidis-hold, herunder danske Jesper Hansen, er allerede afskåret fra deltagelse i både Strade Bianche og Tirreno-Adriatico. Rytterne har siddet i corona-karantæne på et hotel i Abu Dhabi siden UAE Tour blev stoppet i sidste uge og skal være der frem til 14. marts. »Det er meget frustrerende. Dagene er vildt lange, og vi kan ikke rigtig lave noget. Vi ligger på sengen, ser film på computeren og kigger lidt på telefonen«, siger Jesper Hansen til DR.

Coronavirus. Det Internationale Judoforbund (IJF) har aflyst OL-kvalifikationsstævnet Rabat Grand Prix 2020 i Marokkos hovedstad. Det skriver forbundet ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Aflysningen får betydning for de danske judokæmpere Lærke Olsen, Emilie Sook og Mathias Madsen, der skulle bruge stævnet til at samle point i OL-kvalifikationen. I Japan er kampene ved rugbyturneringen Asia Sevens Invitational 25. og 26. april sat i bero.

Coronavirus. Onsdagens retursemifinale i Coppa Italia mellem Juventus og AC Milan er udskudt. Ifølge nyhedsbureauet ANSA er det bystyret i Torino, der har truffet beslutningen om at udsætte kampen. Onsdag middag blev også den anden semifinale Napoli-Inter taget af programmet. Inter har dermed fået tre liga- og pokalkampe udsat. Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, siger ifølge Ritzau, at regeringen sandsynligvis vil kræve, at alle topkampe i Serie A bliver spillet for lukkede døre.