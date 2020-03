Coronapanik i Serie A: Andreas Cornelius og holdkammerater sendt tilbage i omklædningsrummet et minut før kickoff

Fodbold. Landsholdsangriberen Kasper Dolberg scorede begge mål, da Nice lørdag sejrede 2-1 over Monaco i Ligue 1. Dolberg føler dog, han kunne have gjort det endnu bedre. »Det var ikke min bedste kamp for Nice, jeg spillede ikke særlig godt, men jeg scorede to mål, og det er jeg glad for. Jeg er glad efter denne kamp. Det er altid en god følelse at vinde - og at gøre det i et derby, det er endnu bedre«, siger Dolberg, der nu har scoret 11 gange i denne sæson i den bedste franske række, hvor Nice inden søndagens kampe er nummer 6.

Fodboldresultater fra ind- og udland

Fodbold. Kampe skal ikke spilles uden tilskuere, de bør i stedet aflyses helt. Sådan lyder det fra præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi. På Twitter skriver han, at fodboldkampe slet ikke bør gennemføres af hensyn til spillernes sikkerhed. »Lad os stoppe ligaen! Behøver vi andet? Stop fodbold!«, skriver han. Direktøren i Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, vil ifølge Ritzau ikke udelukke, at den italienske Serie A kan blive suspenderet, hvis en spiller bliver testet positiv for coronavirus.

Fodbold. FC Københavns modstander på torsdag i Europa League, tyrkiske Basaksehir, varmede lørdag op til mødet i Istanbul med en 3-0-sejr over Göztepe.

Fodbold. Den tidligere Brøndby-angriber Nikolai Laursen scorede lørdag to gange for FC Emmen i den hollandske Æresdivision i en 3-0-sejr over Venlo.