AC Milan smider tidligere klubikon på porten

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.15 Håndbold: Aalborg-Skjern (m) TV 2 Sport 15.30 X Games 23.00 Basketball: Charlotte-Houston TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Barcelona-Real Sociedad 21.00 Fodbold: Getafe-Celta TV3+ 13.30 Fodbold: Liverpool-Bournemouth TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hamburg-Regensburg 15.30 Fodbold: Wolfsburg-RB Leipzig 18.30 Fodbold: Gladbach-Dortmund 22.05 Ishockey: Los Angeles-Minnesota 01.05 Ishockey: NY Rangers-New Jersey TV3 Max 13.30 Fodbold: Bristol City-Fulham 16.00 Fodbold: Arsenal-West Ham 18.30 Fodbold: Burnley-Tottenham Xee 15.30 Fodbold: Schalke 04-Hoffenheim Eurosport 1 9.20/12.25 Alpint: World Cup (k) 9.50 Nordisk kombineret: World Cup 13.30 Skiskydning: World Cup (k) 15.15 Skihop: World Cup Eurosport 2 15.50 Ridning: Global Champions Tour Vis mere





Fodbold. AC Milan står uden sportsdirektør, efter at den skrantende storklub lørdag valgte at afbryde samarbejdet med Zvonimir Boban. Den tidligere midtbanestjerne i klubben blev ansat i jobbet før denne sæson, men er altså allerede fortid i Milan. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. »Vi takker Zvone (Boban, red.) for hans indsats over de seneste ni måneder, og vi ønsker ham held og lykke med sine fremtidige gøremål. Nu må vi rette vores fokus på fodbolden og de vigtige kampe, der kommer«, siger klubdirektør Ivan Gazidis. AC Milan har i nogle år været et godt stykke fra tidligere storhed. Klubben, der blandt andre har Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic i spillertruppen, er dog lige nu inde i en forholdsvis stabil periode. Under træner Stefano Piolis ledelse er det kun blevet til ét nederlag i de seneste otte ligakampe, og klubben befinder sig på syvendepladsen i Serie A.

Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix Lørdagens kamp i mændenes nåndboldliga mellem Aalborg og Skjern blev på grund af frygt for spredning af coronavirus spillet uden publikum.

Håndbold. Mændene fra GOG og TTH Holstebro kæmper om andenpladsen i grundspillet, da den giver to point med over i slutspillet. Lørdag tog GOG hjemme imod KIF Kolding, og det resulterede i yderligere to point til hjemmeholdet, der vandt kampen 36-33 i en tom hal på grund af frygt for spredning af coronavirus. Dermed har GOG med to kampe tilbage i grundspillet tre point ned til TTH, der på tredjepladsen med 31 point har spillet en kamp færre. Mestrene fra Aalborg er stadig ganske suveræne på førstepladsen, men Aalborg fik det svært hjemme mod Skjern lørdag. Her blev der også spillet uden tilskuere, og kampen endte 28-28. Dermed har Aalborg 40 point på førstepladsen, mens Skjern kom på 28 point på fjerdepladsen. Her er Bjerringbro-Silkeborg (BSH) dog lige i haserne med 27 point og en kamp færre.

Coronavirus. Sportsbegivenheder verden over er blevet påvirket af coronavirus. Kampe og turneringer bliver aflyst, udskudt eller afviklet uden tilskuere af frygt for spredning af sygdommen. I NBA er det endnu ikke kommet så vidt, men ligaen har bedt holdene om at tage deres forholdsregler, og det er ikke utænkeligt, at dørene til arenaerne bliver lukket for tilskuerne. Skulle det ske, stiller superstjernen LeBron James ikke op til kamp.

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix NBA-stjernen LeBron James, der har kontrakt med Los Angeles Lakers, har aldrig spillet uden tilskuere, og han har ikke tænkt sig at starte på det nu - coronavirus eller ej.

Jeg har aldrig spillet en kamp uden fans. Nogensinde, siden jeg startede. Det her er ikke Europa. Jeg spiller for mine holdkammerater og for mine fans LeBron James, Los Angeles Lakers

»Nej, det er umuligt (at spille uden tilskuere, red.). Hvis jeg møder op i arenaen, og der ikke er nogen tilskuere, spiller jeg ikke«, siger Los Angeles Lakers-spilleren ifølge nyhedsbureauet AFP. »Jeg har aldrig spillet en kamp uden fans. Nogensinde, siden jeg startede. Det her er ikke Europa. Jeg spiller for mine holdkammerater og for mine fans. Det er det, det hele handler om«. Los Angeles Lakers vandt natten til lørdag 113-103 over Milwaukee Bucks. LeBron James bidrog med 37 af Lakers’ point.

