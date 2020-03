Corona stopper al italiensk sport, ishockeyens slutspil og håndboldens Final4, men i Frankrig bliver der cyklet

Automatisk oplæsning

Coronavirus. Efter et møde mellem ledere fra de italienske sportsforbund anbefaler Italiens Olympiske Komité, Coni, at alle nationale sportsbegivenheder i Italien frem til 3. april aflyses for at bremse spredningen af coronavirus. Coni har bedt den italienske regering om at udstede et dekret, som skal gøre anbefalingen gældende. Hidtil er der blevet afviklet fodboldkampe i Serie A uden tilskuere, men det er ikke længere tilstrækkeligt. Det fremgår ikke, om anbefalingen også skal gælde internationale kampe. Italien er repræsenteret i Champions League af Juventus, Napoli og Atalanta samt i Europa League af Inter og AS Roma.

Cykling. Med italieneren Giacomo Nizzolo som den hurtigste i en frontgruppe på 11 ryttere brød jublen ud på Bjarne Riis’ NTT-mandskab efter den 166,5 km lange 2. etape i Paris-Nice fra Chevreuse til Chalette-sur-Loing. Atter fik vejret afgørende indflydelse på forløbet, og med verdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo) som en tordnende motor i sidevinden helt fremme skabtes en markant splittelse i den afsluttende fase. Mads Pedersen faldt tilbage efter på fornem vis at have udført sit arbejde, da der manglede to km, men dansk cykelsport var blandt de forreste repræsenteret af Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), der susede i mål på en sjetteplads. Den position indtager han også sammenlagt med et minus på 25 sekunder til den fortsat førende tysker Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). Klassementsfavoritter som franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) og colombianeren Nairo Quintana (Arkea-Samsic) udsattes for henholdsvis punktering og styrt og mistede begge 1.25 minutter.

Håndbold. Når Nikolaj Markussen næste sæson skifter til ungarske Veszprem bliver han i Bjerringbro-Silkeborg afløst af den 22-årige svensker William Bogojevic, der kommer fra Sävehof.

Fodbold. Champions League-braget på onsdag i Frankrig mellem Paris SG og Borussia Dortmund kommer til at foregå bag lukkede døre på Parc des Princes. Det meddeler politiet i Paris, hvor man altså har valgt ikke at lukke tilskuere ind på grund af frygt for coronasmitte. I Frankrig, hvor der er over 1.100 smittede, er der midlertidigt forbud mod forsamlinger over 1.000 personer.

Det var i forvejen besluttet, at tirsdagskampen i Valencia mellem de lokale og Atalanta fra Italien skal spilles uden tilskuere på lægterne. Også i næste uge vil der være mindst en Champions League-kamp bag lukkede døre, når Juventus får besøg af Lyon. Fra Spanien forlyder det, at de lokale myndigheder i Catalonien anbefaler, at Barcelona afvikler deres kamp mod Napoli uden tilskuere. En beslutning er dog ikke truffet endnu. I Europa League skal Inter på torsdag spille uden tilskuere i hjemmekampen mod spanske Getafe.

Fodbold. Inter har »for at beskytte spillerme, staben og andre ansatte« valgt helt at trække sig fra ottendedelsfinalen i Youth League, hvor den italienske klub ellers skulle have mødt Rennes på fredag.

Fodbold. Augsburg har fyret cheftræner Martin Schmidt, der nåede 11 måneder i klubben, der er nummer 14 i Bundesligaen.

Ishockey. Morten Secher skifter fra håndbold til ishockey, når han fra 1. maj afløser Thomas Bjurring som administrerende direktør for Aalborg Pirates. Morten Secher har været håndboldtræner i Odder og HC Midtjylland og senest manager i EH Aalborg.

Ishockey. Slutspillet i den bedste danske række for mænd er blevet udsat på ubestemt tid på grund af frygt for spredning af coronavirus. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse. »Slutspillet er en yderst essentiel del af ishockeysæsonen, og vi har klubber, der er på kanten til at lukke ned. Derfor har vi valgt en løsning, der er mest solidarisk for samtlige Metal Ligaens klubber«, lyder det i en pressemeddelelse. Slutspillet vil i stedet blive sat i gang i et ændret format, hvor de 8 klubber i slutspillet i stedet for knockoutkampe afvikler 14 regulære ekstra spillerunder. De fire øverst placerede efter grundspillet starter med henholdsvis fire, tre, to og et point. De øvrige hold indleder slutspillet uden point på kontoen.

De økonomisk pressede klubber vil nu undersøge muligheden for at søge kompensation for de aflyste kampe fra staten, der har udstukket retningslinjerne i forbindelse med coronafaren. »Noget af det, der skal tales om, er en eller anden form for kompensation. Vores klubber er ikke super velkonsolideret. Det her kan bringe ligaklubberne i fare«, siger DIU-direktør Ulrik Larsen til Ritzau. Han er gerne, at der kommer et reelt påbud fra regeringen.

Fodbold. Kampe uden tilskuere koster ifølge Divisionsforeningen et større millionbeløb. »Det koster i omegnen af 20 millioner kroner per runde som følge af tabte entréindtægter, nødvendige refusioner og manglende salg af mad, drikke og andet«, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, til Ritzau. Claus Thomsen vurderer, at klubberne er berettiget til kompensation. Fredagens opfordring fra statsminister Mette Frederiksen (S) om at aflyse eller udsætte arrangementer i marts med 1.000 deltagere eller mere, ser han som et påbud. Og påbud giver ifølge loven mulighed for at søge om kompensation.

Fodbold. Verdens mest besøgte fodboldrække, den tyske Bundesliga, bliver i den kommende tid formentlig også uden tilskuere på tribunerne. »Vi vil naturligvis helst afvikle den kommende runde med tilskuere, men det ser ikke ud til at være realistisk«, siger direktøren i Den Tyske Fodboldliga (DFL), Christian Seifert, ifølge avisen Bild. Han tilføjer, »at det er op til myndighederne, at træffe en beslutning«. Den tyske sundshedsminister Jens Spahn siger, at han helst ser, at alle større begivenheder aflyses. DFL fastholder dog det synspunkt, at en afbrydelse af turneringerne ikke kan komme på tale. Også kommende kampe i den franske Ligue 1 afvikles på tomme arenaer. I første omgang fem til 15. april.

Fodbold. Over 50 kampe i den asiatiske del af kvalifikationen frem mod VM i Qatar i 2022 er blevet udsat som følge af coronasmittefare. Kampene var programsat til slutningen af marts og begyndelsen af juni.

Rugby. Også den prestigefyldte Six Nations-turnering bliver nu ramt af flere kampaflysninger som følge af coronavirus. Det er Irlands opgør mod Frankrig, der er det seneste, der er blevet udsat. Også Irland-Italien og Italien-England er blevet udsat.

Håndbold. Finalestævnet i den danske pokalturnering for mænd, Final4, er udskudt til 9. og 10. maj, oplyser Divisionsforeningen Håndbold. Final4 skulle være afviklet 14.-15. marts i Boxen i Herning. Klubdirektøreren hos et af de fire finalemandskaber, Kasper Jørgensen fra GOG, kaldte i fredags de danske myndigheders anbefaling om at afvikle begivenheder med mere end 1.000 deltagere uden tilskuere for »en voldsom overreaktion«. Billetter købt til weekenden 14.-15. marts vil fortsat være gyldige til weekenden 9.-10. maj. Billetter kan tillige refunderes.