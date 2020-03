Forcerer næsten 20 stolerækker i raseri: Tottenham-stjerne går i flæsket på provokerende fan

FOR ABONNENTER

Fodbold. Tottenham-spilleren Eric Dier klatrede efter holdets FA Cup-nederlag til Norwich op på tilskuerpladserne på grund af en strid med en tilskuer. Dele af konfrontationen er optaget på en video og delt på sociale medier. Dier og tilskuerens konfrontation fandt sted på de lavere rækker på Tottenham Hotspur Stadium. På et tidspunkt måtte sikkerhedsfolk gribe ind. På en video af episoden kan man se sikkerhedsfolk holde fast i Dier, der ser ud til at være oprevet. Nogen i videoen råber »slap af«. Ifølge cheftræner for Tottenham Jose Mourinho var Diers lillebror blevet hånet af tilskueren. »Eric gjorde noget, vi som professionelle ikke må gøre, men som enhver af os nok ville have gjort«, siger Mourinho efter kampen ifølge BBC. Tottenhams farvel til turneringen kom efter et nederlag til Norwich i en afgørende straffesparkskonkurrence.