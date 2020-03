Forårspremiere i 1. division: Tilskuere: 0. Mål: 1

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.00 Tennis: Open 6ème Sens (k) 19.15 Ishockey: Fr. havn-SønderjyskE TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Alavés-Valencia 04.30 Basketball: Lakers-Bucks TV3 Sport 12.55 Triatlon: World Series (k) 19.00 Fodbold: HB Køge-Vendsyssel 01.05 Ishockey: New Jersey-St. Louis TV3 Max 20.00 Fodbold: Paderborn-FC Köln Eurosport 1 17.00 Skiskydning: World Cup 20.15 Golf: Arnold Palmer Invitational Eurosport 2 19.25 Skihop: World Cup Vis mere

Fodbold. For tomme tribuner på den midlertidige hjemmebane i Sundby Idrætspark vandt FC Roskilde 1-0 over Kolding IF i forårspremieren i 1. division. Kampens enlige scoring faldt i 53. minut, da Younes Bakiz gjorde sig selv til matchvinder. Med sejren kom bundholdet op på 16 point, mens Kolding mistede terræn længere oppe i tabellen, hvor Viborg, Fredericia og særligt Vejle er de oplagte bud på, hvem der skal vinde rækken og dermed rykke op i Superligaen.

Fodbold. FC Københavns kommende hjemmekampe mod AC Horsens, Istanbul Basaksehir og Randers FC og udekampen mod Lyngby vil blive afviklet som planlagt, men uden tilskuere. Det meddeler den danske fodboldklub på sin hjemmeside. Udmeldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag opfordrede alle arrangører af begivenheder med over 1.000 mennesker til at udsætte eller aflyse arrangementer.

Divisionsforeningen oplyste først, at samtlige kommende weekendkampe i Superligaen og 1. division skal afvikles uden tilskuere på lægterne, men oplyste senere, at kampe bag lukkede døre vil gælde for hele resten af marts. Ingen kampe aflyses eller udskydes.

Weekendens kampprogram i Superligaen hedder Hobro-Esbjerg, AaB-Lyngby, Sønderjyske-OB, FC København-AC Horsens, FC Nordsjælland-Brøndby, Randers FC-FC Midtjylland og Silkeborg-AGF.

Fodbold. Også det mandlige landsholds kommende testkamp mod Færøerne i Herning vil blive afviklet uden tilskuere. 6.000 havde ellers købt billet til matchen 27. marts. Kampen aflyses måske endda helt, oplyser DBU.

Overblik: Disse arrangementer aflyses på grund af corona

Fodbold. FC Midtjylland og målmand Jesper Hansen har forlænget kontrakten til sommeren 2022.

Fodbold. Crystal Palace og manager Roy Hodgson forlænger samarbejdet med et enkelt år, så de to parter nu har papir på hinanden frem til sommeren 2021. Det oplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Golf. Der er gode muligheder for flotte danske resultater i Qatar Masters. Tre danskere går således ind til weekendens finalerunder på en delt ottendeplads. Nicolai Højgaard, Benjamin Poke og Jeff Winther er alle syv slag under par. Spanske Jorge Campillo og engelske Andy Sullivan ligger øverst efter de to første runder – tre slag bedre end den danske trio.

Fodbold. Det bliver uden stjernemålmand Alisson til at vogte målet, når Liverpool i næste uge skal forsøge at vende 0-1 til en samlet sejr over Atlético Madrid i Champions League-ottendedelsfinalen. Den brasilianske keeper har pådraget sig en muskelskade og misser både det vigtige opgør mod spanierne samt weekendens Premier League-kamp mod Bournemouth. Det oplyser Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge Ritzau på et pressemøde fredag.

Fodbold. Jesper Rask stopper karrieren efter denne sæson. Fredag meddeler målmandens arbejdsgiver, superligaklubben Hobro, at Rask indstiller karrieren et år før hans kontrakt udløber. Rask kom til Hobro fra AGF i 2010, og den 31-årige målmand har siden spillet 310 kampe for klubben.

Fodbold. Superligaklubben Brøndby gennemførte tidligere på året en aktieemission, og nu kan endnu en være på vej inden for en periode på fem år. Det fremgår ifølge Ritzau af en selskabsmeddelelse fra fodboldklubben i en indkaldelse til ordinær generalforsamling 2. april. Her skal aktionærerne stemme om, hvorvidt bestyrelsen skal have bemyndigelse til en ny emission. Brøndby kom ud af det seneste regnskabsår med et enormt underskud på 78,7 millioner kroner.

