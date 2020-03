FCK opfordrer fans til at passe ekstraordinært godt på i Tyrkiet

Automatisk oplæsning

Fodbold. FC København går på banen i aften i Europa League mod Istanbul Basaksehir i Tyrkiet. FCK meddeler, at der for nuværende ingen ændringer er fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i forhold til, at kampen gennemføres. Efter sidste fløjt flyver holdet hjem i aften. Hvad der så sker, er uvist. Klubben har lukket ned for træning i talentafdelingen. »Vi opfordrer vores medrejsende fans til at passe ekstraordinært godt på sig selv og løbende holde sig orienteret om myndighedernes anbefalinger, herunder udenrigsministeriets rejsevejledninger«, meddeler FCK. Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrede i aftes til, at alle idrætsaktiviteter aflyses i de kommende to uger. Dermed synes det mere end usikkert, at returopgøret mod Istanbul Basaksehir i Parken næste torsdag overhovedet vil blive afviklet som planlagt.

Fodbold. AGF og Randers skal efter planen mødes i en udsat kamp i Superligaen i aften. Foreløbigt ser et ud som, at kampen spilles kl. 21. Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrede i aftes til, at alle idrætsaktiviteter aflyses i de kommende to uger.

Motorsport. Det traditionsrige 12 timersløb på Sebring i Florida, USA, er blevet aflyst. Det sker efter at den amerikanske præsident Donald Trump har forbudt indrejse til USA fra en række europæiske lande. Langdistanceklassikeren er normalt et vigtigt led for deltagerne i forberedelserne til 24 timersløbet på Le Mans i juni.

Fodbold. Efter Liverpools exit mod Atlético Madrid i aftes skal der findes en ny Champions League-mester. Liverpool-manager Jürgen Klopp kritiserer det spanske mandskabs defensive tilgang til det dramatiske opgør på Anfield og er kender, at han er en dårlig taber. »Det er så svært at spille mod sådan et hold. Jeg forstår ikke, at de spiller, som de gør, med den kvalitet, de har. De kunne spille ordentlig fodbold, men de står dybt og går efter kontraangreb. Jeg erkender, at jeg er en virkelig dårlig taber, især når drengene leverer sådan en indsats mod verdensklassespillere, som står på to rækker med fire spillere og forsvarer«, siger Klopp. Atlético sejrede 3-2 i aftes efter forlænget spilletid og dermed 4-2 samlet.

Fodbold. Juventus-spilleren Daniele Rugani er testet positiv for coronavirus. Han har dog ikke udvist symptomer på virusset, meddeler Torino-klubben ifølge Ritzau. Rugani sad på bænken, da Juventus i søndags mødte Christian Eriksens klub Inter, der har handlet ved at lukke helt ned. »Alle aktiviteter er suspenderet indtil videre. Klubben er i gang med at følge alle de nødvendige procedurer«, skriver Inter på sin hjemmeside.

Motorsport. Flere medarbejdere fra Haas’ formel 1-hold er i coronakarantæne, men Kevin Magnussen erklærer sig villig til at køre sæsonens første løb i Australien. »Hvis teamet siger, jeg kan køre, så kører jeg. Jeg tager mine forholdsregler og har godt styr på min hygiejne. Det samme gør holdet. Jeg stoler på, at GPDA (Formel 1-kørernes forening, red.) gør det rigtige«, siger Magnussen ifølge Ritzau. Magnussens kommentar står i kontrast til den regerende verdensmester Lewis Hamilton. »Jeg er meget overrasket over, at vi er her. Det er chokerende, at vi alle lige nu sidder i dette rum. Der er så mange fans her nu. NBA bliver lukket ned, men vi fortsætter«, siger Lewis Hamilton.