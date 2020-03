Kasper Hjulmand debuterer mod Belgien

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 4. marts TV 2 Sport 18.30 Håndbold: København-Herning-Ik. (k) 20.30 Håndbold: Ribe-Esbj.-Aalborg (m) TV 2 Sport X 01.00 Basketball: Bucks-Pacers TV3+ 18.30 Fodbold: AaB-FC København TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Bayern -Din. Zagreb 16.00 Fodbold: U19, Juve.-Real Madrid 18.30 Fodbold: Leverkusen-Union Berlin 20.45 Fodbold: Frankfurt-Bremen 01.05 Ishockey: Washington-Philadelphia TV3 Max 16.00 Fodbold: U19, Røde Stjerne-FCM 19.00 Håndbold: Flensb.-Melsungen (m) 20.45 Fodbold: Sheffield W-Man. City 6’eren 20.45 Fodbold: Tottenham-Norwich Eurosport 1 15.20 Langrend: World Cup Eurosport 2 20.45 Fodbold: Leicester-Birmingham Vis mere

Fodbold. Kommende landstræner Kasper Hjulmand får debut som A-træner 5. september mod Belgien. Det står fast efter at kampprogrammet til Nations League 2020/2021 er forhandlet på plads.

Danmarks Nations League-program:

Lørdag 5. september klokken 20.45: Danmark-Belgien

Tirsdag 8. september klokken 20.45: Danmark-England

Fredag 9. oktober klokken 20.45: Island-Danmark

Mandag 12. oktober klokken 20.45: England-Danmark

Torsdag 12. november klokken 20.45: Danmark-Island

Søndag 15. november klokken 18: Belgien-Danmark

»Det bliver et rigtig stort efterår for alle fans af landsholdet, når vi skal prøve kræfter med det øverste lag i Nations League. Vi glæder os meget til at kunne byde Belgien, England og Island velkommen til Danmark, det bliver stort og givende for holdet og spillerne at møde de bedste hold i Europa, og vi håber, at fansene er klar til at støtte holdet, så vi kan få skabt nogle fantastiske kampe både på hjemmebane i Danmark og på udebane«, siger , Peter Møller, fodbolddirektør i DBU.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp tager nederlaget til Chelsea i FA Cuppens i aftes - det tredje i fire kampe til Liverpool - med nogenlunde ro. »Det er selvfølgelig ikke cool, at tabe 2-0, men det er sådan set ganske let at forklare hvorfor. Vi begik to store fejl i forbindelse med de to mål«, siger Klopp til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Et par håndfulde skader i truppen har tvunget FC København-manager Ståle Solbakken til at udtage to 17-årige og en 18-årig til onsdagens pokalkamp mod AaB. Det er William Bøving, Jacob Haahr og Alexander Hjælmhof, der er rykket op i førsteholdstruppen.

Tennis. Den 36-årige veteran Kim Clijsters har det svært i sin comebacktid. Belgieren, der er tilbage efter 7 års pause, tabte også i 1. runde af WTA-turneringen i mexicanske Monterrey med 3-6, 5-7 til britiske Johanna Konta. For et par uger siden røg hun ud i 1. runde i Doha.

Coronavirus. Onsdagens retursemifinale i Coppa Italia mellem Juventus og AC Milan er udskudt. Ifølge nyhedsbureauet ANSA er det bystyret i Torino, der har truffet beslutningen om at udsætte kampen.