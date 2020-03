Corona-kaos i europæisk fodbold: Italiensk storklub nægtet indrejse til Spanien

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 11. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 4. etape TV 2 Sport 10.00/17.00 Badminton: All England TV 2 Sport X 1.00 Basketball: Dallas-Denver TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Atlético Madrid TV3 Sport 18.30 Fodbold: Gladbach-FC Köln 21.00 Fodbold: Paris SG-Dortmund 1.05 Ishockey: Chicago-San José TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice 17.25 Skihop: World Cup

Fodbold. Endnu en bizar situation i forbindelse med denne uges kampe i Champions League og Europa League, der hærges af frygt for spredning af coronavirus. AS Romas mandskab, der torsdag er programsat til at spille i Sevilla i Spanien, kan ikke rejse ind i landet. På twitter oplyser Roma, at mandskabets fly ikke har fået lov til at lande.

Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) afviser ifølge AP, at der som påstået i det italienske medie Tuttosport tirsdag er lande, der har opfordret til at sommerens EM-turnering udskydes eller droppes helt. »Uefa er ikke blevet opfordret til at flytte eller aflyse turneringen«, lyder det fra en Uefa-talsmand. EM-turneringen skal spilles i 12 lande – herunder med København som dansk vært for 4 kampe fra 12. juni. »Uefa tager coronasituationen meget alvorlig. Vi holder nøje øje og er i løbende kontakt med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og nationale myndigheder omkring coronavirus og udviklingen«, lyder det endvidere fra Uefa.

Fodbold. Liga Cup-finalen i Frankrig mellem Paris Saint-Germain og Lyon er blevet udsat. Kampen skulle have været afviklet 4. april, men flyttes i et forsøg på at inddæmme coronavirus.

Ishockey. Norges Ishockeyforbund (NIHF) meddeler, at den indeværende sæson er slut på grund af coronavirus. Forbundet ønsker ifølge Ritzau ikke at sætte de aktive eller de ansvarlige i klubberne i dilemmaer om, hvorvidt kampe skal gennemføres eller ej. Ligaerne i Tyskland og Østrig har ligeledes aflyst resten af sæsonen. I Danmark håber klubberne på, at kunne iværksætte en alternativ turneringsafslutning fra 1. april.

Fodbold. Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, er lunken overfor at fodbolden indfører samme regel som i håndbold, hvor man kan udeblive fra en kamp, såfremt en klub har fem spillere i coronakarantæne. »Det har vi ikke nogen fast regel for. Vi har ikke et fast antal. Det vurderer vi under de givne forudsætninger på det givne tidspunkt«, siger Claus Thomsen til Ritzau. I øjeblikket har superligaklubberne Lyngby (3 spillere) og Brøndby (1) i karantæne.

Badminton. Mia Blichfeldts optræden ved All England i Birmingham blev kortvarigt. Danskeren tabte i 1. runde til den 13.-seedede thailænderen Busanan Ongbamrungphan, der vandt 21-15, 14-21 og 21-16. Også mixeddoublen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen er færdig i den traditionsrige turnering efter et nederlag til et hollandsk par i første runde, hvor Rikke Søby og Mathias Bay-Smidt blev slået af en taiwansk duo.

Fodbold. Når det svenske landshold i slutningen af marts spiller testkampe mod Cypern og Rusland, vil det ske uden spillere fra den italienske Serie A. Det meddeler Det Svenske Fodboldforbund. »Det er den beslutning, der er truffet ud fra de informationer der er tilgængelig vedrørende situationen i Italien og fra den medicinske ekspertise i forbundet«, meddeler forbundet. 6 svenske Serie A-spillere, herunder den tidligere FC København-målmand Robin Olsen, har det seneste år optrådt på det svenske landshold.

I Danmark står Dansk Boldspil-Union (DBU) over for et tilsvarende dilemma i forhold til kampene mod Færøerne og England i slutningen af marts. En håndfuld danske landsholdsspillere er på kontrakt i Serie A. Ritzau har forsøgt at få en reaktion fra DBU, som onsdag oplyser, at unionen ikke har nogen kommentarer.

