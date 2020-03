Åge Hareide er med EM-flytningen færdig som landstræner

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Efter udskydelsen af EM anser Åge Hareide sin tid som dansk landstræner for ovre. Det siger han til Ritzau. »Jeg har ikke haft nogen dialog med DBU, om jeg kan fortsætte. DBU har orienteret mig om Uefa’s beslutning om at udskyde EM til næste år. Min kontrakt udløber til 31. juli, så jeg forventer, at jeg stopper som planlagt«, siger Åge Hareide. Situationen ærgrer nordmanden, men han påpeger, at hans job i en større kontekst ikke er det vigtigste i den nuværende situation, hvor udbruddet af coronavirus har ramt hele Europa og store dele af den øvrige verden.

»Der er ikke så meget at tænke på lige nu. Min kontrakt løber ud, og sådan er det. I den her tid er der andre, som er i en meget sværere situation end mig. Folk er syge, folk mister deres arbejdspladser og kan risikere, at deres livsværk ender i gruset. I den sammenhæng er jeg blot ærgerlig over ikke at førre Danmark til EM, men der er ikke noget, jeg kan gøre ved det«, siger Åge Hareide.

Olympisk. Modsat Uefa ser Den Internationale Olympiske Komite (IOC) ingen grund til at træffe drastiske beslutninger omkring afviklingen af de olympiske lege i Tokyo den kommende sommer. Med fire måneder til OL i Tokyo tager IOC det fortsat roligt trods udbruddet af coronavirus, meddeler komiteen efter en videokonference tirsdag.

Fodbold. Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, har udskudt Copa America til 2021. Sommerens Copa America er blevet udskudt fra 2020 til 2021 på grund af frygt for spredning af coronavirus. Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol. Copa America er den sydamerikanske pendant til EM. Tidligere tirsdag meddelte Norges Fodboldforbund på Twitter ud, at Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, har udskudt EM-slutrunden til næste år. Beslutningen skulle være truffet på et telefonmøde tidligere på dagen.

Fodbold. Sommerens EM-slutrunde i fodbold bliver næppe spillet som planlagt i juni og juli. Det er der kommet endnu en indikation på tirsdag formiddag, inden der tirsdag eftermiddag er krisemøde i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Uefa har nemlig annulleret den booking, som forbundet har foretaget på vegne af det danske fodboldlandshold, der før og under EM skulle være indlogeret på Marienlyst Strandhotel i Helsingør. I en mail til Helsingør Dagblad bekræfter hoteldirektør Michael Lauritsen, at bookingen er annulleret. »Det er korrekt, vi har i går modtaget en annullering fra Uefa på det danske landshold«, skriver direktøren.

FAKTA Hareides facit Åge Hareide kan se tilbage på en tid med gode resultater for Danmark: Debut: Danmark vandt 2-1 over Island i Hareides debut 24. marts 2016.

Statistik: 42 kampe. 21 sejre, 18 uafgjort, 3 nederlag. Målscore på 81-26.

Største sejr: To gange 6-0 over Gibraltar.

Største nederlag: 0-1 til Montenegro, 2-3 til Polen og 0-1 til Skotland. Danmark har kun tabt med et mål under Hareide.

Slutrunder: Under Hareide har Danmark kvalificeret sig til to ud af to mulige slutrunder - VM 2018 og EM 2020 (der nu er rykket til 2021). Ved VM blev Danmark slået ud i ottendedelsfinalen af Kroatien efter straffesparkskonkurrence.

Under Hareides ledelse er Danmark ubesejret i ordinær spilletid i 34 kampe i træk.

Hareide blev kåret som årets træner i Danmark i 2018 og 2019. (Kilde: Dansk Boldspil-Union) Vis mere

Fodbold. Al fodbold i Rusland er nu blevet suspenderet til 10. april på grund af frygt for spredning af coronavirus. Den russiske liga var den bedst besøgte sport i Europa i den forgangne weekend med 33.000 tilskuere til et af opgørene. Det russiske fodboldforbunds bestyrelse besluttede dog tirsdag at suspendere alle konkurrencer. I forvejen havde CSKA Moskva aflyst en kamp mod Zenit Skt. Petersborg, og landets regler for samling af mennesker til f.eks. sportsbegivenheder er blevet strammet.

Fodbold. Så længe Superligaen ligger stille som følge af udbruddet af coronavirus, så længe bliver der ikke udbetalt tv-penge til superligaklubberne. Sådan lyder det tirsdag fra Nordic Entertainment Group (Nent) i en pressemeddelelse. Nent står bag TV3-kanalerne, der viser to tredjedele af kampene i landets bedste række.

