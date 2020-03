Chelsea uddeler læsterlige klø

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 8. marts DR 1 16.35 Håndbold: Team Esbjerg-Metz TV 2 13.05 Cykling: Paris-Nice, 1. etape TV 2 Sport 10.25 X Games 20.30 Basketball: LA Clippers-LA Lakers TV3+ 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Brøndby TV3 Sport 14.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 16.30 Håndbold: Füchse B-Flensburg-H. 20.00 Fodbold: Randers-FC Midtjylland 23.05 Ishockey: Detroit-Tampa Bay TV3 Max 13.30 Håndbold: Kiel-RN Löwen 15.30 Fodbold: Bayern M.-Augsburg 20.00 Motorsport: Nascar, FanShield 500 Xee 15.00 Fodbold: Chelsea-Everton 17.30 Fodbold: Man. U.-Man. C. Canal9 16.00 Fodbold: FCK-AC Horsens Eurosport 1 10.20 Alpint: World Cup 11.45 Skiskydning: World Cup (k) 12.30 Langrend: World Cup 13.30 Cykling: Paris-Nice 15.10 Cykling: Grand Prix Monseré Eurosport 2 12.00 Fodbold: Hobro-Esbjerg 14.00 Fodbold: AaB-Lyngby 16.45/17.00 Motocross: VM-afdeling

Vis mere

Fodbold. Chelseas unge midtbanespiller Mason Mount fik efter en periode på tre måneder uden mål omsider gang i scoringen igen, da London-holdet i kampen om en plads i Champions League gav Everton læsterlige klø på hjemmebane med 4-0. Mount åbnede scoringen i Premier League-matchen i 14. minut, inden den spanske veteran Pedro Rodriguez øgede midt i 1. halvleg. Efter pausen sørgede Willian, Olivier Giroud og en baneløber for mere jubel på Stamford Bridge, hvor den kun 18-årige skotte Billy Gilmour fem dage efter han spillede en storkamp i FA Cuppen mod Liverpool imponerede på ny.

Tennis. Australian Open-vinder Sofia Kenin har haft det lidt svært siden triumfen i Melbourne i januar, men søndag spillede hun finale i WTA-turneringen i Lyon. Den unge amerikaner vandt første sæt over Anna-Lena Friedsam, men tyskeren leverede et flot comeback, inden Kenin tog titlen med sejrscifrene 6-2, 4-6, 6-4. Friedsam, der blot er nr. 136 på ranglisten og i februar tabte til Clara Tauson i Glasgow, spillede sin første finale i fem år.

Håndbold. Odenses kvinder fik lige akkurat den sejr på fire mål, de havde brug for, for at gå videre i EHF Cuppen. I Odense sluttede de efter blandt andet 7 mål af Ingvild Bakkerud 34-30 mod russiske Lada. Samlet sejrede fynboerne dermed 62-61. Nu venter Siófok KC fra Ungarn i semifinalerne.

Fodbold. Et minut før planlagt kickoff kl. 12.30 blev landsholdsangriber Andreas Cornelius og de øvrige spillere fra Parma og SPAL bedt om at vende tilbage i omklædningsrummet på et tilskuertomt Stadio Ennio Tardini i Parma, hvor der ifølge flere italienske medier meldes om panik og ubeslutsomhed i forhold til, om kampen overhovedet skal gennemføres. Det blev den med kickoff kl. 13.45 og med en 1-0-sejr til SPAL som resultat. Andetsteds i Serie A tabte et Simon Kjær-løst AC Milan-hold på hjemmebane 1-2 til Genoa, der havde Lasse Schöne i oplæggerens rolle ved 2-0-scoringen sat ind af Francesco Cassata kort før pausen. Zlatan Ibrahimovic fik reduceret tæt under mål, da der resterede et lille kvarter af opgøret.

Fodboldresultater og stillinger fra ind og udland

Præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi, havde lørdag opfordret til, at samtlige kampe i Serie A burde aflyses grundet coronasmitten. Et synspunkt, som den italienske minister for sport, Vincenzo Spadafora, siden har erklæret sig enig i. Natten til søndag blev det af den italienske regering besluttet, at Lombardiet og flere andre regioner i det nordlige Italien vil blive lukket ned i kampen for at inddæmme det smitsomme virus frem til 3. april.

Fodbold. Superligaklubben Hobro har solgt Julian Kristoffersen til sydkoreanske Jeonnam Dragons, der spiller i den næstbedste sydkoreanske række. Aftalen er betinget af, at Kristoffersen består lægetjekket.

