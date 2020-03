Axelsen i All England-finalen efter vildt tresætsdrama

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 14. marts TV 2 13.00 Cykling: Paris-Nice, 7. etape TV 2 Sport 11.00 Badminton: All England, semifinaler Eurosport 1 15.30 Skiskydning: World Cup (k) 16.25 Skihop: World Cup Eurosport 2 9.30 Billard: Snooker, European Tour 13.10 Cykling: Paris-Nice, 7. etape 17.30 Billard: Snooker, European Tour 18.00 Rally: Mexicos VM-afdeling 19.00 Billard: Snooker, European Tour 21.30 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Badminton. Ved All England-turneringen i Birmingham spilles der ufortrødent videre trods coronavirus, og i den første semifinale i herresingle var Viktor Axelsen (seedet 2) ude i et vanvittigt dramatisk opgør mod Lee Zii Jia fra Malaysia. Danskeren var nede med et sæt, men hev sig selv op og spillede sig i finalen for andet år i træk med en sejr på 17-21, 21-13 og 21-19. I finalen søndag venter enten landsmanden Anders Antonsen eller den topseedede Chou Tien-chen fra Taiwan. De spiller kl. 18.

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Cykling. Verdensmester Mads Pedersen (Trek) trækker sig fra Paris-Nice, men resten af Trek-holdet kører lørdag. Årsagen er, at de danske myndigheder har opfordret alle danske statsborgere til at vende hjem, hvis de er i udlandet på grund af frygten for spredning af coronavirus. »Som hold har vi altid sagt, at vi ville respektere myndighederne i denne nødsituation. Mit land har bedt alle danske statsborgere om at komme hjem hurtigst muligt, så efter aftale med holdet starter jeg ikke her til morgen for at respektere denne beslutning«, siger Mads Pedersen til holdets twitterprofil.

Fodbold. Kort efter at den tyske Bundesliga sluttede sig til de mange andre ligaer, som udsatte alle kampe, er det første tilfælde af coronasmitte registreret hos en spiller. Det drejer sig om forsvarsspilleren Luca Killian fra Paderborn, som er blevet testet positiv for coronavirus, oplyser klubben på Twitter.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) anbefaler nu et totalt stop for landskampe i marts og april. Det er udbruddet af coronavirus, der får Fifa til at anbefale, at landskampene udskydes. »Den endelige beslutning i denne forbindelse skal tages af de respektive turneringsarrangører eller relevante medlemslande i tilfælde af testkampe«, lyder det i Fifas udmelding. Flere landskampe, herunder det danske A-landsholds EM-test mod Færøerne og England i slutningen af måneden, er allerede aflyst. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) holder tirsdag krisemøde, hvor EM 2020 kan blive besluttet udskudt.

Tennis. Ikonet Serena Williams vil de næste seks uger isolere sig med sin mand og parrets toårige datter for at skærme familien mod at blive virussmittet. »Tilbringer de næste seks uger afsondret. Som hustru. Som mor. Madlavning. Rengøring. Forårsrengøring. Ansigtsmaske. Makeupvejledninger. Jeg vil fortælle jer, hvordan det forløber... pas på jer selv. Det her er alvorligt«, skriver hun på Instagram. Fredag blev alle kommende tennisturneringer i WTA- og ATP-regi midlertidigt udskudt.

Fodbold. Serie A-klubben Fiorentina melder om yderligere tre bekræftede tilfælde af coronavirus. Det er spillerne Patrick Cutrone og German Pezzella samt en fysioterapeut, meddeler klubben på Twitter. Alle tre og den i fredags smittede Dusan Vlahovic meldes dog ved godt helbred.