Profiler er meldt klar og tager med FCK til kamp i Tyrkiet

Direkte sport i tv TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 3. etape TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Silkeborg-Københ. (k) 20.30 Ishockey: Herning-Aalborg TV3+ 21.00 Fodbold: RB Leipzig-Tottenham TV3 Sport 21.00 Fodbold: Valencia-Atalanta 1.05 Ishockey: St. Louis-Florida Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice, 3. etape 16.30 Skihop: World Cup



Fodbold. FC København har meldt Dame N’Doye og Ragnar Sigurdsson klar, og de er sammen med Mikkel Kaufmann, der blev skadet mod Horsens søndag, med i bruttotruppen til ottendedelsfinalen mod tyrkiske Istanbul Basaksehir torsdag. Den endelige trup på 18 spillere udtages efter træningen onsdag. Nicolai Boilesen, Jonas Wind og Robert Mudrazija er fortsat ude med skader.

Ishockey. Nikolaj Ehlers bidrog med et mål og en assist, da Winnipeg Jets slog Arizona Coyotes i den nordamerikanske NHL-liga. Jets var ellers bagud 2-0, men så reducerede Ehlers, og danskeren var med i opspillet til udligningen. Den danske landsholdsspiller bidrog med en assist, da Cody Eakin gjorde det til 3-2, og sejren blev slået fast med yderligere en scoring i kampens sidste minut.

Fodbold. Ottendedelsfinalen i Europa League mellem Sevilla og Roma torsdag bliver gennemført uden tilskuere på tribunerne for at undgå spredning af corona-virussen.

Fodbold. Tottenham er hårdt ramt af skader blandt de offensive spillere, og senest er Steven Bergwijn meldt ude for resten af sæsonen. Hollænderen pådrog sig en ankelskade i weekendens 1-1-kamp mod Burnley. I forvejen mangler Spurs Son Heung-min, Harry Kane og Moussa Sissoko på grund af skader.

Cykling. En aflysning af Giro d’Italia og Tour de France ville være en katastrofe for cykelsporten. Det siger præsident i Den Internationale Cykelunion (UCI) David Lappartient sent mandag aften ifølge Ritzau. Der er allerede flere cykelløb, der er blevet aflyst som følge af frygten for det smitsomme coronavirus. Giro d’Italia, der er det næststørste etapeløb efter Tour de France, skal efter planen begynde 9. maj i Budapest og ende 31. maj i Milano i Norditalien.

Håndbold. Med en sejr på 27-19 over Mors-Thy sikrede Skanderborg sig en plads i slutspillet, selv om der endnu resterer to runder af grundspillet. Jonas Samuelsson, Morten Balling og Cornelius Kragh scorede alle fire gange for Skanderborg.

Fodbold. Efter halvanden måned uden sejr i Premier League hentede Leicester atter tre point, da Aston Villa måtte rejse hjem til Birmingham med et nederlag på 4-0.