Fodbold. Brian Hamalainen og Simon Makienok var på det vindende hold mod landsmanden Jacob Rasmussen, da der foran 30.000 tilskuere var delstatsderby i Sachsen mellem Dynamo Dresden og Aue i den næstbedste tyske række. Brian Hamalainen assisterede ved sejrsmålet, mens Jacob Rasmussen stod for oplægget til Aues føringsmål. For Dresdens bundhold var 2-1-gevinsten den anden ligasejr i træk og den tredje af syv mulige i et forår, hvor der måske alligevel er udsigt til redning for Brian Hamalainen og Simon Makienoks traditionsklub.

Golf. Jeff Winther vil længe ærgre sig over den 3.-plads, han fik ud af Qatar Masters, hvor han et par gange under 4. runde var alene i spidsen, men skuffelsen vil næppe kunne måle sig med den følelse, David Drysdale står tilbage med. Spanieren Jorge Campillo vandt efter et helt formidabelt omspil, der krævede fem besøg på 18. hul, inden Campillo for tredje gang holede et birdieput fra omkring fem meter. Dermed øgede den 44-årige skotte sin kedelige rekord som spilleren med flest turneringer på European Tour uden en sejr. Drysdale spillede sin turnering nummer 498 og blev nummer to for fjerde gang. Malcolm Mackenzie har rekorden med flest turneringer, inden den første sejr, da englænderen i 2002 vandt Open de France i sin turnering nummer 509. Benjamin Poke blev nr. 17, Søren Kjeldsen nr. 44 og Nicolai Højgaard nr. 53.

Cykling. Den talentfulde tysker Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) var i en firemandsspurt hurtigste mand på 1. etape af Paris-Nice. Maximilian Schachmann sejrede foran Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) og Tiesj Benoot (Sunweb) og med Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) som 4’er 3 sekunder efter. Etapen var på 154 km omkring byen Plaisir vest for Paris.

Tennis. På grund af frygten for spredning af coronavirus har ATP og WTA i fællesskab indført en række forholdsregler før de kommende amerikanske turneringer i Indian Wells, Miami og Charleston. Efter rådgivning fra sundhedmyndighederne er der foreløbig vedtaget følgende ændringer:

Spillere og maskotter skal ikke holde hånd, når de går på banen

Boldhentere skal bære handsker på banen

Boldhentere skal ikke sørge for håndklæder til spillerne

Boldhentere skal ikke sørge for drikkevarer til spillerne

Spillerne må ikke uddele håndklæder, pandebånd, svedbånd, trøjer osv. til publikum under træning og kamp.

Spillerne må ikke tage imod kuglepenne og bolde til autografer efter kampene

Forholdsreglerne vil både hos ATP og WTA blive implementeret ved alle turneringer gennem foråret, hvorefter de skal vurderes.

Skisport. I langrendssportens største klassiker overhovedet blev det til russisk sejr. Omkring det sædvanligvis tætpakkede Holmenkollen-anlæg i Oslo, hvor fans var forment adgang til World Cup-arrangementet grundet fare for coronasmitte, blev 50 km-distancen i klassisk stil til et opgør mellem Alexander Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger fra Norge. Duoen stak af fra en ca. 10 mand stor frontgruppe på de sidste 3 km og i spurten affærdigede den 23-årige russer den lokale norske helt med en margin på 0,9 sekunder efter 2.08,05 timer i snesporet. Emil Iversen blev 3’er på en dag, hvor Norge havde hele 7 mand i top-10. Med sejren udbyggede Alexander Bolsjunov sin føring i den samlede World Cup, som han nærmest ikke kan undgå at vinde for anden sæson i træk.

Tennis. Weekenden har ud over den danske 5-0-sejr over Puerto Rico på tredjehøjeste niveau budt på fuldt program i Davis Cup-kvalifikationen frem mod efterårets finalestævne i Madrid. Det sluttede således, at Ecuador, Australien, Kasakhstan, Italien, Tyskland, Sverige, Østrig, Kroatien, Ungarn, Tjekkiet, Colombia og USA blev klar og gør de allerede kvalificerede Spanien (forsvarende mester), Canada, Storbritannien, Rusland, Frankrig og Serbien selskab. Finalerne spilles 23.-29. november.

Mixed Martial Arts. Mark O. Madsen måtte en tur på hospitalet efter sin sejr i UFC-stævnet i Las Vegas natten til søndag. Madsen brækkede kæben to steder under sejren mod amerikaneren Austin Hubbard. »Kunne mærke den knække i anden omgang. Smerte er midlertidig, stolthed varer evigt«, skriver den tidligere bryder på Instagram akkompagneret af et billede af den storsmilende dansker i en hospitalsseng. Den tidligere OL-sølvvindende bryder har nu vundet samtlige sine 10 kampe i MMA.