Fodbold. Den portugisiske landsholdsspiller Gelson Martins er blevet idømt et halvt års karantæne i fransk fodbold, hvor han tørner ud for Monaco. Martins skubbede under en udekamp i Nimes 1. februar flere gange til dommeren, hvilket altså er takseret til en lang karantæne.

Håndbold. Den nybagte landstræner Jesper Jensen har udtaget sin første trup, der skal samles 18. marts. Mest markante fravær er den normale anfører Stine Jørgensen, der får en pause.

»Stine har gennem de sidste år fået og taget et meget stort ansvar, som har ligget tungt på hendes skuldre. Det har været hårdt for Stine, men har også betydet, at andre på holdet har kunnet gemme sig lidt. Lars og jeg har derfor besluttet, at vi denne gang giver Stine en pause. Både for Stines skyld, men også for at skabe et rum, hvor ansvaret bliver fordelt ud over flere spillere, og hvor flere får mulighed for at byde ind i forhold til at tage et ansvar«, siger Jesper Jensen i en pressemeddelelse.

Cykling. Et døgn efter, at den italienske storarrangør RCS Sport så sig nødsaget til at udsætte lørdagens Strade Bianche, kom meldingen om, at yderligere to af organisationens WorldTour-løb, Tirreno-Adriatico fra 11. til 18. marts og Milano-Sanremo 21. marts, samt Giro di Sicilia fra 1. til 4. april heller ikke kan gennemføres som planlagt på grund af frygten for coronasmitte. RCS har allerede anmodet Den Internationale Cykelunion, UCI, om at finde nye terminer til de fire styrkeprøver. Corona er ligeledes skyld i, at endnu et mandskab fra 1. division, Movistar, med blandt andre den spanske superstjerne Alejandro Valverde ligesom Team Ineos, Mitchelton-Scott, Astana, UAE Emirates og CCC fuldstændig indstiller aktiviteterne i to uger og således ikke stiller op i Paris-Nice fra 8. til 15. marts.

Tennis. Davis Cup-kampen mellem Danmark og Puerto Rico, der spilles i Holbæk fredag og lørdag, afvikles efter planen, lyder det fra forbundet på tennis.dk. Tidligere fredag anbefalede regeringen, at man aflyser eller udsætter begivenheder, hvor mere end 1.000 mennesker er samlet. Davis Cup-kampen i Holbæk er udsolgt med en kapacitet på 800 tilskuere.

Fodbold. Ronaldinho slipper for sigtelse for at have rejst med falsk pas i Paraguay. Det oplyser offentlig anklager Federico Delfino, efter at den nu pensionerede stjernespiller og hans bror Roberto de Assis Moreira blev afhørt i mere end syv timer i Paraguays hovedstad, Asunción. »Men det er på betingelse af, at de erkender den forbrydelse, de er anklaget for, som i dette tilfælde er brug af falske dokumenter«, siger anklageren ifølge Ritzau. De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader. Ronaldinhos advokat insisterede tidligere torsdag på, at det pensionerede fodboldikon har rejst med sine egne dokumenter og ikke er underlagt nogen rejsebegrænsninger.

Ifølge myndighederne i Paraguay modtog Ronaldinho et falsk pas fra den brasilianske forretningsmand Wilmondes Sousa Lira, som er blevet anholdt.

Ligestilling. Else Trangbæk er en af seks modtagere af Den Internationale Olympiske Komités Women and Sport-priser 2020. Else Trangbæk var i 1968 den første kvindelige gymnast fra Danmark, der deltog i OL, og hun stod senere i spidsen for Institut for Idræt ved Københavns Universitet. »Hver vinder demonstrerer sportens evne til at fremme ligestilling. Vi fejrer deres store bidrag i et år, hvor der for første gang er lige mange mænd og kvinder, der konkurrerer ved de olympiske lege«, siger IOC-præsident Thomas Bach i en pressemeddelelse om de seks vindere.

Fodbold. To superligaklubber lukker ned for fysiske interviews op til rundens kampe. Både AGF og FC Midtjylland har valgt at skærme spillerne mod potentiel smitte med coronavirus ved at sørge for, at spillerne ikke giver fysiske interviews. Det oplyser AGF til Århus Stiftstidende, mens Midtjylland har udsendt en pressemeddelelse. Midtjylland-spillerne vil efter holdets kamp give interviews, men det foregår med en afstand på to meter fra journalisterne.

Cykling. Spanske Movistar skriver på Twitter, at holdets kvinder og mænd ikke vil deltage i cykelløb frem til 22. marts på grund af coronavirussen.