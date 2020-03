Fodboldikon slipper for sigtelse, hvis han erkender brug af falske papirer

Automatisk oplæsning

Fodbold. Ronaldinho slipper for sigtelse for at have rejst med falsk pas i Paraguay. Det oplyser offentlig anklager Federico Delfino, efter at den nu pensionerede stjernespiller og hans bror Roberto de Assis Moreira blev afhørt i mere end syv timer i Paraguays hovedstad, Asunción. »Men det er på betingelse af, at de erkender den forbrydelse, de er anklaget for, som i dette tilfælde er brug af falske dokumenter«, siger anklageren ifølge Ritzau. De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader. Ronaldinhos advokat insisterede tidligere torsdag på, at det pensionerede fodboldikon har rejst med sine egne dokumenter og ikke er underlagt nogen rejsebegrænsninger.

Ifølge myndighederne i Paraguay modtog Ronaldinho et falsk pas fra den brasilianske forretningsmand Wilmondes Sousa Lira, som er blevet anholdt.

Basketball. Efter at have siddet ude i 58 kampe med en brækket hånd, fik superstjernen Stephen Curry comeback, da hans hold Golden State Warriors mødte mestrene Toronto Raptors i den nordamerikanske NBA-liga. Curry blev med 23 point topscorer for sit hold, men lige lidt hjalp det, for Raptors vandt 121-113.

Olympisk. Coronavirussen har indtil videre ført til aflysning og udsættelse af en del sportsbegivenheder, men nu er det lykkes for de japanske OL-arrangører at gennemføre en testevent før legene i Tokyo denne sommer. Det er klatrebanen, som er blevet afprøvet, men det skete uden tilskuere og topatleter, og i stedet for eliten var det amatører, som var på banen.

Atletik. Paris Marathon er blevet rykket fra 5. april til 18. oktober på grund af coronavirussen.

Fodbold. Finalen i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, bliver et rent baskisk anliggende mellem Athletic Bilbao og Real Sociedad. Godt nok tabte Athletic returkampen i semifinalen ude til Granada med 2-1, men efter en 1-0-sejr hjemme, rakte det til en plads i finalen. Sociedad slog tidligere på ugen Mirandes. Finalen spilles 18. april i Sevilla.

Ishockey. Washington Capitals med Lars Eller tabte 6-5 til New York Rangers i den nordamerikanske NHL-liga. Der måtte overtid til for at finde en afgørelse, og med fem scoringer var svenske Mika Zibanejad den helt store skikkelse på New York-holdet.

Fodbold. Med en sejr på 3-0 ude over Derby spillede Manchester United sig frem til kvartfinalen i FA Cuppen.

Håndbold. GOG vandt torsdag aften 34-26 ude over Lemvig-Thyborøn Håndbold, og sejren bringer fynboerne op på 2. pladsen i ligaen. Der er syv point op til Aalborg Håndbold på 1. pladsen. Lemvig ligger med nederlaget fortsat næstsidst i ligaen og risikerer stadig direkte nedrykning.