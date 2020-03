Caster Semanya skifter spor, og Fourcade stopper, mens Masters-golf og Giro d'Italia er udsat på ubestemt tid

Automatisk oplæsning

Direkts sport i tv TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 6. etape TV 2 Sport 11.00 Badminton: All England, kvartfin.

TV3 Max 18.30 Fodbold: Gr. Fürth-Hamburger SV 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Paderborn Eurosport 1 9.30 Snooker: Gibraltar Open 15.00 Skiskydning: World Cup (k) 18.00 Golf: Players Championship Eurosport 2 17.15/19.15 Snooker:- European Tour 21.35 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Atletik. For at imødegå reglen om, at mellemdistanceløbere med naturligt højt niveau af testosteron skal sænke det med medicin, skifter sydafrikaneren Caster Semanya til at løbe 200 meter efter to gange at have vundet OL-guld i 800 meter. »Min drøm har altid været og vil altid være at dyste på sportens højeste niveau. Så for at jagte mine mål og drømme har jeg besluttet at skifte distance og dyste på 200 meter. Det har ikke været en let beslutning, men jeg ser frem til udfordringen og vil arbejde hårdt, og gøre alt jeg kan for at kvalificere mig til OL og gøre mit bedste for Sydafrika«, skriver Caster Semanya på Instagram. OL-kravet et 22,80 sekund, og Caster Semanya løb ved de sydafrikanske mesterskaber i dag 23,49 sek.

Skiskydning. Efter 5 OL- og 13 VM-guldmedaljer indstiller franskmanden Martin Fourcade karriereni en alder af 31 år. »Det er tid til at sige farvel. Tak for rejsen«, skriver Fourcade blandt andet i langt Facebookopslag. Fourcade har vundet den samlede World Cup syv gange og kan føje en ottende titel til, når sæsonen denne weekend slutter i Kontiolathi i Finland.

Badminton. All England-turneringen i Birmingham er en af de få internationale begivenheder, der fortsat avikles, og det udnyttede Viktor Axelsen til en knusende sejr i kvartfinalen. Kineseren Yu Qi Shi blev besejret 21-15, 21-7 og Axelsen skal møde Lee Zii Jia fra Malaysia i lørdagens semifinale. Danmark er kun repræsenteret i herresingle og er sikker på at få yderligere en med i semifinalerne, når Rasmus Gemke og Anders Antonsen mødes senere i dag.

Cykling. Den første af årets tre store rundture, Giro d’Italia, der skulle være indledt i Budapest 9. maj og efter tre etaper på ungarsk grund være fortsat i Italien for at slutte 31. maj i Milano, er udsat på ubestemt tid. Den ungarske regering har meddelte arrangørerne, at det ikke lader sig gøre at indfri forpligtelserne, og RCS Sport, der allerede har måttet udsætte Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo, overvejer nu, hvad der skal ske med virksomhedens flagskib. En afgørelse omkring en ny termin for Giroen vil tidligst foreligge efter 4. april, når der gøres status over den generelle situation i Italien.

Golf. Årets normalt første major, Masters på Augusta, bliver på grund af coronavirussen ikke gennemført som planlagt 9.-12. april. »Vi håber, at denne udsættelse stiller os i den bedste position til sikkert at afvikle Masters Tournament og vores amatørturneringer på et senere tidspunkt«, står der på turneringens hjemmeside. Masters blev spillet første gang i 1934 og efter siden blevet afviklet 83 gange, men ikke i 1943-1945 på grund af Anden Verdenskrig.

Atletik. Boston Marathon, der skulle have været afholdt 20. april, er på grund af coronavirus blevet flyttet til 14. september, og London Marathon er skubbet fra 26. april til 4. oktober. Tidligere er maratonløbet i Paris flyttet fra 5. april er til 18. oktober, og maratonløbet i Barcelona fra 15. marts til 25. oktober.

Håndbold. Kvinderne skulle spillet OL-kvalifikation i Montenegro, Ungarn og Spanien i næste uge og mændenes skulle have spillet i april. Det er nu udsat til juni.

Fodbold. På et møde mellem Det Engelske Fodbold Forbund (FA), Premier League, Football League Championship, FA Women’s Super League og FA Women’s Championship er det blevet besluttet at suspendere al professionel fodbold i England til i hvert fald 3. april. Kampe i League One og League Two udsættes ligeledes, skriver Sky Sports. Der vil heller ikke blive spillet kampe i FA Cuppen i den periode. Englands to landskampe mod henholdsvis Danmark og Italien er ligeledes aflyst.

Motorsport. Formel 1-grandprixerne i Bahrain og Vietnam 22. marts og 5. april er blevet udsat. Det kommer efter at sæsondebuten i Australien denne weekend ligeledes blev aflyst. Tidligere forlød det, at grandprixet i Bahrain ville blive gennemført uden tilskuere, men det bliver altså ikke tilfældet. Vietnam skulle have afviklet et formel 1-grandprix for første gang, men debuten må vente. Kinas grandprix 19. april er allerede udsat og første potentielle løb i sæsonen 2020 er nu på Zandvoort i Holland 3. maj.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union bekræfter på sin hjemmeside, at de forestående træningskampe mod Færøerne og England er aflyst som følge af spredningen af coronavirus.

Håndbold. Alle europæiske klub- og landskampe er aflyst frem til 12. april. Det skriver Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) ifølge Ritzau på sin hjemmeside. »Beslutningen er taget i lyset af udviklingen i spredningen af Covid-19 på tværs af Europa og for at beskytte fansene, spillerne, trænerne og de ansattes helbred«, skriver EHF. Aflysningen indebærer blandt andet Champions League hos mænd og kvinder, EHF Cup-kampe og kvalifikationen til kvindernes EM-slutrunde i december.

Fodbold. I Frankrig har ligaforeningen suspenderet landets to bedste rækker, Ligue 1 og Ligue 2, på ubestemt tid som følge af coronavirussen. På tirsdag mødes foreningens bestyrelse for at diskutere det videre forløb.

Håndbold. Med undtagelse af landets to bedste rækker for både mænd og kvinder har Dansk Håndbold Forbund besluttet, at sæsonen for alle øvriges vedkommende fra 2. division og nedefter er slut.

Fodbold. Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi er som den første spiller i Premier League testet positiv for coronavirus. Det skriver Chelsea på sin hjemmeside natten til fredag ifølge Ritzau. Som følge af testen bliver hele Chelseas førstehold, trænerstab og flere andre ansatte, der har været i kontakt med spilleren sat i hjemmekarantæne. På holdet spiller danske Andreas Christensen. Senest har Everton sat sig selv i karantæne efter at en af holdets spillere har vist symptomer på at være smittet med coronavirus.

Premier League besluttede torsdag at turneringen ville fortsætte ufortrødent i modsætning til en række andre ligaer verden over, men der skal efter planen holdes et hastemøde i dag, hvor beslutningen måske revideres.

Fodbold. De fire returkampe i Champions League-ottendedelsfinalerne næste uge er udsat og det samme gælder returkampene i Europa League-ottendedelsfinalerne herunder FC Københavns hjemmekamp mod tyrkiske İstanbul Başakşehir. Det skriver Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, på sin hjemmeside. Som en konsekvens heraf er lodtrækningen til kvartfinalerne 20. marts ligeledes udsat. Uefa vil snarest oplyse, hvornår de udsatte kampe spilles. De berørte kampe i Champions League er: