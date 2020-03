Fransk politi lukker Champions League-kamp

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Mandag 9. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 2. etape TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-Ribe/Esbjerg (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-AGF 00.05 Ishockey: Buffalo-Washington TV3 Max 21.00 Fodbold: Leicester-Aston Villa Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice, 2. etape 17.25 Skihop: World Cu Vis mere

Fodbold. Champions League-braget på onsdag i Frankrig mellem Paris SG og Borussia Dortmund kommer til at foregå bag lukkede døre på Parc des Princes. Det meddeler politiet i Paris, hvor man altså har valgt ikke at lukke tilskuere ind på grund af frygt for coronasmitte. Det var i forvejen besluttet, at tirsdagskampen i Valencia mellem de lokale og Atalanta fra Italien skal spilles uden tilskuere på lægterne. Også i næste uge vil der være mindst en Champions League-kamp bag lukkede døre, når Juventus får besøg af Lyon. Fra Spanien forlyder det, at de lokale myndigheder i Catalonien anbefaler, at Barcelona afvikler deres kamp mod Napoli uden tilskuere. En beslutning er dog ikke truffet endnu. I Europa League skal Inter på torsdag spille uden tilskuere i hjemmekampen mod spanske Getafe.

Håndbold. Finalestævnet i den danske pokalturnering for mænd, Final4, er udskudt til 9. og 10. maj, oplyser Divisionsforeningen Håndbold. Final4 skulle være afviklet 14./15. marts i Boxen i Herning. Klubdirektøreren hos et af de fire finalemandskaber, Kasper Jørgensen fra GOG, kaldte i fredags de danske myndigheders anbefaling om at afvikle begivenheder med mere end 1.000 deltagere uden tilskuere for »en voldsom overreaktion«.

Håndbold. Ulrik Kirkely, der i øjeblikket er landstræner for Japans kvinder, bliver per 1. september ny cheftræner i Odense Håndbold. Klubben fyrede kort før nytår Jan Pytlick, hvorefter assistenterne Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen overtog styringen. Ulrik Kirkelyhar fået en fireårig kontrakt.

Tennis. Kæmpeturneringen i Indian Wells i Californien, der også kaldes for den femte grandslam, er aflyst. Det er udbrud af coronavirus, der har fået arrangørerne til at trække i bremsen. Beslutningen kommer, efter at et lokalt tilfælde af coronavirus er blevet bekræftet. »Der er på nuværende tidspunkt for stor risiko for den offentlige sundhed i Riverside County og området deromkring ved at samle så mange mennesker«, siger David Agus, professor i medicin ved University of Southern California, ifølge Ritzau.

Turneringsdirektør Tommy Haas siger i en pressemeddelelse, at man er meget skuffet over, at turneringen ikke vil finde sted. »Vi er klar til at afholde turneringen på et andet tidspunkt og undersøger aktuelt mulighederne«, siger den tidligere tyske topspiller.

Atletik. Den amerikanske længdespringer Jarrion Lawson kan igen deltage i konkurrencer. Den 25-årige tidligere VM-sølvvinder er ved en appelsag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) blevet frikendt i en dopingsag. Jarrion Lawson var oprindeligt idømt en fireårig karantæne, men CAS’ tre dommere – herunder den canadiske advokat Richard McLaren, der spillede en hovedrolle i optrævlingen af det store russiske dopingsvindelnummer - fandt det beviseligt, at de steroider, der blev fundet i amerikanerens dopingtest i juli 2018, stammede fra inficeret kød.

Fodbold. Den første professionelle klub i Tyskland har taget affære i forbindelse med coronaudbruddet. Det er Bochum fra den næstbedste række, der har lukket for billetsalget til de kommende kampe. De tyske myndigheder fraråder at man afvikler af arrangementer med mere end 1.000 deltagere, men der var i weekenden stuvende fuldt til langt de fleste kampe i den bedste række.

Fodbold. Det italienske fodboldforbund (FIGC) holder tirsdag krisemøde. Her kan det blive besluttet, at al aktivitet i blandt andet Serie A skal indstilles på grund af coronavirus.

Vinterlege. De arktiske vinterlege for unge i lande omkring polarcirklen er blevet aflyst på grund af coronafare. Legene skulle have fundet sted i Whitehorse i Canada på den 60. breddegrad fra på søndag. For mindre end en uge siden forlød det ellers, at begivenheden skulle løbe af stablen som planlagt. Ved de arktiske vinterlege fejrer og konkurrerer man i arktisk sport og kultur. Legene har været afviklet hvert andet år siden 1970. Nuuk i Grønland har to gange været vært for legene.

Olympisk. En aflysning af de olympiske lege i Tokyo i juli og august kan få vidtrækkende konsekvenser for den japanske økonomi. Det hævder en rapport udarbejdet af SMBC Nikko Securities Inc. Ifølge rapporten står Japans bruttonationalprodukt til at falde med 490 milliarder kroner svarende til 1,4 procent. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) forventer trods coronaudbrud verden over, at legene vil blive afviklet.