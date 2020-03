Corona-kaos: Spansk klub nægter at rejse til kamp i Italien og Premier League udskyder stort brag

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 11. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 4. etape TV 2 Sport 10.00/17.00 Badminton: All England TV 2 Sport X 1.00 Basketball: Dallas-Denver TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Atlético Madrid TV3 Sport 18.30 Fodbold: Gladbach-FC Köln 21.00 Fodbold: Paris SG-Dortmund 1.05 Ishockey: Chicago-San José TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice 17.25 Skihop: World Cup

Fodbold. Den spanske klub Getafe nægter at rejse til Italien for at møde Inter i Europa League torsdag grundet frygt for virussmitte. Det oplyser klubbens præsident, Angel Torres, til radiostationen Onda Cero ifølge nyhedsbureauet AFP. »Hvis vi bliver dømt som tabere, må det være sådan«, siger klubchef Angel Torres og tilføjer: »Vi har spurgt Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) om at finde et alternativt sted at spille«. I andre Europa League-kampe er det blevet besluttet at spille for lukkede døre uden tilskuere. Engelske Wolverhampton havde bedt Uefa om at udskyde klubbens kamp mod græske Olympiakos i Grækenland. Men det har Uefa afvist. »Der er vigtigere ting end fodbold i øjeblikket«, lyder kritikken fra den engelske klub i følge BBC.

Fodbold. Onsdagens opgør i Premier League mellem Manchester City og Arsenal er udskudt grundet frygt for spredning af coronavirus. Det oplyser Premier League i en meddelelse på sin hjemmeside natten til onsdag. Det er første gang, at en kamp i den bedste engelske række bliver aflyst på grund af virusudbruddet. Aflysningen skal ses som en forebyggende foranstaltning, efter at det tirsdag blev meddelt, at ejeren af den græske klub Olympiakos, Evangelos Marinakis, er smittet med virusset. Arsenal spillede for knap to uger siden mod den græske klub i Europa League. Premier League oplyser, at der i øjeblikket ikke er planer om at udskyde andre kampe.

Motorsport. Formel 1-grandprixet i Melbourne på søndag står fortsat til afvikling , men der er corona-fare. To medarbejdere fra Kevin Magnussens Haas-hold samt en fra McLaren-teamet er blevet isoleret i Melbourne og afventer svar på virustjek. Det skriver Ritzau. »To medarbejdere havde nogle symptomer, så de sørgede for at blive tjekket og har sat sig i selvisolation, mens de afventer resultaterne«, lyder det fra Haas-teamet.

Olympisk. OL i Tokyo kan blive udskudt et eller to år. Det oplyser Haruyuki Takahashi, der er bestyrelsesmedlem i Japans Olympiske Komité (JOC), som arrangerer legene, ifølge Ritzau til The Wall Street Journal. I sidste uge lød meldingen, at arrangørerne fortsat tror på, at legene kan afvikles som planlagt trods det verserende coronavirusudbrud.

Ishockey. Heller ikke i den kommende sæson bliver der plads til Gentofte i den bedste danske række for mænd. Metalligaen har således for anden sæson i træk afvist ansøgningen fra klubben. Klubbens dokumenterede grundlag er for spinkelt, lyder forklaringen fra Ligaforeningen ifølge Ritzau. »På den baggrund stemte alle ni medlemmer nej til optagelsen. Vi håber og tror, at Gentofte søger igen til næste sæson med et stærkere dokumenteret fundament«, siger Ligaforeningens formand, Klaus Rasmussen.

Ishockey. Målmand Frederik Andersen gjorde en fremragende figur for Toronto, der fik brudt stime af nederlag ved at vinde 2-1 på hjemmebane i NHL over Tampa Bay. Andersen leverede 32 redninger i kampen. Andetsteds i NHL spillede Frans Nielsen 11 minutter for Detroit i et 2-5-nederlag Carolina.