Foto: David Butler Ii/Ritzau Scanpix Tom Brady skifter klub efter en menneskealder hos New England Patriots.

Tom Brady skifter klub efter en menneskealder hos New England Patriots. Foto: David Butler Ii/Ritzau Scanpix

NFL. Efter 20 år og 6 Super Bowl-mesterskaber har tidernes bedste quarterback, Tom Brady, på overraskende vis valgt at forlade New England Patriots. Dermed bryder Tom Brady, der bliver 43 år kort før den kommende sæson, med træner Bill Belichick, som draftede Brady tilbage i 2000. De to udgør den mest vindende duo i NFL-historien. Tom Brady og Bill Belichick har trods forhandlinger det seneste år ikke kunne blive enige om en ny kontrakt. Trods sin høje NFL-alder ønsker Brady at fortsætte karrieren. Klubberne Los Angeles Chargers og Tampa Bay Buccaneers er favoritter til at sikre legendens underskrift.

Olympisk. Det er fortsat uklart, hvad udbruddet af coronavirus får af betydning for afviklingen af sommerens OL i Tokyo. Men nu har virusset gjort sit indtog i den olympiske top i det asiatiske land. Næstformanden for Japans Olympiske Komité, Kozo Tashima, er således blevet smittet. Det siger han i en erklæring udsendt af Det Japanske Fodboldforbund, som han er præsident for. Det skriver AFP. »I dag har en test vist, at jeg er testet positiv for den nye coronavirus, skriver han. Tashima har for nylig været i Europa i forretningsøjemed.

Atletik. Sæsonens tre første Diamond League-stævner (17. april-16. maj) er aflyst som følge af udbruddet af coronavirus. Det meddeler Det Internationale Atletikforbund (World Athletics) tirsdag. Stævnet 16. maj i Shanghai er i første omgang rykket til 13. august. Diamond League består af i alt 15 stævner med planlagt finale i Zürich 11. september.

Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix Armand Duplantis har været indendørssæsonens helt dominerende skikkelse med sine verdensrekorder i stangspring, men den udendørs sæson bliver markant afkortet på grund af coronavirus.

Armand Duplantis har været indendørssæsonens helt dominerende skikkelse med sine verdensrekorder i stangspring, men den udendørs sæson bliver markant afkortet på grund af coronavirus. Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Olympisk. Tirsdag er der både videomøde med nationale olympiske komitéer samt topmøde i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor udsigterne for det kommende sommer-OL i Tokyo skal diskuteres. Den massive spredning coronavirus har skabt tvivl om, hvorvidt OL i Japan kan afvikles som planlagt fra slutningen af juli. Mens det forventes, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), også tirsdag, beslutter at udskyde sommerens EM-slutrunde i fodbold, slår IOC fast, at OL-planerne ikke er ændret.

Det mangeårige IOC-medlem Dick Pound foreslog for nylig, at man inden udgangen af maj burde tage stilling, om OL skulle udskydes eller aflyses. Men det er ikke en deadline, IOC arbejder ud fra, siger John Coates. Han er præsident for Australiens olympiske komité og formand for koordineringskomitéen for OL i Tokyo. »IOC har ikke godkendt nogen datoer, som Dick har foreslået«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP. »Det har aldrig været IOC’s holdning. Det var Dicks idé. Der er stadig fire måneder til OL«, tilføjer han og slår fast: »Vi arbejder stadig mod, at OL går i gang 24. juli«.

Cykling. Spanien er et af de lande, som har indført udgangsforbud for befolkningen den kommende tid for at få bugt med spredningen af coronavirus. Undtagelserne er, at man må gå ud, når man skal købe dagligvarer, medicin eller udføre sit arbejde. Sidstnævnte undtagelse giver dog anledning til uenighed for især én profession – cykelryttere. En del af deres arbejdsdag normalt er at træne udenfor. Hidtil har de spanske myndigheder dog ikke anerkendt, at det er en del af jobbet. »Nogle af vores holdkammerater var ude for at træne i søndags, men de blev sendt hjem af politiet«, fortæller Astana-rytteren Gorka Izagirre til det spanske sportsmedie AS. »Vi er i kontakt med ACP (Foreningen for Professionelle Cykelryttere, red.). Den skal afgøre, om det er en del af vores profession at træne udendørs«, lyder det fra den 32-årige spanske rytter.