Fodbold. Den spanske klub Getafe nægter at rejse til Italien for at møde Inter i Europa League torsdag grundet frygt for virussmitte. Det oplyser klubbens præsident, Angel Torres, til radiostationen Onda Cero ifølge nyhedsbureauet AFP. »Hvis vi bliver dømt som tabere, må det være sådan«, siger klubchef Angel Torres og tilføjer: »Vi har spurgt Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) om at finde et alternativt sted at spille«. I andre Europa League-kampe er det blevet besluttet at spille for lukkede døre uden tilskuere. Engelske Wolverhampton havde bedt Uefa om at udskyde klubbens kamp mod græske Olympiakos i Grækenland. Men det har Uefa afvist. »Der er vigtigere ting end fodbold i øjeblikket«, lyder kritikken fra den engelske klub i følge BBC.

Fodbold. Klubdirektøren i den tyske Bundesligaklub Wolfsburg overvejer som følge af coronavirus at trodse de internationale regelsæt og nægte klubbens spillere at rejse på landsholdsopgaver i slutningen af marts. »Lige nu hælder jeg til, at jeg ikke vil lade vore spillere tage af sted«, siger Jörg Schmadtke til Kicker. Wolfsburg har mindst 5 A-landsholdsspillere fra flere nationer i truppen. Hertil kommer flere U21-landsholdsspillere.

Fodbold. Tyske Eintracht Frankfurt afvikler hjemmekampen i Europa League torsdag mod schweiziske Basel med tilskuere, men når Mönchengladbach kommer på besøg på søndag til et opgør i Bundesligaen, vil der ikek være tilskuere på stadion. Myndighederne begrunder beslutningerne med, at det vurderes, at tilskuere fra Mönchengladbach kommer fra et område, hvor antallet af coronainficerede er flere gange højere. »Men ændrer tingene sig drastisk, kan man selvfølgelig ændre beslutningen«, siger Dr. René Gottschalk, der er chef for sundhedsmyndigheden i Frankfurt til Kicker. Samtlige kampe i Tyskland i den kommende weekend afvikles uden tilskuere.

Fodbold. Flere tomme tribuner til de kommende EM-test- og playoffkampe. Tyskland-Italien i Nürnberg 31. marts afvikles uden tilskuere. Det samme gælder playoffmøderne Norge-Serbien, Slovakiet-Irland og Nordmakedonien-Kosovo. Danmarks test mod Færøerne 27. marts i Herning er for længst besluttet spillet bag lukkede døre.

Fodbold. FC København møder torsdag aften Istanbul Basaksehir i den første 1/8-finale i Europa League. 21 spillere er rejst til Tyrkiet en dag tidligere end sædvanligt. »Der er meget bedre baner end derhjemme, der er tidsforskel, der er meget trafik hernede, der er coronavirusen, og så var vi lidt bange for vores fysiske tilstand på det her tidspunkt, og det har desværre også vist sig at være rigtigt«, siger FCK-manager Ståle Solbakken til fck.dk. »Vi har også behov for at være lidt mere sammen og komme til bunds i noget af det, der skete i Horsens-kampen (0-1, red.), som på alle parametre var så skidt, som det kunne være. Men nu har vi endnu bedre mulighed for at få talt lidt mere sammen«, uddyber Ståle Solbakken.

Fodbold. Onsdagens opgør i Premier League mellem Manchester City og Arsenal er udskudt grundet frygt for spredning af coronavirus. Det oplyser Premier League i en meddelelse på sin hjemmeside natten til onsdag. Det er første gang, at en kamp i den bedste engelske række bliver aflyst på grund af virusudbruddet. Aflysningen skal ses som en forebyggende foranstaltning, efter at det tirsdag blev meddelt, at ejeren af den græske klub Olympiakos, Evangelos Marinakis, er smittet med virusset. Arsenal spillede for knap to uger siden mod den græske klub i Europa League. Fra Grækenland forlyder det, at ingen fra Olympiakos er testet coronapositive. Premier League oplyser, at der i øjeblikket ikke er planer om at udskyde andre kampe.