Superligaen lukker i to uger og DBU regner med aflyste landskampe

Fodbold. Der vil ikke blive spillet i Superligaen, 1. division og 2. division i de kommende to uger som følge af coronasmittefaren og kommende landskampe er også i fare for at blive aflyst. Det meddeler Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union.

»Præcist hvad det får af betydning for afviklingen af turneringerne kigger vi på den kommende tid. Her og nu handler det i første omgang på at reagere på myndighedernes udmeldinger og sikre, at vi i dansk fodbold gør, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen. Vi følger fortsat med i de udmeldinger, der kommer fra myndighederne. Hvad der rent praktisk kommer til at ske med de udsatte kampe og resten af sæsonen melder vi ud, når vi ved mere«, lyder det fra Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Beslutningen betyder for Superligaens vedkommende, at der er to spillerunder i denne og i den kommende weekend - i alt 14 kampe - samt det udsatte opgør mellem AGF og Randers, der skulle have været afviklet i aften, som nu skal blive forsøgt afviklet på andre tidspunkter.

Terminkalenderen er her i sæsonens sidste tredjedel tætpakket, hvorfor der nu forestår et større logistisk arbejde for Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union i forhold til, om turneringerne overhovedet kan blive genoptaget.

»Danmark står i en trist og særlig situation, som selvfølgelig også påvirker dansk fodbold. Som alle andre i samfundet tager vi situationen dybt alvorligt og tager naturligvis de nødvendige forbehold. Derfor lukker vi ned for så mange fodboldaktiviteter som muligt de næste uger«, siger DBU’s konstituerede direktør, Kenneth Reeh.

Også A-landsholdet for mænd, der har EM-testkampe mod Færøerne og England på programmet 27. og 31. marts, forventes ramt af aflysninger.

»Vi ønsker ikke at risikere at bære smitten videre til de svageste i samfundet og ej heller risikere noget for vores landsholdsspillere, vores fans eller for andre, der arbejder med vores landshold. Vi er i dialog med Uefa med de praktiske forhold om både ungdomsturneringerne og herrelandsholdets kampe og forventer afklaring snarest«, siger Kenneth Reeh.

Svømning. Danish Open-stævnet i Taastrup fra 28. marts er aflyst grundet coronafaren. »Det er for os alle en ny og vanskelig situation vi befinder os i. Det er dog vigtigt at huske på, at det her grundlæggende handler om at redde menneskeliv ved at vi passer på os selv og hinanden. Set med de briller er der ingen vaklen i Dansk Svømmeunion. Vi lytter til myndighederne og vi lukker ned for planlagte aktiviteter de kommende to uger«, udtaler Morten Hinnerup, konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion.

Fodbold. OB meddeler, at al træning på klubbens anlæg i de kommende to uger er aflyst som følge af regeringens udmelding onsdag aften. Det betyder blandt andet, at førsteholdsspillerne ikke skal møde ind i klubben som normalt. I stedet skal spillerne sørge for at holde formen ved lige derhjemme. »Vi tager situationen vedrørende Covid-19 meget alvorligt«, skriver den fynske klub på sin hjemmeside. Også i AC Horsens er der truffet forholdsregler. Manager Bo Henriksen oplyser til Horsens Folkeblad, at kommende reserveholdskampe er aflyst, fordi klubben ikke ønsker at blande spillere fra superligatruppen med spillere fra U17 og U19 hold. I Hobro er der tillige lukket ned for al træning. I Brøndby trænes der bag lukkede døre.

Fodbold. FC København går på banen i aften i Europa League mod Istanbul Basaksehir i Tyrkiet. FCK meddeler, at der for nuværende ingen ændringer er fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i forhold til, at kampen gennemføres. Efter sidste fløjt flyver holdet hjem i aften. Hvad der så sker, er uvist. Klubben har lukket ned for træning i talentafdelingen. »Vi opfordrer vores medrejsende fans til at passe ekstraordinært godt på sig selv og løbende holde sig orienteret om myndighedernes anbefalinger, herunder udenrigsministeriets rejsevejledninger«, meddeler FCK. Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrede i aftes til, at alle idrætsaktiviteter aflyses i de kommende to uger. Dermed synes det mere end usikkert, at returopgøret mod Istanbul Basaksehir i Parken næste torsdag overhovedet vil blive afviklet som planlagt.

Skisport. Kvindernes alpine World Cup-afslutning i Åre i Sverige blev aflyst onsdag med det facit, at den 29-årige italiener Federica Brignone står som samlet vinder af de sæsongennemgående aktiviteter. Torsdag måtte også mændene grundet coronaepidemien opgive deres løb i de kommende dage i Kranjska Gora i Slovenien. Aleksander Aamodt Kilde fra Norge er dermed World Cup-vinder anno 2020.

Kunstskøjteløb. VM i Montreal i Canada med start 16. marts er aflyst grundet frygt for spredning af coronavirus.

Kendo. I den japanske fægtesport vil der ikke blive afviklet EM. Turneringen i Norge fra 17. april er aflyst.

Motorsport. Det traditionsrige 12 timersløb på Sebring i Florida, USA, er blevet aflyst. Det sker efter at den amerikanske præsident Donald Trump har forbudt indrejse til USA fra en række europæiske lande. Langdistanceklassikeren er normalt et vigtigt led for deltagerne i forberedelserne til 24 timersløbet på Le Mans i juni.

Fodbold. Efter Liverpools exit mod Atlético Madrid i aftes skal der findes en ny Champions League-mester. Liverpool-manager Jürgen Klopp kritiserer det spanske mandskabs defensive tilgang til det dramatiske opgør på Anfield og er kender, at han er en dårlig taber. »Det er så svært at spille mod sådan et hold. Jeg forstår ikke, at de spiller, som de gør, med den kvalitet, de har. De kunne spille ordentlig fodbold, men de står dybt og går efter kontraangreb. Jeg erkender, at jeg er en virkelig dårlig taber, især når drengene leverer sådan en indsats mod verdensklassespillere, som står på to rækker med fire spillere og forsvarer«, siger Klopp. Atlético sejrede 3-2 i aftes efter forlænget spilletid og dermed 4-2 samlet.