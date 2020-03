Real Madrids stjerner er sat i karantæne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 12. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 5. etape TV 2 Sport 12.00 Badminton: All England TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.55/5.55 Formel 1: GP Australien, træning TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen 00.05 Ishockey: Washington-Detroit 6’eren 18.55 Fodbold: Basaksehir-FC København Eurosport 1 10.15 OL: Flammen tændes 15.20 Skiskydning: World Cup 18.00 Golf: Players Championship Eurosport 2 15.30 Cykling: Paris-Nice, 5. etape 16.50 Skihop: World Cup 18.55 Fodbold: LASK Linz-Manchester U. 21.00 Fodbold: Olympiakos-Wolves Vis mere

Fodbold. Ingen kampe i den spanske La Liga i de kommende to uger. Det er frygt for spredning af coronavirus, der har fået en af Europas mest magtfulde ligaer til at stoppe al aktivitet. AP meddeler ydermere, at hele Real Madrids mandskab er sat i karantæne, da en spiller fra klubbens basketball-mandskab er testet positiv for coronavirus.

»Beslutningen vil blive revurderet efter afslutningen på de karantæner, der er vedtaget i de berørte klubber og andre mulige situationer, der kan opstå«, skriver La Liga.

Real Madrid bekræfter nyheden. »Basketholdet og fodboldholdet er sat i karantæne, da mandskaberne deler fælles træningsfaciliteter«.

Dermed synes Champions League-turneringen også for alvor at være blevet ramt af coronafaren, der foreløbigt har ført til, at flere opgør er blevet afviklet uden tilskuere bag lukkede døre. Real Madrid skal ifølge kampkalenderen spille returkamp i 1/8-finalerne i Champions League på udebane mod Manchester City 17. marts.

Fodbold. Der vil ikke blive spillet i Superligaen, 1. division og 2. division samt i de to bedste kvinderækker i de kommende to uger som følge af coronasmittefaren, og kommende landskampe er også i fare for at blive aflyst. Det meddeler Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union.

»Præcist hvad det får af betydning for afviklingen af turneringerne kigger vi på den kommende tid. Her og nu handler det i første omgang på at reagere på myndighedernes udmeldinger og sikre, at vi i dansk fodbold gør, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen. Vi følger fortsat med i de udmeldinger, der kommer fra myndighederne. Hvad der rent praktisk kommer til at ske med de udsatte kampe og resten af sæsonen melder vi ud, når vi ved mere«, lyder det fra Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Beslutningen betyder for Superligaens vedkommende, at der er to spillerunder i denne og i den kommende weekend - i alt 14 kampe - samt det udsatte opgør mellem AGF og Randers, der skulle have været afviklet i aften, som nu skal blive forsøgt afviklet på andre tidspunkter.

Terminkalenderen er her i sæsonens sidste tredjedel tætpakket, hvorfor der nu forestår et større logistisk arbejde for Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union i forhold til, om turneringerne overhovedet kan blive afviklet.

»Danmark står i en trist og særlig situation, som selvfølgelig også påvirker dansk fodbold. Som alle andre i samfundet tager vi situationen dybt alvorligt og tager naturligvis de nødvendige forbehold. Derfor lukker vi ned for så mange fodboldaktiviteter som muligt de næste uger«, siger DBU’s konstituerede direktør, Kenneth Reeh.

Fodbold. Aflysninger gælder ikke kun toppen af pyramiden. Dansk Boldspil-Union og lokalunionerne meddeler, at alle fodboldaktiviteter er aflyst frem til 29. marts: Stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og breddearrangementer.

Også A-landsholdet for mænd, der har EM-testkampe mod Færøerne og England på programmet 27. og 31. marts i hhv. Herning og London, forventes ramt af aflysninger.

»Vi ønsker ikke at risikere at bære smitten videre til de svageste i samfundet og ej heller risikere noget for vores landsholdsspillere, vores fans eller for andre, der arbejder med vores landshold. Vi er i dialog med Uefa med de praktiske forhold om både ungdomsturneringerne og herrelandsholdets kampe og forventer afklaring snarest«, siger Kenneth Reeh.

»Vi ser helst, at kampene ikke bliver spillet. I sidste ende kan det dog have den konsekvens, at vi udebliver«, uddyber Kenneth Reeh overfor Ritzau.