Fodbold. Fanprotesterne mod magteliten i tysk fodbold fortsatte lørdag i Bundesligaen. Den seneste uge har der været stor fokus på Hoffenheims stenrige klubejer, Dietmar Hopp, der gennem længere tid er blevet kaldt ’Hurensohn’ – på dansk ludersøn – af modstanderholdenes fans. I sidste weekend blev Hoffenheims hjemmekamp mod Bayern München afbrudt to gange, da dommeren ikke ville finde sig i protesterne. Så galt gik det ikke, da Hoffenheim med danske Robert Skov lørdag gæstede Schalke 04 i en kamp, der endte 1-1. Skov og co. blev i stedet mødt med to store bannere, hvor Schalke-fans klart tilkendegav deres holdning. På bannerne stod der: »Vi undskylder over for alle de ludere, der er blevet sat i forbindelse med hr. Hopp«.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix Alexandre Lacazette scorer i opgøret Arsenal-West Ham kampens eneste mål, der først skulle en grundig tur gennem VAR-bestyrerne.

Fodbold. Med sin tredje Premier League-sejr på stribe er Arsenal kravlet lidt op på tabellen efter årsskiftet, hvor holdet endnu ikke har tabt. Lørdag vandt Mikel Artetas mandskab hjemme på Emirates 1-0 over West Ham i et tæt lokalopgør, hvor gæsterne også havde deres chancer. Matchvinder for Arsenal et kvarter før tid blev indskiftede Alexandre Lacazette, der blev assisteret af Mesut Özil.

Fodbold. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emiliano Marcondes scorede sit første ligamål for Brentford, da holdet lørdag eftermiddag besejrede Sheffield Wednesday med 5-0 i The Championship, Englands næstbedste række. Marcondes blev noteret for sit holds andet mål efter 18 minutters spil. Det var den 24-årige danskers 41. ligakamp for Brentford, men altså første gang han kom på måltavlen. Med sejren rykker Brentford op på fjerdepladsen i tabellen.

Fodbold. På et mål to minutter inde i overtiden sikrede kvinderne på det danske landshold sig en sejr over Sverige i træningsturneringen Algarve Cup. Det stod 1-1, da Danmark fangede Sverige med et hurtigt kontrastød. Nanna Christiansen modtog bolden fra Janni Thomsen på kanten af feltet og placerede den under den fremstormende svenske målvogter til dansk føring på 2-1. Kort efter fløjtede dommeren af, og de danske spillere kunne juble over sejren efter en jævnbyrdig forestilling. Resultatet var også en slags hævn for det bitre nederlag til Norge i onsdags. I den kamp var det danskerne, der indkasserede et overtidsmål, så Norge kunne vinde 2-1. Danmark fik ellers en skidt start mod svenskerne, da Lina Hurtig bragte de blå-gule foran efter 11 minutters spil. Men ti minutter efter pausen kom danskerne tilbage i kampen på en fin scoring af Stine Larsen.

Tennis. Tyske Anna-Lena Friedsam, der i februar tabte til Clara Tauson i Glasgow, er for første gang i fem år fremme i finalen i en WTA-turnering. Det blev en realitet lørdag eftermiddag, da den 26-årige tysker i Lyon lidt overraskende besejrede den 7.-seedede russer Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 6-2. I finalen venter enten USA’s Sofia Kenin eller belgiske Alison van Uytvanck. Australian Open-vinder Kenin er topseedet i Lyon.

Coronavirus. Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Thomas Kahlenberg er i isolation, efter at han tidligere på ugen fik besked på, at han er smittet med coronavirus. Inden sygdomstegnene meldte sig, nåede han at være på besøg på Brøndby Stadion for at overvære sin tidligere klub i superligakamp mod Lyngby. Det har siden medført, at 77 mennesker er blevet sendt i karantæne, fordi de har haft kontakt til den 36-årige eksfodboldspiller. »Jeg er så ked af alt det, jeg har ’sat i gang’. Folk der er sat karantæne osv. Jeg sender dem alle mange tanker, og håber ingen vil blive sygdomsramt«, skriver Thomas Kahlenberg på sin Instagram-profil.