Smittet NBA-stjerne beklager, at han ikke tog coronavirussen alvorligt

Basketball. Utah-stjerne Rudy Gobert er en af de tre NBA-spillere, der er testet positiv for coronavirus, og franskmanden ærgrer sig over, at han ikke havde taget truslen alvorligt nok. To dage inden, han blev ramt, havde han optrådt uheldigt ved et pressemøde, hvor han havde rørt med journalisternes mikrofoner og var kommet med morsomheder. »Jeg ville ønske, at jeg havde taget det mere seriøst. Og det vil jeg håbe, at alle andre gør, for så vi kan klare det sammen», siger Rudy Gobert i en video, som NBA har lagt op på Twitter.

Ishockey. VM er på dagsordenen, når Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) afholder bestyrelsesmøde på tirsdag, oplyser præsidenten for Det Svenske Ishockeyforbund, Anders Larsson, til nyhedsbureauet TT. Kvindernes VM er aflyst, lige som VM-turneringerne på lavere niveau, men A-VM i Schweiz 8.-24. maj er der endnu ikke taget stilling til.

Olympisk. På onsdag vil Den Internationale Olympiske Komité, IOC, orientere de nationale idrætsforbund, specialforbundene og atleternes repræsentanter om den aktuelle situation i lyset af coronaudbruddet, oplyser flere kilder over for franske nyhedsbureau, AFP. IOC afholder et krisemøde tirsdag og dagen efter vil der blive orienteret om status for både legene i Tokyo og de mange kvalifikations-konkurrencer, der skal finde sted. I torsdags sagde IOC-præsident Thomas Bach, at man følger anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Olympisk. Ifølge chefen for Tysklands Olympiske Komité, Alfons Hörmann, bør 24. maj være skæringsdatoen for, om OL i Tokyo definitivt kan afvikles. »Det er ikke muligt at få klarhed i løbet af de næste par dage. Frem for alt er verdensbefolkningens helbred førsteprioritet. Det handler om menneskehedens overlevelse, ikke om guld, sølv og bronze«, sagde Hörmann i Sportschau i tysk tv.

Gremio-spillernes protest blev hørt i Det Brasilianske Fodboldforbund. Foto: Richard Ducker/Ritzau Scanpix

Fodbold. Søndag blev der spillet fodbold i Brasilien og Australien, men det bliver de nu også sat en stopper for. I Brasilien gik Gremios spillere på banen iført masker i protest mod at skulle at spille en kamp om det regionale delstatsmesterskab på et tilskuerløst stadion, og Det Brasilianske Fodboldforbund, CBF, har nu sat landets turneringer på pause på ubestemt tid. I Australien bliver der spillet videre, men resten af sæsonen i A-League, mændenes bedste liga, og finalen i kvindernes W-league i næste weekend bliver afviklet uden tilskuere. »Vi har 30 kampe tilbage og seks kamprunder. Det er vores hensigt at komprimere resten af denne sæson. Vi har talt med klubberne, og vi taler nu med spillestederne om muligheden for at gennemføre runderne på tre eller fire uger«, siger FFA’s ligachef Greg O’Rourke til The Guardian.