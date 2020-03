Superstjerne nægter at spille for tomme tribuner

Automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.15 Håndbold: Aalborg-Skjern (m) TV 2 Sport 15.30 X Games 23.00 Basketball: Charlotte-Houston TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Barcelona-Real Sociedad 21.00 Fodbold: Getafe-Celta TV3+ 13.30 Fodbold: Liverpool-Bournemouth TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hamburg-Regensburg 15.30 Fodbold: Wolfsburg-RB Leipzig 18.30 Fodbold: Gladbach-Dortmund 22.05 Ishockey: Los Angeles-Minnesota 01.05 Ishockey: NY Rangers-New Jersey TV3 Max 13.30 Fodbold: Bristol City-Fulham 16.00 Fodbold: Arsenal-West Ham 18.30 Fodbold: Burnley-Tottenham Xee 15.30 Fodbold: Schalke 04-Hoffenheim Eurosport 1 9.20/12.25 Alpint: World Cup (k) 9.50 Nordisk kombineret: World Cup 13.30 Skiskydning: World Cup (k) 15.15 Skihop: World Cup Eurosport 2 15.50 Ridning: Global Champions Tour Vis mere





Coronavirus. Sportsbegivenheder verden over er blevet påvirket af coronavirus. Kampe og turneringer bliver aflyst, udskudt eller afviklet uden tilskuere af frygt for spredning af sygdommen. I NBA er det endnu ikke kommet så vidt, men ligaen har bedt holdene om at tage deres forholdsregler, og det er ikke utænkeligt, at dørene til arenaerne bliver lukket for tilskuerne. Skulle det ske, stiller superstjernen LeBron James ikke op til kamp.

Jeg har aldrig spillet en kamp uden fans. Nogensinde, siden jeg startede. Det her er ikke Europa. Jeg spiller for mine holdkammerater og for mine fans LeBron James, Los Angeles Lakers

»Nej, det er umuligt (at spille uden tilskuere, red.). Hvis jeg møder op i arenaen, og der ikke er nogen tilskuere, spiller jeg ikke«, siger Los Angeles Lakers-spilleren ifølge nyhedsbureauet AFP. »Jeg har aldrig spillet en kamp uden fans. Nogensinde, siden jeg startede. Det her er ikke Europa. Jeg spiller for mine holdkammerater og for mine fans. Det er det, det hele handler om«. Los Angeles Lakers vandt natten til lørdag 113-103 over Milwaukee Bucks. LeBron James bidrog med 37 af Lakers’ point.

Foto: Norberto Duarte/Ritzau Scanpix Ronaldinho på vej til afhøring i Asuncion, Paraguay.

Fodbold. Den brasilianske stjerne Ronaldinho er blevet anholdt i Paraguay for at have forsøgt at komme ind i landet med falske pas. Det oplyser politiet i Paraguay til nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid. Chefefterforsker Gilberto Fleitas siger, at Ronaldinho og hans bror er blevet anholdt, blot få timer efter at en dommer havde afvist at stadfæste anklagerens forslag om en alternativ straf. Tv-billeder viser de to brødre, da de bliver sat ind i en politibil ved et hotel i hovedstaden Asunción for at blive kørt til en politistation i udkanten af byen.

Coronavirus. Sportschefer og tv-stationer i Storbritannien skal mødes mandag i London for at diskutere kommende sportsbegivenheder i lyset af udviklingen af coronavirus. Det skriver Sky Sports. Det er regeringen, der har indkaldt til mødet, hvor der skal drøftes beredskabsplaner for coronavirusset. En lang række scenarier for alle sportsgrene vil blive gennemgået i håb om at nå til enighed om en plan, der på bedste vis beskytter mod spredning af virusset. Ifølge Sky Sports indebærer nogle af overvejelserne, at kampe skal gennemføres uden tilskuere, eller at personer over 70 år nægtes adgang til sportsarrangementer den kommende tid.

Cykling. Den internationale cykelkalender er blevet sendt ud af kurs på grund af udbruddet af coronavirus. Adskillige store løb er aflyst eller udskudt, og det har fået flere hold til at ændre deres planer. Et af dem er Team Sunweb, der efter at have trukket sig fra flere italienske løb – som siden er blevet aflyst – har lavet ændringer på holdet, som fra søndag skal køre det franske etapeløb Paris-Nice. Ændringerne betyder, at en af holdets danske ryttere, Søren Kragh Andersen, nu skal med på den franske rundtur. Det skriver holdet på sin hjemmeside. Paris-Nice består af otte etaper inklusive en enkeltstart.

Ishockey. Efter blot 32 sekunder bragte danske Nikolaj Ehlers sit hold, Winnipeg Jets, foran mod Vegas Golden Knights i NHL natten til lørdag dansk tid. Den hurtige scoring åbnede op for tre mål i første periode og et enkelt i anden periode, og hjemmeholdet Jets vandt således samlet 4-0. Også Frans Nielsen og Detroit Red Wings kunne gå hjem med en sejr tidligt lørdag morgen dansk tid. Holdet vandt 2-1 mod Chicago Blackhawks. Frans Nielsen assisterede Robby Fabbri, der bragte holdet foran ved 2-0. Toronto Maple Leafs tabte 1-2 uden Frederik Andersen i målet ude mod Anaheim Ducks. Det var det canadiske holds tredje nederlag i lige så mange kampe på denne uges udebanetur i Californien, der også sendte Maple Leafs forbi San Jose Sharks og Los Angeles Kings.

