Bjergged sejrer i sidste akt i Paris-Nice

Direkte sport i tv Lørdag 14. marts TV 2 13.00 Cykling: Paris-Nice, 7. etape TV 2 Sport 11.00 Badminton: All England, semifinaler Eurosport 1 15.30 Skiskydning: World Cup (k) 16.25 Skihop: World Cup Eurosport 2 9.30 Billard: Snooker, European Tour 13.10 Cykling: Paris-Nice, 7. etape 17.30 Billard: Snooker, European Tour 18.00 Rally: Mexicos VM-afdeling 19.00 Billard: Snooker, European Tour 21.30 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Cykling. Tyskeren Maximilian Schachmann (Bora) vinder etapeløbet Paris-Nice samlet. Det står klart efter 7. etape, der blev kørt lørdag eftermiddag. Søndagens 8. etape er nemlig aflyst for at forhindre spredning af coronavirus. 8. etape havde både start og mål i Nice, der ikke ligger langt fra grænsen til det hårdt udsatte Italien.

På den afsluttende etape kom den colombianske bjergged Nairo Quintana (Arkea-Samsic) først over målstregen. Få kilometer før mål tog han føringen, og han var ikke til at stoppe i jagten på sin femte sejr i år - og det foreløbigt sidste i et stykke tid. Cykelsporten lukker grundet coronafaren nemlig ned.

Badminton. Ved All England-turneringen i Birmingham spilles der ufortrødent videre trods coronavirus, og i den første semifinale i herresingle var Viktor Axelsen (seedet 2) ude i et vanvittigt dramatisk opgør mod Lee Zii Jia fra Malaysia. Danskeren var nede med et sæt, men hev sig selv op og spillede sig i finalen for andet år i træk med en sejr på 17-21, 21-13 og 21-19. I finalen søndag venter enten landsmanden Anders Antonsen eller den topseedede Chou Tien-chen fra Taiwan. De spiller kl. 18.

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Olympisk. Japans premierminister Shinzo Abe understreger igen, at OL vil blive afviklet i Tokyo efter planen fra 24. juli. Vi vil overvinde spredningen af coronavirus og afvikle OL uden problemer, proklamerer Abe ifølge BBC. Abe tilføjer dog, at det til syvende og sidst er Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der skal træffe en endelig afgørelse.

Skiskydning. Det franske fænomen Martin Fourcade slutter på toppen. Dagen efter han annoncerede sit karrierestop, sejrede den 31-årige i den coronavirus-forkortede sæsons sidste løb i finske Kontiolahti, hvor søndagens stafetter er aflyst. Trods tre forbiere i skydningen undervejs på de 12,5 km jagtstart var Fourcade 2,9 sekunder hurtigere end landsmanden Quentin Maillet. Emilien Jacquelin sørgede for et rent fransk podie. Johannes Bø fra Norge blev nummer 4 og scorede derved lige akkurat point nok til at sejre i den samlede World Cup foran Fourcade. Bø slutter med 913 point, Fourcade med 911 efter karrierens 82. og sidste sejr.

Kommunikationschefen i Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU), Christian Winkler, siger til den tyske tv-station ARD, at det fredag efter langvarige og til tider hidsige diskussioner blev besluttet, at lørdagens to jagtstarter skulle afvikles. IBU har hyret privatfly, der nu sender mange af skiskytterne fra Finland og videre til Oslo og München.

Foto: Lehtikuva/Ritzau Scanpix Martin Fourcade blev efterfølgende hyldet.

Martin Fourcade blev efterfølgende hyldet. Foto: Lehtikuva/Ritzau Scanpix

Golf. Emily Kristine Pedersen slutter på en delt 7. plads ved European Tour-turneringen Investec South African Women’s Open i Cape Town i Sydafrika. Engelske Alice Hewson sejrede i 211 slag, mens danskeren var tre slag efter og får en pengeprænie på ca. 33.000 kroner med sig.

Basketball. NBA ligger som følge af coronatruslen stille og mange ansatte i de arenaer, klubberne spiller i, står dermed uden arbejde. Stortalentet Zion Williamson, der blev valgt som den første i sidste års draft af New Orleans Pelicans, har nu lovet, at han vil dække lønningerne for alle ansatte i Smoothie King Center, hvor Pelicans har hjemmebane, i en måned. »Min mor har altid lært mig at være respektfuld over for andre og være taknemmelig for, hvad vi har«, siger Williamson ifølge AFP. »Derfor forpligter jeg mig til at dække lønnen for alle de ansatte i Smoothie King Center i de næste 30 dage«. Flere andre NBA_spillere har doneret kontante gaver til arenaansatte, skriver Ritzau.

Cykling. Verdensmester Mads Pedersen (Trek) trækker sig fra Paris-Nice, men resten af Trek-holdet kører lørdag. Årsagen er, at de danske myndigheder har opfordret alle danske statsborgere til at vende hjem, hvis de er i udlandet på grund af frygten for spredning af coronavirus. »Som hold har vi altid sagt, at vi ville respektere myndighederne i denne nødsituation. Mit land har bedt alle danske statsborgere om at komme hjem hurtigst muligt, så efter aftale med holdet starter jeg ikke her til morgen for at respektere denne beslutning«, siger Mads Pedersen til holdets twitterprofil.

Fodbold. Kort efter at den tyske Bundesliga sluttede sig til de mange andre ligaer, som udsatte alle kampe, er det første tilfælde af coronasmitte registreret hos en spiller. Det drejer sig om forsvarsspilleren Luca Killian fra Paderborn, som er blevet testet positiv for coronavirus, oplyser klubben på Twitter.