Motorsport. McLaren trækker sig fra søndagens formel 1-grandprix i Melbourne, efter at en medarbejder er testet positiv for coronavirus. Det skriver holdet på Twitter.

Håndbold. Jesper Jensen får langt fra en optimal start på sin tid som landstræner for kvinderne. På grund af coronavirussen er den samling, han skulle have ledet fra 18. marts, aflyst. Det samme er de to landskampe mod Brasilien 28. og 29. marts. Dansk Håndbold Forbund har sammen med de regionale forbund endvidere besluttet af aflyse alle kampe, stævner og arrangementer for alle rækker fra topligaerne og nedefter.

Fodbold. OB meddeler, at al træning på klubbens anlæg i de kommende to uger er aflyst som følge af regeringens udmelding onsdag aften. Det betyder blandt andet, at førsteholdsspillerne ikke skal møde ind i klubben som normalt. I stedet skal spillerne sørge for at holde formen ved lige derhjemme. »Vi tager situationen vedrørende Covid-19 meget alvorligt«, skriver den fynske klub på sin hjemmeside. Også i AC Horsens er der truffet forholdsregler. Manager Bo Henriksen oplyser til Horsens Folkeblad, at kommende reserveholdskampe er aflyst, fordi klubben ikke ønsker at blande spillere fra superligatruppen med spillere fra U17 og U19 hold. I Hobro er der tillige lukket ned for al træning. I Brøndby trænes der bag lukkede døre.

Det er endnu op til klubberne at bestemme, hvor vidt der skal trænes. Men der kan komme fælles retningslinjer, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til Ritzau.

»Det er muligt, at vi kigger tingene igennem og herfra kommer med råd og vejledning eller egentlige påbud til klubberne. Men i udgangspunktet skal klubberne som alle andre følge og observere sundhedsmyndighedernes anvisninger«, siger Claus Thomsen.

Fodbold. FC København går på banen i aften i Europa League mod Istanbul Basaksehir i Tyrkiet. FCK meddeler, at der for nuværende ingen ændringer er fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i forhold til, at kampen gennemføres. Efter sidste fløjt flyver holdet hjem i aften. Hvad der så sker, er uvist. Klubben har lukket ned for træning i talentafdelingen. »Vi opfordrer vores medrejsende fans til at passe ekstraordinært godt på sig selv og løbende holde sig orienteret om myndighedernes anbefalinger, herunder udenrigsministeriets rejsevejledninger«, meddeler FCK. Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrede i aftes til, at alle idrætsaktiviteter aflyses i de kommende to uger. Dermed synes det mere end usikkert, at returopgøret mod Istanbul Basaksehir i Parken næste torsdag overhovedet vil blive afviklet som planlagt. »FC København har p.t. ingen informationer om, hvorvidt det også får konsekvenser for vores hjemmekamp mod Istanbul Basaksehir næste torsdag«, skriver FCK på sin hjemmeside.

Fodbold. Det Bosniske Fodboldforbund har ifølge BBC rettet henvendelse til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i håb om at få udsat deres EM-playoffkamp mod Nordirland 26. marts i Zenica. Bosnien og Nordirland udgør sammen med 14 andre lande de mandskaber, der kæmper om de fire resterende billetter til EM-turneringen, der efter planen skal indledes 12. juni i det coronahærgede Italiens hovedstad Rom. Der skal tillige spilles i 11 andre europæiske lande, herunder Danmark, hvor København er vært for fire kampe. Playoffkampene om de sidste fire pladser ved EM er programsat til 26. og 31. marts.

Olympisk. Den olympiske ild blev torsdag formiddag tændt ved den traditionelle ceremoni i Olimpia i Grækenland. Første fakkelbærer var den græske skytte Anna Korakaki, der skrev et lille stykke historie, da hun var den første kvinde til at løbe første tur med ilden. På grund af frygten for virusspredning var der kun inviteret 100 gæster til at overvære seancen i det antikke Olympia, skriver nyhedsbureauet dpa ifølge Ritzau. Flammen er i Grækenland den kommende uge, inden der fortsættes i Japan, hvor Tokyo er OL-vært fra 24. juli.