Coronavirus stopper kæmpe tennisturnering

Direkte sport i tv Mandag 9. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 2. etape TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-Ribe/Esbjerg (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-AGF 00.05 Ishockey: Buffalo-Washington TV3 Max 21.00 Fodbold: Leicester-Aston Villa Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice, 2. etape 17.25 Skihop: World Cu Vis mere

Tennis. Kæmpeturneringen i Indian Wells i Californien, der også kaldes for den femte grandslam, er aflyst. Det er udbrud af coronavirus, der har fået arrangørerne til at trække i bremsen. Beslutningen kommer, efter at et lokalt tilfælde af coronavirus er blevet bekræftet. »Der er på nuværende tidspunkt for stor risiko for den offentlige sundhed i Riverside County og området deromkring ved at samle så mange mennesker«, siger David Agus, professor i medicin ved University of Southern California, ifølge Ritzau.

Turneringsdirektør Tommy Haas siger i en pressemeddelelse, at man er meget skuffet over, at turneringen ikke vil finde sted. »Vi er klar til at afholde turneringen på et andet tidspunkt og undersøger aktuelt mulighederne«, siger den tidligere tyske topspiller.

Fodbold. Real Madrid led søndag aften nederlag på udebane til Real Betis og mistede dermed fodfæste i titelkampen med FC Barcelona. I Sevilla sejrede Betis 2-1 på et vindermål af Cristian Tello i 82. minut. Det var ifølge Real-træner Zinedine Zidane den dårligste Madrid-præstation i hele sæsonen. »Vi manglede energi, kreativitet, boldbesiddelse og angrebsiver. Vi gjorde ikke noget rigtigt i anden halvleg. Vi lavede mange fejl, gav bolden væk, og når man ikke er på sit bedste, kan det hele blive meget svært«, siger Zidane. Med 11 spillerunder tilbage har Barcelona 58 point mod Real Madrids 56.

Fodbold. Det bliver næppe i denne sæson, Christian Eriksen og Inter vinder den italienske Serie A. Lørdag aften tabte Inter topopgøret i Torino til Juventus med 2-0. Resultatet betyder, at Juventus topper rækken med 63 point efterfulgt af Lazio med 62 point. Inter er på tredjepladsen, men Christian Eriksen og co. har for en kamp færre hele ni point op til Juventus. Eriksen startede på bænken i nederlaget, hvor Aaron Ramsey og Paulo Dybala scorede for Juventus.

Fodbold. Den tidligere brasilianske stjerne Ronaldinho undersøges for flere lovovertrædelser i Paraguay. Det oplyste den paraguayske anklagemyndighed søndag. Lørdag blev Ronaldinho og hans bror varetægtsfængslet af en dommer i Paraguay og mistænkte for at rejse ind i landet med falske pas, skriver Ritzau. »Vi kan ikke sige noget om efterforskningen, men der er indikationer på, at der også er begået andre lovovertrædelser«, siger anklager Osmar Legal fra den paraguayske anklagemyndighed. Legal, der leder sagen, uddyber ikke, hvilken type lovovertrædelse der ellers er tale om.