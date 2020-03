Smittet Chelsea-stjerne udløser hastemøde om Premier League

Automatisk oplæsning

Direkts sport i tv TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 6. etape TV 2 Sport 11.00 Badminton: All England, kvartfin.

TV3 Max 18.30 Fodbold: Gr. Fürth-Hamburger SV 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Paderborn Eurosport 1 9.30 Snooker: Gibraltar Open 15.00 Skiskydning: World Cup (k) 18.00 Golf: Players Championship Eurosport 2 17.15/19.15 Snooker:- European Tour 21.35 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Fodbold. Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi er som den første spiller i Premier League testet positiv for coronavirus. Det skriver Chelsea på sin hjemmeside natten til fredag ifølge Ritzau. Som følge af testen bliver hele Chelseas førstehold, trænerstab og flere andre ansatte, der har været i kontakt med spilleren sat i hjemmekarantæne. På holdet spiller danske Andreas Christensen.

Premier League besluttede torsdag at turneringen ville fortsætte ufortrødent i modsætning til en række andre ligaer verden over, men der skal efter planen holdes et hastemøde i dag, hvor beslutningen måske revideres.

Motorsport. Som ventet er sæsonpremieren i formel 1 aflyst efter at en medarbejder fra McLaren-holdet er blevet smittet med corona-virus. På et møde stemte et flertal af de tilstedeværende ni hold for at aflyse grandprixet i australske Melbourne på grund af situationen. Løbet skal muligvis køres senere i år. Efter planen skal næste grandprix køres 22. marts i Bahrain for tomme tribuner, men der er nu sået tvivl om, hvorvidt løbet gennemføres.

Fodbold. Superligaklubben FC København skriver natten til fredag på sin hjemmeside, at spillerne ikke træner sammen i den kommende tid. »Det sker for at undgå øget risiko for smittespredning af coronavirus«, skriver klubben og tilføjer, at spillerne i stedet vil træne individuelt.

Golf. Den amerikanske PGA Tour aflyser alle turneringer frem til begyndelsen af april. Det oplyser organisationen natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den igangværende turnering The Players Championship aflyses efter første runde på grund af frygt for det smitsomme coronavirus.

Olympisk. Arrangørerne af sommerens OL i Tokyo arbejder fortsat på at afvikle legene som planlagt trods det verdensomspændende udbrud af coronavirus.

Fodbold. Weekendens Premier League-kamp mellem Arsenal og Brighton udskydes, efter at Arsenal-træner Mikel Arteta er testet positiv for coronavirus.

Curling. Skipper Mathilde Halse og hendes mandskab må forlade Canada med uforrettet sag. To dage før VM skulle starte, er det nemlig blevet aflyst grundet udbruddet af coronavirus.

Ishockey. Den nordamerikanske NHL-liga er suspenderet på ubestemt tid som følge af frygten for coronavirus. Heller ikke i lande som Norge, Tyskland og Østrig bliver der spillet mere ishockey i denne sæson.

Fodbold. De første kampe i den sydamerikanske VM-kvalifikation skulle have været spillet i slutningen af marts, men det er ikke længere tilfældet. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har udskudt starten på kvalifikationsturneringen på grund af coronavirus. Der er ikke blevet meldt nye datoer ud. Det skriver Reuters ifølge Ritzau. Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) har ligeledes aflyst den næste runde af kampe i verdensdelens pendant til Champions League, Copa Libertadores.

Golf. De kommende tre turneringer på LPGA Touren aflyses på grund af coronavirus. Det skriver LPGA på sin hjemmeside. Der er tale om tre amerikanske turneringer, hvoraf den ene - ANA Inspiration - var den første af årets fem majorturneringer. Den næste turnering, der efter planen afvikles, er Lotte Championship på Hawaii i midten af april.