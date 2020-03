Mark O. Madsen brækker kæben to steder i den 10. sejr på stribe

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 8. marts DR 1 16.35 Håndbold: Team Esbjerg-Metz TV 2 13.05 Cykling: Paris-Nice, 1. etape TV 2 Sport 10.25 X Games 20.30 Basketball: LA Clippers-LA Lakers TV3+ 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Brøndby TV3 Sport 14.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 16.30 Håndbold: Füchse B-Flensburg-H. 20.00 Fodbold: Randers-FC Midtjylland 23.05 Ishockey: Detroit-Tampa Bay TV3 Max 13.30 Håndbold: Kiel-RN Löwen 15.30 Fodbold: Bayern M.-Augsburg 20.00 Motorsport: Nascar, FanShield 500 Xee 15.00 Fodbold: Chelsea-Everton 17.30 Fodbold: Man. U.-Man. C. Canal9 16.00 Fodbold: FCK-AC Horsens Eurosport 1 10.20 Alpint: World Cup 11.45 Skiskydning: World Cup (k) 12.30 Langrend: World Cup 13.30 Cykling: Paris-Nice 15.10 Cykling: Grand Prix Monseré Eurosport 2 12.00 Fodbold: Hobro-Esbjerg 14.00 Fodbold: AaB-Lyngby 16.45/17.00 Motocross: VM-afdeling

Mixed Martial Arts. Mark O. Madsen måtte en tur på hospitalet efter sin sejr i UFC-stævnet i Las Vegas natten til søndag. Madsen brækkede kæben to steder under sejren mod amerikaneren Austin Hubbard. »Kunne mærke den knække i anden omgang. Smerte er midlertidig, stolthed varer evigt«, skriver den tidligere bryder på Instagram akkompagneret af et billede af den storsmilende dansker i en hospitalsseng. Den tidligere OL-sølvvindende bryder har nu vundet samtlige sine 10 kampe i MMA.

Motorsport. Formel 1-løbet i Bahrain 22. marts blive afholdt uden tilskuere. Det skriver Bahrain International Circuit, hvor løbet skal køres, på Facebook. »Efter konsultation med vores internationale partnere og kongerigets nationale sundhedsmyndighed har Bahrain besluttet at holde dette års grandprix kun for deltagerne«, lyder det. Det er frygten for spredning af coronavirus, der har fået arrangørerne til at udelukke tilskuere.

Ishockey. Det danske kvindelandsholds debut ved A-VM er udskudt et år. 2020-turneringen er nemlig blevet aflyst som en konsekvens af spredningen af coronavirus, meddeler Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF). »Det er med stor beklagelse, at vi gør dette. Det var ikke nogen let beslutning at tage, for vi havde set meget frem til turneringen i Canada«, siger IIHF-boss René Fasel. Om VM for mænd bliver afviklet, er fortsat usikkert. Turneringen skal spilles i Schweiz fra 8. maj, men aktuelt er den schweiziske ishockeyliga suspenderet for at begrænse risikoen for coronaspredning.

Fodbold. Landsholdsangriberen Kasper Dolberg scorede begge mål, da Nice lørdag sejrede 2-1 over Monaco i Ligue 1. Dolberg føler dog, han kunne have gjort det endnu bedre. »Det var ikke min bedste kamp for Nice, jeg spillede ikke særlig godt, men jeg scorede to mål, og det er jeg glad for. Jeg er glad efter denne kamp. Det er altid en god følelse at vinde - og at gøre det i et derby, det er endnu bedre«, siger Dolberg, der nu har scoret 11 gange i denne sæson i den bedste franske række, hvor Nice inden søndagens kampe er nummer 6.

Fodbold. Kampe skal ikke spilles uden tilskuere, de bør i stedet aflyses helt. Sådan lyder det fra præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi. På Twitter skriver han, at fodboldkampe slet ikke bør gennemføres af hensyn til spillernes sikkerhed. »Lad os stoppe ligaen! Behøver vi andet? Stop fodbold!«, skriver han. Direktøren i Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, vil ifølge Ritzau ikke udelukke, at den italienske Serie A kan blive suspenderet, hvis en spiller bliver testet positiv for coronavirus.

Fodbold. FC Københavns modstander på torsdag i Europa League, tyrkiske Basaksehir, varmede lørdag op til mødet i Istanbul med en 3-0-sejr over Göztepe.

Fodbold. Den tidligere Brøndby-angriber Nikolai Laursen scorede lørdag to gange for FC Emmen i den hollandske Æresdivision i en 3-0-sejr over Venlo.