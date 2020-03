IOC-chef fastholder plan om OL-start 24. juli i Tokyo

Automatisk oplæsning

Olympisk. Tirsdag er der både videomøde med nationale olympiske komitéer samt topmøde i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor udsigterne for det kommende sommer-OL i Tokyo skal diskuteres. Den massive spredning coronavirus har skabt tvivl om, hvorvidt OL i Japan kan afvikles som planlagt fra slutningen af juli. Mens det forventes, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), også tirsdag, beslutter at udskyde sommerens EM-slutrunde i fodbold, slår IOC fast, at OL-planerne ikke er ændret.

Det mangeårige IOC-medlem Dick Pound foreslog for nylig, at man inden udgangen af maj burde tage stilling, om OL skulle udskydes eller aflyses. Men det er ikke en deadline, IOC arbejder ud fra, siger John Coates. Han er præsident for Australiens olympiske komité og formand for koordineringskomitéen for OL i Tokyo. »IOC har ikke godkendt nogen datoer, som Dick har foreslået«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP. »Det har aldrig været IOC’s holdning. Det var Dicks idé. Der er stadig fire måneder til OL«, tilføjer han og slår fast: »Vi arbejder stadig mod, at OL går i gang 24. juli«.

Atletik. Den stærke hærgen af coronavirus i Italien har naturligvis sat sit markante præg på de italienske atleters forberedelser til OL i Tokyo, men nogle få holder fast i træningen. Den italienske rekordholder på mændenes 400 meter, Davide Re – som mandag fyldte 27 – træner for eksempel udendørs i Rieti. »Jeg er meget bekymret over vores situation med coronavirus i Italien, og jeg er også ked af, at vi ikke kan deltage i nogle stævner«, siger sprinteren, der må se alle muligheder for at træne indendørs lukket af, men i sin rolle som atlet på højeste nationale niveau har fået tilladelse til at træne videre udendørs.

Storbritannien. Den britiske premierminister Boris Johnson kunne med en tale til nationen mandag omsider lukke helt ned for sportens verden i Storbritannien, hvor der så sent som søndag blev spillet All England-badminton i Birmingham. Johnson fastslog, at det er helt slut med større forsamlinger som ved for eksempel sportsbegivenheder, og at man må se frem imod en stærkt stigende kurve, hvad angår udbredelsen af coronasmitte.

Fodbold. Over en tredjedel af spillerne og trænerstaben omkring Valencias førstehold er smittet med coronavirus. 35 procent er smittet, meddeler den spanske fodboldklub på sin hjemmeside. Alle i klubben er blevet testet, og ifølge den svenske avis Aftonbladet er ni personer yderligere smittet med coronavirus. I forvejen var fem personer i Valencia smittet, så det bringer det samlede antal op på 14. Alle de smittede samt resten af truppen og staben er i karantæne. Daniel Wass er en del af truppen i Valencia, men danskeren er ikke blevet meldt smittet. Mange af navnene på de smittede er ikke kommet frem i offentlighedens lys.